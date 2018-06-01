不得不承认，少林武功仍是江湖中的泰山北斗

正如华为云Devcloud，汲取华为30年打磨的软件开发、研发经验，融合8万余名研发人员数十年孜孜不倦、徐徐渐进的工程能力的积累和传承，精进内功，淬火而生。

所谓

林深时见鹿

海蓝时见鲸

欲叱咤江湖

必先苦炼一门绝学

念念不忘

才有回响

那么华为云Devcloud

可以说是数字江湖中的

少林七十二绝学

是开发者、企业行走江湖

不二的傍身技能

今天，本僧就像各位介绍一下

数字江湖中的少林七十二绝艺-华为云DevCloud

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易筋经---打磨华为30年研发内功

易筋经乃号称武林第一内功。是达摩自梁适魏，面壁於少林寺，在嵩山少林寺留下的两本经书之一。易筋经修习内功，磨练于内，修习的秘诀甚为不易，但凡修习此上乘武学之僧侣，必定勇猛精进，更需穷年累月，以期有成。

正如华为云Devcloud，汲取华为30年打磨的软件开发、研发经验，融合8万余名研发人员数十年孜孜不倦、徐徐渐进的工程能力的积累和传承，精进内功，淬火而生。华为云一站式DevOps平台将华为多年实践经验从项目开发、测试、管理到运维与工具以云服务的形式对外开放，帮助更多软件开发企业和从业者站在华为云Devcloud的肩膀上实现转型与业务创新。

哎？话说？练功就好好练，不穿衣服是几个意思？

梅花桩---天生灵活，敏捷开发

梅花桩，可以算是少林武功中的基本功式。其套路除五式固定外，无一定型，其势如行云流水，变化多端，活而不乱。

因立于桩上练习,故有别于诸拳,也不同于南拳中的梅花桩拳套，其难度远非地面练习可比，练起来要求式正势稳，要建立严格的动力定型。梅花桩最适合两人以上的集体练习，众人围成一梅花状，忽开忽合，伸缩无定，饶有兴味。

那么企业在应用华为云Devcloud时，也如同将梅花桩修习于心。开发团队通过华为云Devcloud各项功能相互关联，敏捷开发细化开发工作。可以灵活处理开发过程中需求管理、代码托管、编译部署等众多工作。

例如某项目开发工作中第一个月的第一周就同步开始做策划、开发、测试，紧接着第二周第三周各个环节再继续循环滚动，一开始构思规划不全面不要紧，只做最有价值的事情，边做边调整。如此“小步快跑”，颗粒度更细，而且能够避免浪费，提升效能，避免了瀑布式开发时间长、效率低、浪费多的窘境。

如来神掌---开发工作，尽在掌握

少林武术中的铁砂掌，在武林中，被人称之为如来神掌。当年周星驰电影中，如来神掌将火云邪神打的抬不起头的场景估计很多人还记忆犹新，由此可见此功之威力。西游记中，如来佛祖将孙悟空置于掌心之中，最终封印于五行山下，用的也是如来神掌。活脱脱给人一种掌握了如来神掌，就可有恃无恐游走江湖的感觉。

华为云Devcloud平台，也通过项目管理，项目看板等众多使用工具，使开发工作尽在掌握之中。其项目管理、流水线等功能，为管理者提供看板、列表等视图和统计图，直观查看团队成员任务数量的完成趋势和工作完成情况；通过代码仓库的统计，能够知晓各成员代码提交时间、次数和代码量，将项目管理轻松推行。 同时，管理看板、流水线等功能，也为开发者提供了了解工作进度、明确工作目标的简便工具。

各位大侠，此处仅向各位介绍以上3个招式

所谓功夫者，其可以意会，而不可以言传者

各位不妨体验一下华为云Devcloud

亲身修习

方知武功之高低

上手以后

你就可以在下次参加武林大会(开发者大会)这类场合时

骄傲的站在众大侠（开发者）之中

底气十足的说出

“我乃嵩山少林武学弟子

欢迎各位，

切磋武艺！”

流金时节，夏至未至，华为云技术私享会邀您初夏相见!点击了解华为云DevCloud：https://www.huaweicloud.com/devcloud/