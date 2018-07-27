蜀有云：成大事者能平稳运行近四百系统

一提到四川，人们脑海中肯定会想起热辣的火锅，憨厚的熊猫，风景秀美的九寨沟，地势陡峭的峨眉山。但如今的四川，不仅保留了秀丽的自然风光和悠久的历史古迹，更演化成为中国信息化技术创新和落地的热土。

一提到四川，人们脑海中肯定会想起热辣的火锅，憨厚的熊猫，风景秀美的九寨沟，地势陡峭的峨眉山。但如今的四川，不仅保留了秀丽的自然风光和悠久的历史古迹，更演化成为中国信息化技术创新和落地的热土。



四川省是经济、人口大省，同时其信息化水平也走在全国前列。四川省政府期望借助新兴信息技术来快速转变政府职能，提升管理服务的效率和水平，实现政府服务创新。为此，成立了政务云领导小组，快速推动四川政务云落地见效。紫光旗下的新华三集团拥有领先技术和多年行业实践经验，助力四川省政务构建了覆盖多个部门和地域的政务云平台。

“1+N+N+1”模式 用制度创新保证服务交付



如今，云平台正在政务管理领域发挥越来越重要的作用。四川省政务云领导小组创新性地提出“1+N+N+1”的建设模式，从体系构架上化解了政务系统的统一管理难题，从制度建设上保障了政府服务质量。所谓1+N+N+1，即一个云监管平台，多个云服务商平台，多个部门整合平台和一个云灾备平台。各个云服务提供商遵循统一的OpenStack技术规范，在统一的云监管平台下实现服务质量量化考核，通过有效竞争提升服务交付效率。同时，通过构建完善的云灾备平台，保障政府重要数据的安全。



四川省政务云领导小组通过多轮严格筛选，最终确定了一个云监管平台供应商（中国电子科技网络信息安全有限公司），两个云服务供应商（中国移动+新华三联合体、中国电信+腾讯联合体），集成构建完成1+N+N+1的雏形。这种建设模式在全国属于首创，被中央网络安全和信息化领导小组作为先进事例在全国电子政务培训会上介绍，吸引近20个兄弟省市来川调研。



60天实现完美交付 用技术夯实数字化转型根基



作为既拥有核心技术研发实力，同时在开源领域有广泛投入的云服务提供商，新华三在四川省政务云的建设过程中发挥了重要作用。在详细了解四川省部门架构和原有业务系统之后，新华三用不到60天的时间完成了从前期调研、设备安装部署、平台搭建、业务系统迁移到管理平台搭建的工作。依托OpenStack开源云计算管理平台，新华三推出H3Cloud整体解决方案，实现云网融合的“一站式”交付，同时提供了诸多云上增值功能和服务。



此外，新华三充分参照国家信息系统等级保护及云计算安全相关标准，建立了完善的云服务商平台信息安全保障体系，从基础安全和云安全两层，为政务云平台安全运行提供监控、评估、检测、整改的闭环管理和安全运维服务。



四川省政府办公厅政务云项目技术负责人林洁表示：“新华三在此次政务云项目建设当中的表现可圈可点，特别是运营运维团队非常专业化，圆满完成了前期的平台建设系统迁移的工作，也为未来提供了稳定可靠的保障体系。”



近400个系统云上运行 实现政务信息互联互通



截至2017年底，四川政务云已完成42个省级部门、近400个非涉密信息系统已经在云上平稳运行。其中移动华三云承载了200余个信息系统，政务云在节约建设成本、消除网络壁垒、打破信息孤岛、促进互联互通等方面发挥了越来越大的作用。



新华三在助力四川省政务云建成两周年后，四川省政务工作各方面的效率和效果都有了质的飞跃。”林洁提到，“省级政务云建成以后，省级部门的信息化建设周期大大缩短，部门只需要登录云平台提出资源申请，短短几分钟之内，云平台就可以实现资源的调度分配。在建设经费上也呈逐年下降的趋势，特别是2017年，信息化经费下降的幅度将近50%。”



新华三凭借技术、服务与实践优势，助力建设成都市政务云，形成多级联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”体系。随着四川省级政务云平台的建设，工业、交通、旅游、食品安全、环保、电子商务等各个部门数据，将统一存储在一个平台上，达成省级政府数据资源的“互通、共享、开放”，切切实实地实现电子政务服务的高效与统一，推动政务部门面向社会监管和民生服务的职能转变。

目前，新华三在政务云领域建树颇多，经验丰富，已经成功实践落地12个国家部委级政务云、18个省级政务云和200余个地市区县政务云，2015至2017连续两年蝉联政府云市场份额第一，成为名副其实的“中国政务云实践第一品牌”。



在刚刚过去的3月30~31日，以“融绘数字未来”为主题的新华三2018Navigate领航者峰会在成都圆满落幕。在这座数字城市里，我们共同见证了技术创新与产业合作的最新成果与数字化最佳实践，交流真知灼见，参观实景展区，共同展望产业变革和经济发展的美好未来。