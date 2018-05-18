华为与北大光华管理学院战略合作，推动创新与人才生态建设

5月17日下午，由北京大学光华管理学院和华为生态大学联合举办的“聚中国创造之力，携手未来”主题论坛暨华为-北京大学光华管理学院战略合作签约仪式在北京大学举行。会上，华为与光华管理学院宣布达成战略合作。

5月17日下午，由北京大学光华管理学院和华为生态大学联合举办的“聚中国创造之力，携手未来”主题论坛暨华为-北京大学光华管理学院战略合作签约仪式在北京大学举行。会上，华为与光华管理学院宣布达成战略合作。双方将在创新研究、人才培养和教育信息化等方面展开深入合作，共同推动ICT前沿领域的发展和人才生态建设。华为EBG中国区总裁蔡英华、光华管理学院院长刘俏代表双方进行签约。华为董事，战略Marketing总裁徐文伟、华为EBG中国区副总裁杨文池、刘超，光华管理学院党委书记马化祥、光华管理学院副院长张影教授等出席了签约仪式。

华为与北大光华管理学院签署战略合作协议

根据协议，双方将积极发挥并共享各自优势，即北大光华管理学院在人才培养、教研资源上的优势，华为在产业洞察、企业管理实践和ICT解决方案能力等方面的优势，通过研究合作、创新论坛、联合人才培养、信息化建设等多种方式开展全方位的合作。双方期望通过沟通与交流，形成并转化合作成果，培养具有数字化领导力的新一代企业领导者，构建世界一流的教育信息化体系，为产业转型与发展提供智力支持。

北大光华管理学院党委书记马化祥

北大光华管理学院党委书记马化祥在致辞中提到，光华管理学院依托北京大学120年深厚的历史底蕴和文化积淀，作为北大工商管理教育的主体，经过三十三载的发展，光华拥有完整的教学体系、雄厚的师资力量等，已成为中国乃至亚洲一流的商学院。而在过去的二十多年时间中，华为也在为中国创新提供源源不断的新鲜血液。我们希望能够通过举办这样的活动汇聚更多中国创新力量，在生态人才培养等方面展开深入合作。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，期待未来能创造更多的校企合作，联合打造实践课堂以及教学基地，为青年人才提供交流、访学、实习的机会。

华为董事，战略Marketing总裁徐文伟

华为董事，战略Marketing总裁徐文伟说：“以ICT为基石，以人工智能为驱动的第四次技术革命，正在引领人类社会迈向万物感知、万物互联、万物智能的智能世界。通往智能世界是一条创新之路，离不开ICT技术的快速发展，更离不开产业人才。光华管理学院在生态人才培养方面具备世界级的视野和理论创新能力。”同时，徐文伟表示：华为的创新是基于客户需求的创新，在技术创新，管理创新等方面有着丰富的实践案例和经验，华为非常重视ICT人才生态建设，双方既有共同点又优势互补，期望双方的合作结出圆满硕果，为ICT产业的可持续发展提供智力驱动。