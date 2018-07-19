半年盘点：2018年10大网络公司收购

网络市场是收购频繁的领域，特别是今年上半年。业界主要厂商占据主导，网络巨头思科收购了三家公司，以及HPE也高调收购了Plexxi。

网络市场是收购频繁的领域，特别是今年上半年。业界主要厂商占据主导，网络巨头思科收购了三家公司，以及HPE也高调收购了Plexxi。

对于上半年收购案的参与者来说，目标是采取措施创建更完整、核心到边缘或者完全集成的解决方案，让客户和合作伙伴能够加速销售、简化环境并减轻IT预算压力。

统一通信领域也有所动作，Plantronics以20亿美元收购了Polycom，开始提供业内最广泛的产品组合之一。

下面就让我们来看看到目前为止今年的10大网络公司收购。

10、FireMon收购Lumeta

收购价格：未披露

FireMon在5月宣布计划收购网络态势感知提供商Lumeta，以帮助安全团队识别其网络中的所有资产，并了解这些资产的连接方式。位于美国康涅狄格州欧弗兰帕克的FireMon表示，收购位于美国新泽西州萨默塞特的Lumeta将有助于企业发现、映射和分析内部部署和云连接。客户通过使用Lumeta的技术识别新设备、路由器和云连接，扩展FireMon平台的功能，覆盖到以前未知的曝光区域。

9、8X8收购MarianaIQ

收购价格：未披露

8x8在5月收购了人工智能营销创业公司MarianaIQ，将基于人工智能和机器学习的新功能添加到他们基于云的产品组合中。统一通信即服务和联络中心提供商8x8表示，此次收购将帮助客户建立一个员工沟通和客户互动的系统。8x8表示，将AI添加到新的X系列中，这是一个结合了通信、协作和联络中心解决方案的平台，让企业可以更好地了解他们每天从自己的员工和最终客户那里收集的数据。

8、Live ction收购Savvius

收购价格：未披露

LiveAction在6月收购了网络诊断专业公司Savvius，迈出重要的一步，建立了一个完全集成的网络管理平台。总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的LiveAction是一家企业网络管理和可视化播放厂商，LiveAction在声明中称，计划利用此次收购建立一个完整的网络性能监控和诊断平台。此次收购将使Savvius更快地开发其Omnipliance、Omnipeek和Insight产品，同时扩大LiveAction在企业市场和多厂商环境中的影响力。

7、思科收购Skyport Systems

收购价格：未披露

今年思科开局非常忙碌，特别是在超融合方面。今年1月，思科对HyperFlex平台进行了重大改进，并宣布计划收购超融合初创公司Skyport Systems。Skyport提供云管理的、超级安全的超融合系统。此次收购有助于思科解决安全问题，而Skyport的知识产权很可能会用于思科的产品组合中。

6、思科收购July Systems

购买价格：未披露

思科在6月宣布将收购私人公司July Systems，强化自己的位置服务业务。July Systems的平台采用Wi-Fi分析，让零售商店、酒店、会议中心和其他大型设施方能够深入了解客户。July Systems解决方案是基于云的，并以订阅方式售卖给客户。思科及其Meraki部门多年来一直与July Systems合作，把July Systems作为其移动体验的OEM厂商。July Systems将成为思科企业网络集团的一部分，由高级副总裁兼总经理Scott Harrell领导。 July Systems成立于2001年，已经累计从顶级风险投资公司那里筹集了近6000万美元的资金。

5、Windstream收购MASS Communications

收购价格：3750万美元

Windstream在3月以3750万美元收购了私营电信网络管理提供商MASS Communications，为合作伙伴和客户提供了广泛的定制语音、网络和全局云解决方案。此次收购使Windstream成为一家拥有强劲收入增长记录的“客户至上”的公司。MASS Communications总部位于纽约，是一家100％以渠道为中心的提供商，为中小型企业提供定制的语音和网络解决方案，以及管理SD-WAN和安全服务。

4、Ribbon收购Edgewater Networks

收购价格：1.1亿美元

Ribbon Communications表示，以1.1亿美元收购Edgewater Networks将创建一个完整的、核心到边缘的产品组合，以及完全集成的软件定义WAN服务。Ribbon表示，将利用Edgewater的产品组合来增强多种产品，包括Kandy统一通信即服务解决方案。Ribbon称，Edgewater将为Kandy提提供围绕网络边缘的分析和服务保障的新功能。

3、HPE收购Plexxi

收购价格：未披露

HPE在5月收购了位于美国新罕布什尔纳舒厄的初创公司Plexxi，后者是一家软件定义数据结构框架技术提供商，为下一代混合IT平台增添了一个关键部分。此次收购为定位为下一代计算、网络和存储基础架构领先提供商的HPE提供了额外的软件定义能力。Plexxi将为HPE的SimpliVity超融合基础设施产品及其Synergy可组合基础架构提供支持，该架构采用下一代数据网络结构，可根据工作负载需求自动创建或重新平衡带宽。

2、思科收购Accompany

收购价格：2.7亿美元

思科在5月收购了Accompany，一家私人的人工智能驱动关系智能平台开发商，销售团队可以使用Accompany的平台来寻找新的潜在客户、驾驭销售周期并加强关系。思科以2.7亿美元的现金和股权奖励收购了位于美国加利福尼亚州洛斯阿图斯的初创公司，Accompany的首席执行官Amy Chang成为思科协作技术集团高级副总裁，此前担任这一职位的Rowan Trollope离开思科加入Five9担任首席执行官。

1、Plantronics收购Polycom

收购价格：20亿美元

Plantronics以20亿美元的价格收购了统一通信和协作提供商Polycom，使Plantronics成为统一通信和协作行业能够提供最广泛产品组合的公司之一。通过这次收购，Plantronics走出外围设备业务领域，直接进入统一通信系统市场，让Plantronics具有了与统一通信竞争对手一起提高互操作性、降低复杂性、提高客户保留率所需的规模。Plantronics表示，个人渠道计划、战略和领导力暂时不会改变。