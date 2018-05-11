如何解除数据库高并发场景下的达摩克利斯之剑？

5月10-12日，第九届中国数据库技术大会（DTCC 2018）如约而至。大会邀请了百余位行业专家，就数据库、大数据等热点技术话题进行分享。

5月10-12日，第九届中国数据库技术大会（DTCC 2018）如约而至。大会邀请了百余位行业专家，就数据库、大数据等热点技术话题进行分享。其中，华为云数据库首席架构师 带来的主题演讲《MySQL云数据库的性能优化和发展趋势》，不但介绍了这款当下最热数据库的关键性能特点，而且探讨了其面临的挑战和机遇，尤其引人入胜。

华为云数据库首席架构师现场分享

众所周知，MySQL 作为全球最受欢迎的开源数据库之一，集可靠、易用、功能丰富、适用范围广等特点于一身。尤其对开发者友好，使其成为关系型数据库用户的首选。但由于受社区版线下技术局限性的影响，要用好 MySQL 可谓举步维艰。

尽管 MySQL 的性能一直在提升，5.7 社区版的查询比 5.6 快 3 倍、8.0 比 5.7 提升 30％，但是 MySQL 社区版固有的挑战，依然没得到解决。

例如在生产环境中，DBA（数据库管理员）一般采用主备从架构组网方式部署 MySQL。虽然 MySQL 易用性极高，但配置高可用的数据库系统，本身就是个艰巨任务。无论在线下或在 IaaS 上部署 MySQL，用户都需花时间了解 MySQL 复制机制，比如如何配置主备实例、只读实例、浮动 IP 地址等。此外还需特别关注安全、备份策略等问题，这耗费了大量时间和精力。

早些时候，华为云上线了基于社区版的云数据库 MySQL，服务完全基于最佳实践部署，不但自动安装、还能定期备份，轻松完成一定范围内软硬件的故障恢复，具有即开即用、便捷管理、弹性扩展、持久安全等特点。

华为云数据库 MySQL 的推出，确实解了 DBA 的燃眉之急。然而，这还远远不够。

开源 MySQL 面临着诸多挑战，不但扩容受限，而且高并发连接时查询性能降低。半同步复制无法完全保证覆盖所有事务，在 HA 监控未知的情况下退化成异步复制；高负荷情况下复制延迟加大，主实例故障时备实例需要重放日志，接管缓慢、服务长时间不可用、甚至在备实例接管时可能会导致数据丢失等，问题层出不穷。

对于事务繁忙且对故障恢复时间有超高要求的业务而言，数据库高并发场景下性能差、复制延迟突出、故障恢复时间长的问题，成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。

正本需清源，华为云了解到这一状况后，投入大量人力物力，推出了一款基于 MySQL 引擎内核源码优化的高性能云数据库 HWSQL。

HWSQL 是一款超高性能、完全托管的企业级数据库。它从内核上开始优化 MySQL 性能，在继承原有云数据库 MySQL 的所有特性之上，提供更新、更强大、更丰富的功能，打破开源 MySQL 面临的一系列困境，扫清云时代高端数据库服务升级换代的一大障碍。

HWSQL 支持 AZ 内 / 跨 AZ 部署主备实例，提供高可用的数据库服务；支持 CPU、内存、磁盘扩容，最多可支持扩展 5 个只读实例，增加事务吞吐量；支持自动备份，PITR (Point-In-Time Recovery) 任意时间点恢复，手动创建备份，轻松应对灾难恢复。还支持 VPC、子网、安全组、SSL 连接、审计日志，支持 MySQL 数据库的数据迁移导入，完全兼容 MySQL 语法协议和生态工具。

值得一提的是，HWSQL 性能之优越，高达 MySQL 5.6 社区版的 3 倍。相同条件下，HWSQL 不但能支持更多用户连接，而且不影响响应速度。在并发连接数高达 4096 时，其响应速度约提升 5 倍；而在并发连接数高达 8192 的情况下，它的响应速度反而高达原生 MySQL 5.6 的 10 倍之多。

HWSQL 与 MySQL 性能压测对比

HWSQL 的超高性能并非一蹴而就。除了内核的优化，HWSQL 还采用了更快、更可靠、无损的半同步复制协议。即使在超高负荷的情况下，也能保证故障快速恢复，避免备实例接管时数据丢失的可能性。可见，无论是可用性还是可靠性，HWSQL 确实都青出于蓝胜于蓝。

事实上，数据库的技术和应用正逐渐被企业重视。数据库作为大部分在线应用和服务的核心，其完整性、可用性及安全性，既是 IT 及业务人员关注的焦点，也是决定企业发展的起点。

因此，华为云专家在最后提出了 MySQL 云数据库的发展趋势，将向以 Cloud Native 分布式数据库为主的云原生数据库系统演化。那么，华为云数据库在新一波的浪潮里，将如何助力企业腾飞呢？或许您可以关注华为云另一场演讲的报道：《DTCC 2018 | 为云而生！ 揭秘华为 Cloud Native 分布式数据库》。了解更多华为云数据库：https://www.huaweicloud.com/product/dbs.html