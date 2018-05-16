HPE宣布收购有大量资金投入的网络初创公司Plexxi

HPE今天宣布计划收购Plexxi Inc.，Plexxi是一家软件定义网络初创公司，已募集了超过8000万美元的风投资金。

至顶网网络频道 05月16日 国际消息： HPE今天宣布计划收购Plexxi Inc.，Plexxi是一家软件定义网络初创公司，已募集了超过8000万美元的风投资金。

收购的财务条款尚未披露，但据报Plexxi在上一轮融资后的估值为2.67亿美元，这大致可以为收购价码提供一个参考。此次交易将为HPE购入现场测试技术，可用于管理现代数据中心的网络设备。

Plexxi十分看重超融合基础架构（HCI）环境。 HCI就是将服务器、存储设备和网络设备与管理软件整合在一个软件包，这一类系统统称为HCI。这种综合方法的目的是要令日常维护与传统数据中心比更容易一些，传统数据中心里的各个组件是分开的。

Plexxi提供两种旨在进一步简化管理员工作的软件产品。第一种产品名为Plexxi Connect，Plexxi Connect可根据一个公司的工作负载要求自动优化网络设备。另一种产品名为Plexxi Control，当一个组织需要更改基础架构时，Plexxi Control可以将相同的概念应用于网络的重新校调。另外，初创公司Plexxi也销售了一系列旗下软件专用的交换机。

Wikigon（与SiliconANGLE隶属同一家公司）的分析师Stu Miniman指，Plexxi在HCI方面的工作主要集中在来自Nutanix公司的系统上。他称这可能会在短期内在HPE将Plexxi技术整合到旗下自己的HCI系统时构成挑战。据Miniman的说法，可能有一定的风险，HCI可能会“迷失在HPE的整合里而失去动力”，这是HPE必须解决的一个潜在问题。

除了超融合系统外，HPE还计划将Plexxi的软件与另一个名为Synergy的产品系列整合在一起。整合后的系列可进一步利用超融合基础架构，管理员利用系列产品可以使用软件模板为应用程序提供恰当数量的硬件资源。

HPE和Plexxi团队打算在未来几个月向公众发布有关他们计划的更多信息。同时，创业公司Plexxi将继续加强旗下产品的功能。 Plexxi 早上在发布此次收购公告时推出了功能更新，新功能为VMware的数据中心虚拟化软件提供了更广泛的支持。

HPE预计将于7月底前完成交易。