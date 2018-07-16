半年盘点：2018年10大物联网初创公司

根据Crunchbase的数据，去年物联网初创公司得到的风险投资资金达到14.6亿美元，创下历史新高，相比2016年增长42％。

至顶网网络频道 07月16日 编译：根据Crunchbase的数据，去年物联网初创公司得到的风险投资资金达到14.6亿美元，创下历史新高，相比2016年增长42％。

其中一些物联网初创公司对利用渠道合作伙伴作为进入市场的一种途径表现出特别的兴趣。根据研究公司IDC的数据，今年全球物联网支出将达到7725亿美元，这些初创公司为系统集成商、MSP和其他希望在物联网中大展拳脚的解决方案提供商带来了新的机会。

下面就让我们来看看2018年迄今为止的10大物联网初创公司。

Armis

CEO：Yevgeny Dibrov

Armis提供一种无代理的物联网安全平台，帮助企业获得可见性并控制越来越多进入业务环境中的非托管设备，包括智能手机、平板电脑、打印机、智能摄像头和亚马逊Echo设备等，特别是后者，Armis发现这种设备在办公环境中被普遍使用。

Armis公司首席执行官Yevgeny Dibrov今年早些时候表示，公司在4月融资了3000万美元，其中一些用于帮助公司实现“100％以渠道为中心”的目标。Armis目前的渠道合作伙伴包括Presidio、Optiv、Inno4和Red Sky Solutions。

Ayla Networks

CEO：David Friedman

总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉的Ayla Networks公司提供的企业软件平台，有助于加速互联产品的商业化。

Ayla Networks去年11月在D轮融资中筹集了6000万美元，用于强化其数据提取和商业智能功能，以及扩展合作伙伴网络。Ayla Networks的渠道合作伙伴包括Cognizant、Cardinal Peak和ServicePower。

Ayla Networks公司首席执行官兼联合创始人David Friedman表示，截至去年11月公司已经累计拥有100多家大型企业客户。

Axonize

CEO：Janiv Ratson

Axonize总部位于德国波恩，是一家由后端服务器专家创建的公司，自称是“市场中唯一为系统集成商建造的物联网平台”。

Axonize在4月的A轮融资中筹集了600万美元，其中包括来自德国电信的“大量投资”。 Axonize的物联网平台是基于微软Azure的，允许跨应用编排和管理，以及快速开发时间。

Axonize的平台专为物联网系统集成商和服务提供商设计，可与任何行业的任何传感器、硬件、协议或系统配合使用。

Claroty

CEO：Amir Zilberstein

Claroty是一家物联网安全初创公司，为工业控制网络提供威胁检测和监控软件。

这家位于纽约的初创公司在6月份融资了6000万美元，主要来自罗克韦尔自动化和施耐德电气和西门子，以及其他投资者创办的风险投资公司。这笔资金将用于扩大工程、销售和营销工作。

Claroty的目标是明年收入50％以上来自渠道合作伙伴。目前Claroty的Vision渠道计划有40多个合作伙伴，包括Optiv、Oylo和Inno4。

FogHorn

CEO：David King

FogHorn是一家工业物联网初创公司，其投资者包括英特尔、博世、戴尔和通用电气等几家大型的工业和科技公司。

这家位于旧金山的初创公司提供边缘智能软件，让很多工业和商业客户能够为远程控制系统提供实时反馈和自动控制系统。今年，FogHorn公布了与Google Cloud和嵌入式软件供应商Wind River的整合合作伙伴关系。

FogHorn目前在融资中累计获得4750万美元，最近一次是去年秋天B轮融资获得3000万美元。FogHorn的渠道合作伙伴合作包括Tech Mahindra、PwC和NEC。

Helium

CEO：Amir Haleem

得到Google Ventures和Salesforce首席执行官Marc Benioff的支持，Helium公司计划使用自己的加密货币来激励低功耗全球物联网网络的扩建。

这家位于旧金山的初创公司计划通过使用区块链技术，建立一个去中心化的机器网络来实现这一目标，这种网络通过Helium网关为那些连接附近设备的消费者和企业提供补偿。

Helium表示，将依靠Capgemini和麦肯锡等系统集成商作为其主要的市场战略。此外Helium还将依赖独立软件供应商、应用开发商、制造商和硬件制造商来提供在其网络上运行的应用。

MachineMetrics

CEO：Bill Bither

MachineMetrics是一家工业物联网初创公司，为中小型制造商提供实时分析软件。

这家位于马萨诸塞州北安普顿的初创公司已从投资者那里筹集了200万美元资金，其中包括硬件孵化器Bolt。其软件对CNC机器数据运行机器学习算法，来识别机器什么时候动力不足或者什么时候需要维护。

MachineMetrics的合作伙伴计划针对IT咨询公司、设备机床公司和机床经销商，承诺提供更有利可图的服务合同。

Particle

CEO：Zach Supalla

Particle提供一款物联网硬件、软件和连接平台，并称这是行业中使用最广泛的平台，全球有8500家公司的开发人员使用Particle构建产品。

这家位于旧金山的初创公司去年夏天在高通风险投资公司（Qualcomm Ventures）领投的融资中筹集了2000万美元。Particle最近推出的一体化解决方案针对在LTE网络上运行的物联网设备，承诺将降低成本、延长电池寿命并改善连接性物联网部署。

Particle首席执行官Zach Supalla今年早些时候表示，他“从根本上相信”渠道销售将成为Particle公司长期收入的主要部分。

Rigado

CEO：Ben Corrado

Rigado是一家位于俄勒冈州波特兰市的商业物联网边缘即服务解决方案供应商，提供资产跟踪、智能照明、传感和监控。

Rigado在6月份宣布规模为1500万美元的A轮融资，资金将用于扩大其工程、销售和部署团队。Rigado的最新产品是Cascade，一种集成的边缘即服务解决方案，构建在微软Azure之上，用于连接、计算和安全性。

Rigado拥有300多家全球客户，渠道销售合作伙伴包括Arrow Electronics、Digi-Key Electronics和其他分销商。

SecuriThings

CEO：Roy Dagan

SecuriThings成立于2015年，是一家以色列初创公司，为包含大量连接设备的网络提供安全软件。

SecuriThings脱胎于微软ScaleUp加速器，它使用行为分析和机器学习来检测物联网网络上的威胁，这种解决方案可以在不编写任何代码的情况下进行部署。支持的垂直行业包括物理安全、智能城市和智能建筑。

SecuriThings首席执行官兼联合创始人Roy Dagan表示，公司计划今年加大渠道力度，重点关注MSP。