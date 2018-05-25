挖掘应用型创新人才 第六届大学生RDMA编程挑战赛正式启幕 

2018年5月22日， 国际高性能计算及AI咨询委员会（HPC-AI Advisory Council） 宣布，将面向中国大学生发起第六届RDMA编程挑战赛 (The Sixth Student RDMA Programming Competition) ，旨在为大学生提供学习RDMA，并成为RDMA编程高手的绝佳机会。

2018年5月22日， 国际高性能计算及AI咨询委员会（HPC-AI Advisory Council） 宣布，将面向中国大学生发起第六届RDMA编程挑战赛 (The Sixth Student RDMA Programming Competition) ，旨在为大学生提供学习RDMA，并成为RDMA编程高手的绝佳机会。

主办方与嘉宾合影

（左起：商汤科技公司研究总监颜深根博士、国际高性能计算及AI咨询委员会亚太区主席宋庆春、国际高性能计算及AI咨询委员会主席Gilad Shainer、中国计算机学会高性能计算专业委员会秘书长张云泉、NVIDIA公司中国区高性能计算与新兴业务总经理刘通先生、微软公司全渠道事业部技术顾问总监崔宏禹老师、清华大学陈康副研究员）

作为一种先进的网络数据传输方式，RDMA(远程直接内存访问)技术除了在HPC领域，在人工智能、深度学习、云计算、大数据和高频交易等领域也有广泛的应用，和传统的网络相比能显著提升原有应用的效率。它允许数据中心中的服务器和服务器之间，服务器和存储之间直接从内存里交换数据，而不用涉及任何一台机器的处理器、和内核层。

自2013年首次举办，该竞赛就吸引了来自全国各地的20余家高校报名参加。在2017年举办第五届大赛时，更是先后吸引了全国及亚太区50余所高校队伍报名参加，并受到了来自国际顶尖高性能计算、云计算和大数据领域专家的广泛关注和媒体的争相报道。

如今，“人工智能”已呈现出强大的发展势头，如何利用高性能计算推动人工智能是近年来业界聚焦的热点。本届大赛的竞赛题目将紧贴世界超算产业的发展趋势，重点围绕数据处理的加速、基于RDMA技术对NoSQL应用进行性能优化和提升等主题展开，强调赛题与实际应用相结合。

此外，今年大赛走入校园的巡讲环节也将全面升级，实现国内主要省市高校的全覆盖。国际高性能计算及AI咨询委员会将邀请资深的RDMA工程师和来自人工智能领域顶尖企业的研发人员为渴望学习RDMA和人工智能相关知识的学生提供免费的培训，机会难得。

第六届RDMA编程大赛由国际高性能计算及AI咨询委员会主办，并获得了包括中国高性能计算专业委员会、China Grid、清华大学，HPCTC、 Mellanox、Microsoft、NVIDIA、SenseTime(商汤科技)等国内外多家知名机构及明星企业的大力支持。大赛评委由来自于国内外HPC和人工智能领域编程专家组成。

国际高性能计算及AI咨询委员会主席Gilad Shainer表示： “无论是传统的高性能计算应用还是新兴的深度学习框架，RDMA通信方式都是其中的关键环节。我们很高兴看到RDMA编程挑战赛为参赛大学生创造了交流沟通的平台，他们将有机会接触最前沿的科技领域、深入了解HPC和AI技术并付诸于实践，从中获取宝贵的行业知识和培训经验。今年我们还将进一步扩大赛事的辐射面，为大赛注入新的活力。”

中国计算机学会高性能计算专业委员会秘书长张云泉表示：“俗话说，美玉非天成，妙手巧雕琢。RDMA技术就像一块“美玉”，需要经过编程高手的精雕细琢，才能发挥更高的应用性能和效率。人才储备是超算发展的根本，历届RDMA编程挑战赛皆在选拔并培养高校中最顶尖的技术人才，推进RDMA在超算和AI领域的应用和下一代应用技术的开发。作为本届大赛的核心支持机构，高性能计算专业委员会将一如既往地为竞赛提供鼎力支持，共同助力中国超算的发展。”

来自清华大学的陈康副研究员表示：“高性能计算领域一直是新思想、新技术的孵化地，各种创新的成果以及应用都在这里产生。RDMA编程挑战赛已成为选拔RDMA相关技术达人的重要平台。通过参加竞赛，我们的学生能够深入接触HPC和AI领域最前沿的各项技术和计算工具，锻炼以技术实践解决热点问题的综合能力和协作沟通能力。不仅在实践中学以致用，还为他们的择业提供了颇有分量的砝码。希望未来有更多才华横溢的学子可以参与到比赛当中，培养创新精神和未来意识，加速推动RDMA技术的普及。”

微软公司全渠道事业部技术顾问总监崔宏禹老师，NVIDIA公司中国区高性能计算与新兴业务总经理刘通先生与商汤科技公司研究总监颜深根博士也分别表示了对竞赛的大力支持并预祝大赛取得成功，期待大赛为企业输送更多优秀的应用型创新人才。

由国际高性能计算及AI咨询委员会主办的第六届大学生RDMA编程竞赛欢迎全球各大高校的学生参赛(个人或团队形式)。本届大赛即日启动，并计划于国际高性能计算及AI咨询委员会中国研讨会期间 (10月13日) 举行颁奖典礼。美国知名高校教授与专家将现场颁奖并会向表现优秀学生伸出入读美国名校的橄榄枝，参赛学生也将成为全球顶尖互联网企业竞相争取的人才。

在上届比赛中，国防科技大学以最突出的成绩摘取大赛设立的特等奖，该奖项在过去两年都未曾有团队能够摘取。中国科学技术大学和上海交通大学凭借出色的表现获得一等奖。华中科技大学1队和2队夺得二等奖，三等奖则花落南京大学和清华大学。

获胜队伍的论文将会被发表在国际高性能计算及AI咨询委员会的网站上，并且有机会受邀参加国际高性能计算及AI咨询委员会在其他国家举办的国际研讨会分享成果。领队导师也有机会通过比赛发现新的研究方向，加强国际合作。我们期待今年会有更多院校参赛，并取得理想的成绩。

奖项设置（人民币）：

特等奖1名：奖金40,000元

一等奖2名：奖金各20,000元

二等奖2名：奖金各10,000元

三等奖4名：奖金各5,000元

参赛人员要求：每支参赛队伍由1名导师及1 至 5名参赛队员组成(本科或在读研究生)

注册方式：发送Email到rdma@rdmaworld.com 或 rdma@hpcadvisorycouncil.com，注明参赛人员姓名、就读院校与专业、年级、联系方式、有无RDMA计算集群、指导老师。我们将会提供比赛试题以及培训资料，并将根据报名情况组织区域性培训。

比赛规则：

1、 组委会收到各自申请后随即提供比赛源程序及培训资料

2、 应用程序需在拥有RDMA能力的网络环境中运行 (如InfiniBand 或以太网) ，运行节点数与配置根据本校集群条件决定。如参赛队不具备RDMA环境，组委将会提供相应运行环境。

3、 参赛人员提交移植的应用程序源代码与执行文件，并提交详细报告说明改动前后的实际运行性能差异对比，并作出性能提升的解释(英文报告)

4、 评审委员会审查源程序及报告，并安排远程或面对面的答辩，最终决定优势者

5、 比赛结果将在HPC-AI Advisory Council中国研讨会上颁布(10月13日，青岛) ，本次会议是中国最大的国际高性能计算大会之一。大会届时将邀请多位国外知名专家为获胜者颁奖

附：

大赛主办方：HPC-AI Advisory Council (国际高性能计算及AI咨询委员会)

支持机构：中国计算机学会高性能计算专业委员会，ChinaGrid，清华大学，HPCTC

支持企业(根据字母排序)：Mellanox，Microsoft，NVIDIA，SenseTime(商汤科技)