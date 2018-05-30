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Genesys连续十年被Gartner全球联络中心基础设施（CCI）魔力象限报告评为领导者

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全球领先的全渠道客户体验和联络中心解决方案提供商Genesys日前被Gartner最新出版的《2018年全球联络中心基础设施魔力象限报告》评为领导者。

来源：至顶网网络频道2018-05-30 14:52:28

关键字： Gartner Genesys

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全球领先的全渠道客户体验和联络中心解决方案提供商Genesys日前被Gartner最新出版的《2018年全球联络中心基础设施魔力象限报告》评为领导者 ，Gartner连续第十次将Genesys的企业前瞻性（包括：产品底层技术基础能力、市场领导能力、创新能力和外部投资等衡量指标）评为最佳。

Genesys还被Gartner评为 2017 年北美地区CCaaS（联络中心即服务）魔力象限的领导者 ，并入围西欧地区CCaaS魔力象限 。

Genesys 首席执行官Paul Segre表示：“我们长达10年的行业领导地位以及在Gartner三个魔力象限中的杰出表现，凸显了Genesys近年的巨大成就。Genesys在云及自建解决方案领域都领导时代前沿。客户不断自我提升促使我们积极创新，支持我们引领市场进入下一个变革时代。如今，我们将推动人工智能等新技术为全球的客户带来最佳客户体验。”

在《全球联络中心基础设施魔力象限报告》中，Gartner如此定义“领导者”：“获评‘领导者’的企业通常为业内高度成熟可靠的供应商，拥有丰富的解决方案组合、占据较大的市场份额、业务覆盖广泛、深谙联络中心发展趋势，并在解决方案上具备丰富经验。他们在当前的产品组合中处于优势地位，会持续提供领先产品。领导者不一定针对每个客户的具体需求都能提供最优解决方案，但总体来说，他们的产品强大且具有某些特殊功能。此外，这类供应商提供的解决方案比较稳定可靠，部署失败的风险相对较低。”

Gartner在其《2018年全球联络中心基础设施魔力象限报告》中对11家联络中心基础设施供应商进行了评估，并将其分别列入领导者、挑战者、远见者和特定领域者等不同象限。

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