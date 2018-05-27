斩获2018数博会“黑科技”等三大奖项，华为云实力演绎“有技术”

5月26日，2018数博会组委会发布了备受行业期待的“2018数博会领先科技成果奖”。其中，华为云的“融合云数据仓库”获得“2018领先科技成果奖——‘新产品’”奖项...

5月26日，2018数博会组委会发布了备受行业期待的“2018数博会领先科技成果奖”。这个集合全球最前沿、最具颠覆性的重大科技成果评选，可谓成色十足。其中，华为云的“融合云数据仓库”获得“2018领先科技成果奖——‘新产品’”奖项，“AI智能平台新型图计算技术（EYWA）”则更是斩获“2018领先科技成果奖——‘新技术’”和“2018领先科技成果奖——‘黑科技’”两大奖项，吸引了各行业人士的广泛关注。

华为云EI企业智能产品部总经理贾永利（右二）上台领奖

数博会是由国家发改委、工信部、中央网信办、贵州省人民政府共同主办的国家级博览会。今年，数博会组委会在全球范围内征集大数据及相关领域领先科技成果，遵循公平、公正、客观、权威的原则评选出“数博会领先科技成果”。参评人员囊括相关领域权威专家、政企嘉宾以及领先科技成果拥有者。

华为云EI企业智能产品部总经理贾永利介绍“AI智能平台新型图计算技术”

此次华为云获奖项目之一的“AI智能平台新型图计算技术”主要用来满足诸多企业级的智能应用对图计算的规模、效率、一体化、生态兼容和高阶智能分析的诉求。作为华为企业智能（EI）云平台的一部分，以EYWA (Edge-set sYnergistic Workflow Architecture)图计算技术为代表的AI智能平台新型图计算技术有效赋能了大规模关系分析等业务，能够广泛运用于多个场景。在华为网络产品的电信行业实践中，华为企业智能（EI）云平台利用EYWA运行复杂的网络规划仿真算法，极大提升了业务工作效率，规划时间从原始系统的6.8小时降低到了分钟级。

不仅如此，华为企业智能（EI）云平台在金融场景下的反欺诈、反洗钱等领域也发挥了重要作用。华为EI云平台支持高并发关系查询，在行业中EYWA率先突破了在千亿边规模下的查询性能要求。太平洋保险在华为云的赋能下，能够在千亿关系规模的大图中进行200+并发的多层遍历查询，从用户资金交易、关系网络、媒介关系中挖掘欺诈、洗钱、循环转账、信用卡套现等行为。通过图的可视化手段，帮助分析网络中的异常交易行为，取得了不错的社会和经济效益。

另一获奖产品“华为融合云数据仓库（FusionInsight LibrA和华为云数据仓库服务DWS，以下简称“LibrA”）则是华为云研发的一款企业级数据仓库产品。从2012年开始，华为数据库研发团队吸纳数据库领域最先进的成果，面向大数据场景，精心设计了LibrA的产品架构，并兼容标准ANSI SQL 99/2003语法和PostgreSQL生态，其蕴含的技术处于业界一流水平。

LibrA具备高性能、高可靠、高扩展、高安全、易用等特性，目前已经跻身业界一流数据仓库产品的行列，为各行业PB级海量大数据分析提供有竞争力的解决方案。截止2018年3月，LibrA在运营商、金融、平安城市、能源、电力、电商等众多行业应用，累计服务于工商银行、中国移动、阿联酋电信、澳门银河娱乐、Vmall（华为商城）等国内外100+大企业用户。

如今，华为云在业界评价、市场占比都显现了不俗实力。本届数博会再次获奖也意味着华为云将持续为互联网、金融各行业客户带来卓越的的数据治理能力。华为致力于“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”。而作为华为战略的重要单元，华为云的未来表现相信也将会给业界带来更多惊喜。