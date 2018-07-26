华为人工智能工程师认证（HCNA-AI）创造人工智能人才生态新动力

7月26日，华为在100多名教育界、学界顶尖专家、华为授权培训合作伙伴、高校学科负责人、师生代表、媒体记者以及人工智能技术爱好者的见证下，举办主题为“学无止境 AI创未来”的发布会，正式推出“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”。

近年来，随着无人驾驶、智能语音、图像识别等技术的大热，以及云计算、大数据、互联网、物联网等技术的进一步发展，人工智能技术成功跨越科学与应用之间的“技术鸿沟”，被提升到国家战略高度，成为推动新一轮科技和产业革命的重要驱动力 。 人工智能的火爆迅猛发展，带来巨大的人才缺口。数据显示，我国人工智能人才缺口至少在100万以上。人才已经成为制约人工智能产业进一步发展的重要因素，而解决问题的关键，就是构筑健康可持续发展的人才生态，为产业输送创新体系的生力军——人才。

7月26日，华为在100多名教育界、学界顶尖专家、华为授权培训合作伙伴、高校学科负责人、师生代表、媒体记者以及人工智能技术爱好者的见证下，举办主题为“学无止境 AI创未来”的发布会，正式推出“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”。据悉，该认证是华为构建人工智能人才认证体系的第一步，华为正在开发面向资深工程师的HCNP认证，并已规划面向人工智能专家的HCIE认证。

“人工智能工程师认证（HCNA-AI）”发布会现场

搭上人工智能发展快班车 华为认证领先一步

华为人工智能认证首席架构师张志峰在发布会上详细介绍道，华为人工智能工程师认证旨在培养具有人工智能基础理论知识，并能应用业界通用人工智能框架进行应用开发、创新的专业人才。

华为将通过完善的人工智能职业认证体系，培养输送符合产业发展需求的知识型、技术型、创新型行业人才，为产业发展提供高能动力，以此推动解决人才缺口问题。

拥抱人工智能时代 构筑可持续人才生态

面对人工智能时代，华为企业BG全球培训与认证部部长冯宝帅表示，华为的战略是“平台+生态”，平台要开放，要协同；生态要有活力和多样性。华为要做平台的平台，要做生态的黑土地。无论平台还是生态，人才是关键，建设良性的人才生态是基础。”同时，他也介绍了华为在人才生态进行的多方位投入，“面对国家人工智能发展战略对人才需求的挑战，华为与合作伙伴、高校、业界专家，进行了人才培养的布局与规划，通过构建完善的人工智能职业认证体系、高校课程建设、培训伙伴赋能等多种方式，面向未来、为产业链源源不断输送人才。”

华为企业BG全球培训与认证部部长冯宝帅致辞

浙江工业大学计算机学院院长、国家级教学名师王万良教授指出，华为此次发布的人工智能工程师认证，是人工智能人才培养的标志性里程碑。“作为学界代表，也期望华为通过持续规划演进的人工智能认证体系，和更多的校企合作举措，深化高校学生后备专业人才力量培养，为产业持续输送高质量的人工智能高技术人才。”

浙江工业大学计算机学院院长、国家级教学名师王万良教授致辞

浙江大学计算机学院副院长、人工智能研究所所长吴飞教授在《人工智能交叉人才培养》主题分享中提出，人工智能有一定的学科独立性，同时具备前沿交叉、技术交叉以及学科交叉等特点，培养的是高度交叉型人才；高校要与企业合作建设人工智能创新载体、汇聚交叉创新人才。

浙江大学计算机学院副院长、人工智能研究所所长吴飞教授做主题分享

弥补人才鸿沟 华为要做人才生态的使能者

华为将在10月举行的HUAWEI CONNECT大会上正式发布人工智能发展战略，以及全栈式、全场景的人工智能解决方案和人才培养计划。

为跨越人才鸿沟，华为打造“学习-认证-就业”全过程的人才培养平台，将销售生态，解决方案生态，云生态等人才战略植入到这个平台上，实现人才的快速复制，到2022年，华为预计培养出50万ICT人才，为整个产业链提供服务。

面向未来，华为将通过打造有全球影响力的ICT认证体系，打造良性的人才生态链，持续为产业输出优质ICT人才；通过共建华为ICT学院，深化校企合作，促进人才培养创新；通过举办华为ICT大赛和人才双选会，促进人才培养和需求的高效匹配，搭建人才供需桥梁，推动产业健康可持续发展。