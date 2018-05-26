华为FusionInsight LibrA融合数据仓库荣获2018数博会领先科技成果奖

今日，在贵阳举行的中国国际大数据产业博览会2018（简称“数博会”）上，华为FusionInsight LibrA融合数据仓库解决方案（简称LibrA）荣获领先科技成果奖。

至顶网网络频道 05月26日 综合消息： 今日，在贵阳举行的中国国际大数据产业博览会2018（简称“数博会”）上，华为FusionInsight LibrA融合数据仓库解决方案（简称LibrA）荣获领先科技成果奖。凭借先进的架构、创新的弹性集群特性以及广泛的行业成功实践等，华为LibrA在产品类项目中以性能很优异的成绩脱颖而出，赢得业界权威大数据专家的一致认可。

作为全球大数据发展的风向标和业界国际性、权威性的平台，数博会汇聚和展示了业界领先的科技成果，并从中评选中最能代表大数据领域的先进产品和技术。华为LibrA在产品类项目的评选中，因其良好的扩展性、高交互分析性能和万亿级复杂查询秒级响应的极速体验等特性从角逐中胜出。

华为LibrA是一款企业级数据仓库解决方案，可汇聚和实时分析各行业PB级海量大数据，具备高性能、高可靠、高扩展、高安全以及兼容标准ANSI SQL 99/2003和PostgreSQL生态等特性。与传统的数据库相比，LibrA运行在通用x86服务器上，其良好的扩展性，可以解决行业用户的数据处理性能不足的问题，并为超大规模数据管理提供高性价比的通用计算平台，从而支撑各类数据仓库系统、BI（商业智能）系统和决策支持系统，统一为上层应用的决策分析等提供服务。

从2012年开始，华为开始基于大数据场景设计LibrA的产品架构。它采用MPP（大规模并行处理）和无共享架构，当数据量呈现爆发式增长时，系统的高扩展性可实现在线扩容但业务不中断、平滑迁移。目前，LibrA已广泛应用于金融、平安城市、运营商、能源、电力、电商等领域，并得到中国工商银行、中国太平洋保险集团、中国石油、青海电力、辽宁移动等客户的认可。

根据Gartner 和IDC 报告显示，华为FusionInsight大数据解决方案在2018年的Gartner分析型数据管理解决方案魔力四象限中处于入围中国厂商的领先位置，同时被IDC评为2017年中国大数据MarketScape领导者象限第一。截至目前，华为FusionInsight大数据解决方案已经赢得全球55个国家、1000多个客户的信赖，拥有300多家商业合作伙伴。

2018中国国际大数据产业博览会 与华为一同预见未来



5月27日，贵阳国际生态会议中心2F会议室“数字中国：新时代 新动能 新体制”论坛



5月28日，贵阳国际会议展览中心综合厅A华为云论坛



5月26日-29日，贵阳国际会议展览中心 1号馆 1301华为展区邀您相约