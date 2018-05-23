那一夜，我差点丢掉“饭碗”

听说人生最痛苦的事，是久旱逢甘露，一滴；洞房花烛夜，隔壁。然而作为一个钢铁般正直的 IT 男，最痛苦的事，莫过于创业公司的老板跟你谈需求。

【一】

听说人生最痛苦的事，是久旱逢甘露，一滴；洞房花烛夜，隔壁。然而作为一个钢铁般正直的 IT 男，最痛苦的事，莫过于创业公司的老板跟你谈需求。

那一夜，项目研讨会开到凌晨。唇枪舌战间，我终于暴起吼出那句“都 TM 说了不可能，这绝对不可能”。老板微微眯起眼睛，我的心逐渐沉了下去。我无数次看到过这种眼神，而每一次，都会有人离开。

老板凉凉的丢下一句：“再给你一个周末时间”，晃荡着出了会议室大门。我坐在原处，心如死灰。一套完整的数据库优化方案，两天？你在逗我？呵呵，想辞退我，也别用这么蹩脚的理由。

罢了，我收拾好项目策划书，慢慢走出这栋耗尽我半生心血的是非之地。情意千金，不抵需求四两。天边已经泛白，我开着车，漫无目的游荡。或许，我该试着做个佛系 IT 人，无论老板说什么，都行。。。可是诺大一堆数据，出问题了谁负责？

不知何处传来的钟声将我拉回思绪，举目望去，不远处的晨雾里隐约错落了些许庙宇轮廓。我将车停妥，不知佛能普度众生，可能渡我？

【二】

话说自从禅师火了以后，每天前来“求经问典”之人络绎不绝

大到宇宙熵定律，小到隔壁要相亲

无不纷至沓来门庭若市

禅师只如常起居

一众访客却奔走相告已经顿悟

别说小沙弥，就连禅师自己也不解其意

这日清晨刚开寺门

这不又迎来一位青年

青年拜了一拜，席地而坐。“大师，我很痛苦。明明不是我的问题，为什么后果却要我承担？公司想建个数据库，光是机房选址、风火水电系统搭建这些，来回折腾几个月就算了，团队没有人，我一个人又当爹又当妈也忍了。可是老板竟然给我5位数的预算，就想买几十套服务器，这算怎么回事？”

禅师看了眼青年，又看了看窗外的太阳。

青年若有所思：“大师的意思，不要心怀怨愤，要像初阳一样拥有无私的付出和大爱，普照众生？”

禅师沉默半响，拿出食盒：“天刚亮，我还没吃饭。”

青年锁着眉头：“整整十年，我从一个只会敲代码的愣头青，一路走到总架构师。公司从最初几个人到几十个人，业绩时好时坏，流量时高时低。尽管喊着要做行业第一，但骨子里还是一家又穷又抠的创业公司。”

禅师低头，默默泡茶。

看着涓涓泉水，青年眼神一暗：“是了，铁打的营盘流水的兵。他只是想开了我。不然要钱没钱，要人没人，哪里会叫我两天交出一个方案？我明白大师的意思。”

禅师端茶的手一抖，热茶尽数洒在青年手上。

青年缩回手，看着被烫的地方，眼眶有些泛红。“我知道，痛了，自然就放手了。我为公司做牛做马那么久，在老板眼里不如一条狗。我理解老板为了省钱的机关算尽，他却从来不懂平衡需求和成本的不易。”

禅师递给青年一杯清茶。

青年接过来，看着水中自己晃悠悠的倒影喃喃道：“大师是说，人世浮华，不过是水中月，镜中花？”

禅师默然半响，幽幽道：“出家考虑一下？”

青年的眼神黯淡，“可能真的要走这条路了。公司业务量时而暴涨时而回落，资源时时需要及时扩容或收缩。数据库迁移困难重重，需要大量人手，技术难点又多；花钱不说，风险还特高。数据都在本地，业务又万万不可出错和中断。”

禅师抬头望了望天，又默默低头饮茶。

青年顺着禅师目光看去，只见白云悠悠；再低头时，禅师已经放下手中空杯。想起老板给的时间和预算，青年突然放声大笑：“哈哈哈，对了，放下，自在！我这就去辞了这劳什子的数据库架构师吧，好一个四大皆空！我明白了，我明白了。。。。”

说完起身拜谢，狂笑而去。

眼见青年消失在云雾深处，小沙弥怯怯的靠过来问：“师父，他明白了什么？”禅师没好气道，你问我我问谁去？

【三】

“轰！”我被突如其来的响声吓醒。睁眼一看，原来不知不觉睡着了。外面已经日上三竿，我打开车门，伸了个懒腰。转头却看到不知是谁丢在车盖上的海报。我伸手正准备拂开，冷不丁几个烫金大字闪过眼角。咦，数据库？我一把捞了过来。。。

我愣愣看着手中的海报，突然想起梦中场景。云上。上云。我怎么没想到，我们还可以上云？青年和禅师的对话掠过脑中，他的处境可不正是自己？不过我的心病已有良药。我钻进车里，发动引擎，开始想念桌上的项目策划书。只要找对出路，一切皆有可能！

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