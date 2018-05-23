消息引擎RabbitMQ有多高深？来围观这篇扫盲贴

消息中间件在互联网应用中十分广泛，标准的用法是生产者（productor）生产消息发送到队列，消费者（consumer）从队列中取出并处理消息，生产者无需关心谁来消费，消费者也不用关心消息的来源，从而达到解耦的目的。

消息中间件在互联网应用中十分广泛，标准的用法是生产者（productor）生产消息发送到队列，消费者（consumer）从队列中取出并处理消息，生产者无需关心谁来消费，消费者也不用关心消息的来源，从而达到解耦的目的。

RabbitMQ是当前最流行的消息引擎之一，是实现了AMQP（高级消息队列协议）的消息中间件中的一种，服务器端用Erlang语言编写，主要用于系统间的双向解耦，在可靠性、灵活性、高可用等方面均有着出色的表现。

RabbitMQ就是在消息中间件的基础用法上，增加了交换机（Exchange），Exchange会根据一定的调度策略把productor发送的消息放到一个或多个队列当中，就是这样的一个中间层，让消息队列实现了系统之间的双向解耦。当productor产生大量的消息，consumer无法快速的消费这些消息时，就需要Exchange来处理和保存这些消息。RabbitMQ的组成部分如下图所示：

华为云RabbitMQ消息引擎源于开源优于开源：

近日，华为云分布式消息服务正式发布了RabbitMQ消息引擎， RabbitMQ消息引擎专注于应用解耦、流量削峰、异步处理等应用场景，为用户提供消息生产消费、发布订阅、消息持久化、消息确认机制、事物消息等功能。

DMS RabbitMQ 自建开源RabbitMQ 安全性 支持VPC虚拟网络等公有云安全服务 自行管理设置安全配置，安全防护效果依赖于安全专员水平 运维 提供云审计、云监控等服务，方便运维 需额外的运维人员，自行研发对应的运维监控系统 稳定 集群模式下实现了1个节点冗余镜像，确保数据的可靠性 自行保障 成本 具备多种配置可选择：单机、集群；可按需或包周期进行购买；且公测期间完全免费；用户可按需选择具体配置。 成本较高 扩展性 具备专业的扩容方案 需自行设计并操作扩容方案 性能 后端使用华为高性能ECS主机，吞吐量高，性能强劲，集群稳定性也有很好保障 数据可靠性与性能难以兼顾

华为云全新推出的RabbitMQ引擎，完美兼容开源，对于已有的基于RabbitMQ的应用，无需代码上的修改，即可快速接入华为云RabbitMQ服务，轻松把应用搬上云端。对于未使用过RabbitMQ的用户，提供简单友好的控制台操作和详尽的入门操作指南，用户可通过样例程序，快速搭建出发布订阅、单发送单接收、单发送多接收、路由发送接收等功能。

RabbitMQ完成分布式系统异步通信

在大中型分布式系统中，RabbitMQ可以帮助各个子系统的数据及时同步到后台模块，并提供数据通道帮助触发其他的业务流程，如函数处理、消息通知等。华为云RabbitMQ的如下特点，可以有效帮助分布式系统实现异步通信：

丰富消息类型

广播消息、延时消息、消息重投等消息特性，使应用可以灵活控制异步通信的时间。

高并发

单队列最高性能至10万TPS，并且可以通过队列数平滑扩展能力，有效提升整个系统的并发能力。

低时延

消息投递时延可至毫秒级，保证消息的及时性。

应用通过RabbitMQ解耦

在单体应用中，业务流程耦合会导致系统对用户的请求响应慢，可以将系统拆分为多个子系统，用RabbitMQ作为子系统间的异步通信通道进行系统解耦，从而有效提升整个系统的响应速度。华为云RabbitMQ服务可以做到：

加快系统响应

系统通过分布式解耦和并行处理请求，加快系统对用户请求的响应速度。

降低系统耦合

子系统间通过RabbitMQ进行通信，避免系统之间相互耦合和影响。

数据缓存

消息队列提供亿级消息堆积能力，让应用从容应对流量洪峰。

流量削峰填谷 防止应用崩溃

在秒杀或者团抢活动中，经常会发生因为流量突然暴增，导致应用不能正常访问的现象。为了解决这样的问题，就需要在应用的前端加入消息队列。服务器在接收到用户的请求之后，先把请求放到消息队列中，秒杀的业务模块根据消息队列的请求信息，做后续的处理。如果遇到消息队列长度超出最大的限制，可以直接抛弃用户请求或者跳转到友好的提示页面，从而有效地控制活动的参与人数，提升用户体验，并且大幅缓解瞬时流量洪峰对应用的压力。

华为云RabbitMQ消息引擎，完全兼容开源，提供独占资源，保证队列高性能，为企业和互联网应用提供省心、省力的消息中间件，减少开发、运维的成本，避免了企业自建中间件时所面临的安全、运维等问题。目前RabbitMQ向用户免费开放，欢迎访问华为云官网免费使用：

分布式消息服务 DMS



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