中兴正式解禁，痛定思痛，触底之后未来发展可期

美国时间7月13日，美国商务部发布公告新闻，正式宣布解除对中兴通讯的拒绝令。经历近三个月的努力与推进，中兴正式解禁，重获新生。

美国时间7月13日，美国商务部发布公告新闻，正式宣布解除对中兴通讯的拒绝令。公告称：“今天，美国商务部长威尔伯罗斯宣布,中兴通讯已经向一家美国银行托管了4亿美元。存款后不久，美国商务部根据6月达成的和解协议取消了中兴的拒绝令，和解协议包括在这种情况下最严厉的处罚和最严格的合规措施。” 经历近三个月的努力与推进，中兴正式解禁，重获新生。

北京时间7月14日6时33分，中兴正式启动各项工作，快速恢复全球业务。禁令期间业务暂停以及巨额罚款无疑对企业营收带来巨大影响，中兴也从需进一步深刻反省自身在合规及管理上的不足，痛定思痛之后进行改变。但是，从国家宏观政策、通信产业特点、竞争格局以及自身核心竞争力等方面综合分析，中兴凭借持续的自主创新战略，在良好的产业发展机遇下未来发展依然潜力巨大。

外部环境提供发展新机遇

宏观层面，通信技术是新一轮科技浪潮的驱动引擎，通信产业是中国进行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的重要支柱。大力发展通信产业，对于落实创新驱动战略，实现经济发展新旧动能转换，使得经济发展由高速度转向高质量具有重大的战略意义，同时也关乎国防和国家安全。习近平主席在5月25日两院院士大会上就指出：“中国要发展就一定要大力发展科学技术。”中兴目前是全球第四大电信设备制造商，巨大的体量对中国通信产业持续快速发展起着重要作用，而中国当前大力发展战略科技产业无疑对中兴是一项重大利好。

产业角度，中兴的良好发展对于整个通信产业的健康繁荣具有重要的积极意义。目前全球设备商领域只剩包括中兴在内的四家企业，其中两家为中国企业，这是多年来激烈竞争的结果，也是整个产业发展的必然趋势。作为国际化程极高的技术产业之一，通信产业内分工协作的产业链供给格局是未来发展的新常态，对客户来说，更多的供应商无疑有助于其获取更好的产品和服务，同时也将更利于成本控制，对供应商来说也是如此。据悉，禁令期间国内几大运营商均没有进行大规模设备采购项目，这对中兴来说是个好事，没有错失重大的市场机会，各方也期待中兴走出困境，延续良好发展，推动整个产业长期保持良性发展。

多年积累筑起坚固护城河

中兴在长期发展过程中，凭借强大的创新能力、勇于担当绝不言败的文化气质，形成了在技术、市场格局上的领先优势，为企业发展筑起了一道道坚固的护城河。

首先，技术保持领先。中兴多年的高强度研发投入，使得企业在业界拥有多项核心技术，为企业发展构筑坚实基础。据新浪财经报道，国家知识产权局7月11日公布上半年专利排名，中兴以1028件排列第五。同时，据世界知识产权组织（WIPO）发布的公开信息，中兴通讯连续八年国际专利申请量位居全球前三，是中国唯一获此殊荣的企业。

在5G领域，据了解，中兴是目前全球仅有的两家可以提供“5G端到端”解决方案的企业之一，已取得在5G商用、技术、规模效益上的“三大领先”。今年4月，中兴在广州打通国内首个基于3GPP R15标准的5G电话，成为业界吹响5G商用号角的标志性事件。专利方面，截止2017年末，中兴已拥有5G战略布局专利全球2000件，技术上保持明显的优势。同时，中国未来将是全球投资最大的5G市场，中兴在国内市场有较理想的份额，具备规模优势。

其次，市场格局稳定。由于通讯行业的特点，中兴作为全球通信行业第一梯队，客户粘性较高。据悉截至2017年底，中兴通讯已经进入80% 已投资4G网络的国家，而运营商的网络建成后需要多年的维护、扩容、升级等长期服务，频繁更换不仅不利于保持稳定的服务和更好的控制成本，因此前期积累的良好市场格局为其未来发展奠定了良好的基础。

最后，坚守企业信用。商业信誉对于一个企业来说是生存之本。禁令期间中兴在巨大的压力下坚守信用，保证员工薪水、供应商货款等不受影响。中兴这样勇于担当的行为得到了业界的一致好评，同时为企业以后发展保住了信用底线。

核心能力提供强劲发展动力

在残酷而激烈的科技产业竞争中，企业发展核心要素是人才。中兴自始至终保持研发、市场等团队人员稳定，作为8万人的企业，今年同期与去年相比，离职人数仅相差100人左右，核心人才的稳定为后续发展提供强劲动力。

禁令期间，三万多研发人员积极响应公司号召，在严守合规底线的前提下统一思想、一致行动，通过开展各种形式的内部研讨和培训活动苦练内功，保持整个研发团队尤其是核心专家骨干人员稳定市场方面，中兴坚守合规，坚守信用，获得了客户、合作伙伴和供应商的信任和大力支持。

据国内媒体7月10日报道，中兴新管理层在上任后的一封致全体员工信中表示，新任管理层将痛定思痛，深刻吸取教训，始终把合规作为企业发展的战略基石，强化合规文化，进一步加强内控建设，继续完善公司合规体系，将合规嵌入到我们日常工作的每个环节。

中兴新一届管理层的表态，一方面说明中兴未来将继续把合规作为企业发展战略基石，不断改进合规文化。另一方面，也表明中兴未来将坚持国际化道路的决心不会动摇，信守对海外客户及用户做出的承诺的决心也不会动摇。这既是行业发展的要求，也是中兴作为中国高科技企业的勇敢担当。

深刻吸取此次事件的教训是中兴解禁后的重中之重。痛定思痛，深刻反省，从而改变自身才能避免错误的再次发生。而拒绝令终止后，当前良好的产业发展机遇，多年来在技术和市场上的雄厚积累，都将有助于中兴快速走出低谷。长期来看，凭借强大的创新能力和持续高强度投入，有理由相信中兴可延续之前良好的发展势头，未来发展非常值得期待。中兴也将脚踏实地，以务实的心态，尽可能挽回损失，追回失去的时间，重新回到通信产品和服务的主流供应商队列。