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CPU漏洞频现，如何不在性能和安全之间二选一？

由于Meltdown和Spectre问题来源于CPU，最根本的解决办法就是改变CPU从内存和磁盘读取数据的方式，实现既不损失性能又有安全保障。但是这是一个很艰巨的任务，很难在短期内实现。

当前的最佳解决方案就是尽量做到CPU Offload，减少内核层和用户层之间的沟通， 比如使用RDMA技术来Bypass CPU，使用NVMe over Fabric Offload来将CPU操作的内核拷贝跳过，使用GPU Direct RDMA技术跳过GPU内存和CPU内存的拷贝等。另外使用网卡硬件来做应用和应用之间的安全隔离来避免使用CPU来做软件隔离，也是预防漏洞的有效方法之一。

以CPU Offload如 RDMA 和 DPDK的方案带来的明显价值是让用户不用在安全性和在应用性能之间做权衡。