按照您自己的方式自定义网络

您可以将自己的业务意图推送到网络的每个角落，将网络智能导入现有设施，并引进过去不可能实现的服务和解决方案。平台不仅扩展至网络之外，还延伸到所有业务运营中。这个网络的最强之处在于，它完全由您控制。最终，您可以采用世界上最先进的基于意图的网络，构建自己的网络之路。