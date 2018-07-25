5G极化码之父造访华为 任正非称将持续基础研究投入

今日下午，被业界誉为“Polar码（极化码）之父”的土耳其毕尔肯大学Erdal Arikan教授参观华为总部，华为创始人任正非与其进行交流。

今日下午，被业界誉为“Polar码（极化码）之父”的土耳其毕尔肯大学Erdal Arikan教授参观华为总部，华为创始人任正非与其进行交流。

任正非对Erdal Arikan的来访表示感谢，称赞“其研究是对人类的贡献，华为将沿着基础研究的道路前进，继续支持教授的研究和团队，在教授旗帜的引导下，为人类的发展做出贡献。”

Erdal Arikan表示，近年来他看到了中国科学家在科学研究、工程制造等领域都取得了很大的发展，正是由于有很多像华为这样的卓越企业的参与和付出。

Polar码是编码界的新星，Erdal Arikan教授首次提出后便成为学术界研究热点之一。2010年，华为识别出polar码作为优秀信道编码技术的潜力，在Erdal Arikan教授研究基础上投入进一步研究，经过数年长期努力，在极化码的核心原创技术上取得了多项突破，并促成了其从学术研究到产业应用的蜕变。

2016年，在3GPP RAN1#87次会议上，3GPP最终确定了5G eMBB(增强移动宽带)场景的信道编码技术方案，其中，华为主导的Polar码被作为控制信道的编码方案，数据信道的编码方案则选择LDPC码。

据了解，华为一向重视基础科学的研发，过去数年华为每年将销售收入的约15%投入其中。

任正非表示，“信息社会的未来是无穷的，我们现在才刚刚起步，华为会继续通过各种形式支持更多像教授这样的科学家，引燃更多科学的灯塔，使得企业和大学的合作，最终能造福人类。”

目前，华为在全球建立了14个研究中心，涉及数字、技术标准、光网络、图像算法等多个领域。

创新是一家科技企业的根基和长久发展之源，但这需要大量的基础技术积累。对于华为而言，研发创新已走过了工程师的时代，现在更多聚焦在科学家与工程师并重的创新中。