近日，思科推出第三轮基于意图的网络创新，将DNA中心建成一个开放、灵活的平台，使得企业可以依靠思科DNA中心来实现各项全数字化业务计划，充分释放网络的潜力，从而按其期望的方式自定义网络，并且无论现在还是未来都能持续满足其使用需求。此次发布标志着思科率先打造了业界首个基于意图的开放性网络平台——DNA中心平台，能够跨园区、广域网、分支机构提供"东西南北向"的360度可扩展性。
您可以将自己的业务意图推送到网络的每个角落，将网络智能导入现有设施，并引进过去不可能实现的服务和解决方案。平台不仅扩展至网络之外，还延伸到所有业务运营中。这个网络的最强之处在于，它完全由您控制。最终，您可以采用世界上最先进的基于意图的网络，构建自己的网络之路。
开放性平台真的很重要，因为它可以让客户和合作伙伴对网络和模式进行创新和改变，这往往都是针对现有业务量身定制的。基于意图的网络意味着关注的对象应该是网络的"内容"，而不是它的"运作方式"。这样一来，我们就可以确定目标的最终状态，并快速、高效地达成目标。
如今，基于意图的网络(IBN)正越来越多地用于实施基于策略的自动化、服务保障和安全措施。但是，只有在能够与相关应用、系统和流程交换情报时，IBN的全部潜力才能得以发挥。通过将基于意图的网络转化为开放性平台，可确保IT持续有效地满足动态业务和IT目标的需求。
思科全数字化网络架构（DNA ）采用基于软件的方法，在园区、广域网和分支机构网络中实现服务自动化和服务保障。DNA 以开放的可扩展平台为基础，可以帮助您利用网络创造价值，进而简化运营并推动 IT 和业务创新。了解更多详情，请访问 思科官网DNA页面