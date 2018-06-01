致十五岁的你 希望现在的我能让你满意 

希望现在的我能让你满意——为了让云更安全忙忙碌碌，兢兢业业，安全已经是我生活的一部分。虽然我不知道未来会不会更好，天空会不会放晴，但我希望我们能一直走下去。

一

最近我总是梦到你。

你十五岁的样子经常出现在我眼前。

你啊，总是那么倔强，那么敏感，那么爱哭，又永远不服输，天生就是个古灵精怪的人。

你那么倔强，每次被老师批评，你都会毫不犹豫地反击，让老师在整个班面前脸上无光；你那么敏感，同学的一句嘲笑，就能惹得你把椅子摔到那人脸上；你那么爱哭，看不得谁不好，谁家出点事，你哭得比别人的家属还伤心。你总太过耿直，看到有人被欺负，你从来不管对方是什么人，一定要打抱不平，为此我陪你不知吃了多少处分，被人在路上拦了几次。

但经过那么多的风风雨雨，我反倒越来越喜欢你的率性而为，没有你的倔强和不屈，这些年我都不知道怎么才能走到现在。

二

跟着我做云安全的这些年，让你受苦了。

有时候你也会怪我，为什么不选择一份清闲点的工作，非要选择什么云安全。你也会抱怨，干这行总是没个工作点，安全事件一发生，就能把原本美好休闲的日子打乱。你花了一个下午给爸妈做的饭菜，还没吃上几口，就因为我的离席而让爸妈索然寡味；你好不容易约了几年不见的朋友出来喝酒，却因为我在处理安全事件而让你的朋友备感冷落；难得闲下一天去公园踏青，又因为我不断的短信和邮件安全报警让你分神，不能让你尽兴地欣赏湖光山色。

没办法，我已经养成了这种工作习惯，无论是公司还是其他什么地方发生了安全事件，我都会全力地去查探，去测试，看看能为公司、为用户做点什么。我和你一样，那么多年了，还是改不掉好打抱不平的性格，做安全这行，没有点正义感，是很难长久做下去的。对外人来说，安全是个又庞杂又枯燥、让人摸不着头脑的工作，而我却恰恰选择了作为自己的事业。

我也想过换一份清闲的工作，过过朝九晚五的生活，每天做点小菜，泡壶好茶，看看电视，在沙发上打盹到入睡。然而我从没过过这样的生活，也没让你享受到这样的清闲。

让你受委屈了，希望你不要怪我。

三

我还是想说：别放弃，继续走下去。

我知道你是个喜欢厚重感的人，你喜欢那些充满历史韵味的东西，比如一只陈旧的瓷碗，一张斑驳的木椅，一副发黄的书卷。这也是你不太喜欢我从事互联网工作的原因之一，互联网变化太快，每个人酝酿的一些灵感，写下的一些代码，发现的一个漏洞，过不了多久，就会有更新更好的出现。在大部分人眼里，软件相关的工作不是艺术，只是工具。即使一些软件风靡一时，但最终还是会随着时间的远去而消失无踪，只剩下互联网上关于它曾经辉煌的只言片语。它不像一只瓷碗或者一卷书画，随着时间的久远而愈发显得珍贵，你能从它们身上看到往昔匠人的身影，这些物件不仅能作工具，还是真正的艺术品。我知道这让你很难受。但人生是不公平的，它才不会管我们想要什么。自我们哭闹着来到人世开始，一切的造化，都要靠我们自己了。

但我们做的事情，总有它的意义，总会被人们忆起。

比如：

儿时，你梦想成为医生，悬壶济世救苍生，如今，你的“企业主机安全”服务，守护千万主机健康。

儿时，你梦想成为解放军，保卫祖国边疆，如今，你的“DDoS高防”服务，抵御网络海量DDoS攻击。

儿时，你梦想成为建筑师，建造万里长城，如今，你的“Web应用防火墙”，铸造应用层铜墙铁壁。

别害怕，别犹豫，感觉累了，就找个朋友喝喝酒，或一个人高歌一首，我会一直等你。

四

你不用担心，这些年我过得很好，起码我会好好地对待自己，从不委屈了自己的内心。也许你都无法想象，这些年我经历了多么精彩的人生，遇到了许许多多的人，做了一些让我很满意的事情，感激你能和我一路走下来。

希望现在的我能让你满意——为了让云更安全忙忙碌碌，兢兢业业，安全已经是我生活的一部分。虽然我不知道未来会不会更好，天空会不会放晴，但我希望我们能一直走下去。

谢谢你——我单纯可爱又倔强不屈的不到十五岁的自己。

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