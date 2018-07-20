激发组织潜能 华为云DevCloud的反脆弱实践分享

2018年7月15日-18日，第五届TiD2018质量竞争力大会在北京国家会议中心召开。本次大会的主题为“下一代软件研发，构建智能生态”。

2018年7月15日-18日，第五届TiD2018质量竞争力大会在北京国家会议中心召开。本次大会的主题为“下一代软件研发，构建智能生态”。华为云专家受邀参会，并做了《熵减-华为云DevCloud的反脆弱实践》主题演讲，分享了华为云DevCloud如何通过熵减理论，在研发模式、内部创业和竞争机制，以及组织和文化变革上，引入负熵因子，进行重塑的过程。

“熵”理论源于物理学，常被用于衡量系统的混乱程度，熵增就是功能减弱，人的衰老，组织的懈怠等等，这些都反映出功能的丧失。而熵减指功能增强，比如组织通过建立秩序等等实现熵减。负熵是指能带来熵减的活性因子，比如物质、能量、信息这些都是人的负熵，新的成员、新的知识、简化管理这些就是组织的负熵。华为云DevCloud专家说道，企业的发展也是一个熵增的过程，企业自然的一个走向，是会往组织懈怠，流程僵化，技术创新乏力，和业务固定守成的方向, 对组织如此，对人体如此，对软件系统以及研发的过程，也是如此，如何通过引入负熵因子，促进组织持续进步尤为重要。

华为云DevCloud引入内部竞争机制，持续精益敏捷和DevOps实践

软件研发体系是复杂系统，复杂系统的波动无法避免，单纯的防范失误是无效的，培养自己从失误中恢复并成长的能力才更为重要。华为的研发模式，就是典型的持续引入负熵因子反脆弱的例子。从最早的游击队、个人单兵作业，依靠个人英雄主义，到正规军集团作业、强调群狼作战，再到现在小团队特种兵作战模式，华为引入内部竞争机制，通过内部创业，不断利用负熵因子打破平衡，持续精益敏捷和DevOps实践，快速迭代，持续交付。而持续交付是DevOps里面重要的概念，华为云DevCloud在给客户赋能的过程中，也总结出来的持续交付6个关键实践：分层分级快速闭环，小迭代快速的反馈，可视化流水线，自动化持续部署，持续的发现并消除瓶颈，在日常工作中不断的注入弹性模式。

会上，华为云DevCloud专家向与会企业介绍了业界著名的“Netflix的混乱猴子”反脆弱实践。Chaos Monkey是一种服务，用于将系统分组，并随机终止属于某个分组中的系统中的一部分。Netflix会利用Chaos Monkey在工作日期间随机杀死一些服务，制造混乱，来测试production下的稳定性。每当这些“猴子”开始骚扰，相关的工程师们不得不放下手头的工作，手忙脚乱地寻求应对之策。随着系统的不断完善，猴子们的攻击能力和攻击范围也在不断提升，反而让整个Netflix的服务稳定性、自愈能力以及抗击打能力不断上升。

目前华为云DevCloud也正在以“周”为单位，践行Chaos Monkey现网混乱测试的流程：第一天测试准备，确定测试对象，测试用例，在Gamma环境下模拟测试；第二天进行评估和决策，由服务SL来评审和分析影响，平台来进行现网单点故障任务的审核；第三天到第五天在可控范围下执行混乱测试并报告。通过混乱测试不断增强华为云DevCloud的系统稳定性。

在组织和文化层面，坚持自我批评

华为云DevCloud在组织和文化层面，同样在不断的演化，持续引入负熵因子。华为的核心价值观，其中有一条就是坚持自我批评，华为云DevCloud团队会定期进行质量回溯会，以开放的心态来开展，团队在一起讨论问题，从问题中学习，评估和捕获经验教训，避免问题重现。除了团队级，服务级的实践，华为云DevCloud也在继续向大规模敏捷进行演进。

企业DevOps转型八步走策略

最后，华为云DevCloud专家向与会企业分享了DevOps转型8步走策略。DevOps转型的过程，也是依从DevOps的快速交付，快速反馈，快速调整的过程。首先梳理紧迫感，建立强大的变革领导联盟，设计愿景战略，沟通变革愿景，授权赋能，积累短期胜利，促进变革深入，成果融入文化。八个步骤严格顺序执行，夯实每一步，方可进入下一步。华为的价值观是以客户为中心，以奋斗者为本。长期坚持艰苦奋斗，长期坚持自我批判。华为云DevCoud也将这种文化和价值观渗透到了产品中，在产品、技术和服务上形成合力，助力企业成功转型DevOps。那么同样，任何组织，形成自我批判、持续学习和实验的能力，也将是DevOps成功落地的关键因素。

华为云DevCloud是华为云的组成部分, 是华为30余年研发实践和前沿理念的结晶，为开发者提供一站式、轻量级的DevOps工具服务，同时，也是帮助企业修炼内功的一大利器，可以有效支撑企业DevOps落地，实现项目的高效、高质量迭代。未来，华为云DevCloud也将携手各企业各开发者，精诚合作互通，及时响应反馈，更好的为广大开发者提供稳定可靠的DevOps工具，助力软件企业专注业务创新。点击了解华为云DevCloud：https://www.huaweicloud.com/devcloud/