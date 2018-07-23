为5000+企业提供IT服务 航天云网引领智能制造迈向新高度

你可能还不知道，我们家用电器中的某个小零件，可能就是来自于一个平台，在这个平台上，千万家中小企业利用互联网自主选择生产商、供应商，这个平台就是逐渐走入公众视野的工业互联网。

你可能还不知道，我们家用电器中的某个小零件，可能就是来自于一个平台，在这个平台上，千万家中小企业利用互联网自主选择生产商、供应商，这个平台就是逐渐走入公众视野的工业互联网。它与“互联网+”“中国制造2025”“智能制造”这些行业热词一样，成为了制造业内的热门话题。



航天云网作为中国首个工业互联网平台，致力于将云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术与制造业有机结合，建立“信息互通、资源共享、能力协同、开放合作、互利共赢”的工业互联网生态系统。紫光旗下的新华三集团凭借其全面的产品线和深厚的技术实力，以及深耕行业应用多年的经验，帮助航天云网打造业内领先的工业互联网平台，使得其在制造业中脱颖而出，实现传统制造业的数字化转型。



在刚刚结束的新华三2018 NAVIGATE领航者峰会上，航天云网党委书记、董事长舒金龙上台表示：“转型是我国制造业当前一个必须面对的课题，如果不转型可能就会被淘汰。航天云网与新华三开展了卓有成效的合作，强强联合，优势互补，大幅提升了服务企业数字化转型和开展智能化改造的能力和水平。”

仅用3个月打造高性能、高可用、安全可控的云平台架构



在助力航天云网建设时，新华三虽然面临项目时间紧张、现场环境不明确以及涉及第三方平台对接等诸多挑战的情况，但依然通过优异的技术服务，多年的行业实践经验和强大的产品实力，完善项目进度控制流程，提前进行设备测试，配合项目各团队协调一致推进项目落地部署，仅用3个月便完成了项目的高质量、高标准建设。



新华三从计算、存储和网络三个层面为航天云网提供了包含计算、存储、网络与安全、PaaS服务以及运维在内的多种服务类型，帮助航天云网构建起灵活扩展、高性能、高可用和安全可控的云平台架构，推动制造业产品创新和业务流程重塑。新华三为航天云网打造的多中心统一管理平台能够为用户提供统一的资源池管理、运营管理、运维管理和自服务门户，帮助航天云网实现了安全资源弹性扩展，优化出口攻击防范，在与新华三自身设备紧密配合的同时支持纳管非新华三设备。并且，通过一体化运维平台的设计和构建，提升自动化运维水平和对IT环境的监控。



支持千万用户、5000+中小企业享受智能服务



目前，航天云网工业互联网平台已经能够支持1000万注册用户访问，并开展协同设计工作，同时将能够为5000家中小企业提供基础计算、存储、网络以及云安全、云服务。新华三助力打造的航天云网推进了工业系统与高级计算、分析、传感技术和互联网的高度融合，实现了“企业有组织、资源无边界”的生产资源配置，助力了传统制造业转型升级。



工业互联网的平台连接能力将为传统制造业提供前所未有的数字化转型机遇。通过全面的产品技术和深入的行业洞察力，新华三将携手航天云网等行业合作伙伴，推进传统制造业向智能化、网络化、数字化时代迈进，提升企业运营效率，完善制造流程，优化决策系统，让数字化转型真正助力制造业实现跨时代的飞跃，让效率更高、质量更好的制造业成为强国根基！