思博伦与Cohda Wireless合作，面向WAVE-DSRC联网汽车提供认证测试

思博伦通信与Cohda Wireless公司宣布，双方扩大既有的伙伴关系，为WAVE-DSRC V2X设备的测试提供更广泛的支持。

思博伦通信与Cohda Wireless公司宣布，双方扩大既有的伙伴关系，为WAVE-DSRC V2X设备的测试提供更广泛的支持。

基于在欧洲V2X标准ITS-G5方面的长期成功合作，Cohda Wireless与思博伦通信将携力为美国交通运输部的WAVE-DSRC标准提供类似的测试，该标准执行IEEE1609.x和SAE J2945/1的相关标准内容。

思博伦与Cohda Wireless将于5月7日至11日参加在密歇根州Plymouth市举办的OmniAir Motor City Plugfest大会。思博伦在其中的5个测试站提供WAVE-DSRC V2X一致性测试，使V2X厂商能够为OmniAir认证做好准备，并不断提高其产品质量。在此次大会上，思博伦将侧重点放在SAE J2945/1和IEEE1609.2标准所定义的功能和性能要求上，涵盖各类安全和移动性特性，而它们正是部分互操作性和安全问题的潜在来源。

Cohda公司负责业务拓展的副总裁Bernd Lübben指出：“在为OmniAir认证做准备期间，思博伦的测试解决方案帮助我们验证了MK5设备在WAVE-DSRC标准下的一致性。思博伦的WAVE-DSRC V2X一致性测试解决方案是一种非常直观的工具，可以支持极高的自动化水平，并使我们能够将使用性和性能结合在一起，充分满足项目测试目标。MrLübben还表示：“Cohda非常高兴能与思博伦合作，朝着实现V2X栈的全面一致性共同努力。思博伦与我们开展密切的合作，双方共同探讨各类测试例，还为Cohda提供了多个早期版本，它们在提高我们的软件性能方面具备无可估量的价值。”

思博伦通信车联网研发总监Stephan Pietsch表示：“我们很荣幸能为Cohda公司的MK5 V2X设备一致性测试活动提供支持，而此项测试的目标正是成功完成OmniAir的认证计划。我们将全身心地致力于继续扩展此类合作，而这正是我们为V2X的部署提供后续支持的重要组成部分。”

V2X是多种应用实现普及的基础，这些应用将对驾驶者和车载嵌入式系统发出各类警告，涉及道路施工、车道关闭、交通信号计时，甚至包括潜在碰撞风险，从而大幅提高道路的安全性。V2X技术将为优化安全交通做出巨大贡献，最终实现完全自主的车辆行驶，使这些使用合作式智能交通系统（C-ITS）的车辆能够在道路上安全运行。

不同制造商的车辆通信设备和相关软件之间的互操作性是V2X技术取得成功的关键环节。为确保这种互操作性，OmniAir联合会已经制订一项严格的联网车辆认证计划，目的就是验证与现行标准和法规的一致性。美国交通运输部（USDOT）已经强制规定制造商的设备必须通过OmniAir联合会的认证后，方可参加在美国的试运行部署。

作为联网汽车和汽车以太网测试解决方案领域的全球领导者，思博伦通信最近发布了新版的TTsuite WAVE-DSRC测试解决方案，并已从OmniAir获得资质成为符合资质的测试设备，参与了世界上第一个对V2X标准和法规一致性进行认证的计划。

Cohda Wireless公司是V2X设备领域的关键解决方案供应商，其MK5设备可支持ITS-G5和WAVE-DSRC标准。测试领域领导厂商与V2X栈和应用领域领导厂商之间的伙伴关系，将使公众市场有能力获得同级最佳的V2X技术。此外，Cohda公司正在为其客户开发一种测试接口，能够大幅加快设备认证过程中的测试自动化。