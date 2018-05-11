华为云区块链成语接龙赛程过半 冲刺P20手机就等你！

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朋友，

你想说话时出口成章、妙语连珠、娓娓而谈、滔滔不绝，让人回味无穷吗？

你想写文章时妙笔生花、行云流水、一气呵成、酣畅淋漓，让人拍案叫绝吗？

你想变得学识渊博、才华横溢、满腹经纶、陆海潘江，让人心悦诚服吗？

那还等什么？时不我待，只争朝夕，赶紧来玩转华为云成语区块链游戏吧。它能使你一日千里、突飞猛进、百尺竿头更进一步，更有机会一石二鸟、一箭双雕、一举两得，赢取华为P20手机大奖！

区块链是通过去中心化的方式集体维护一个可靠分布式数据库的技术方案，可以提高效率、降低成本、降低风险并且能促进互信。成语接龙是中华民族传统的文字游戏，成语字头与字尾相连不断延伸的方法进行接龙，有着悠久的历史和广泛的社会基础。

有心者不难发现二者的相似之处，首尾相连的成语恰好组成了一条文字链，而区块链也是一条数据区块组成的链。华为云区块链服务的工程师们使用区块链技术，致敬这个流传千年古老的游戏，邀请网友一起打造全球首个成语区块链游戏，可谓是融贯中西、博古通今、别具匠心的将中国传统游戏成语接龙和当今最火爆的区块链技术珠联璧合的结合在一起，恭请网友群策群力一起打造成语区块链，宣传普及区块链知识。

华为云成语区块链小游戏半程总结（截止至5月11日零点）

共 1515 名玩家参与游戏，历经 340 轮成语接龙，总包含 4120 个成语





名玩家参与游戏，历经 轮成语接龙，总包含 个成语 最长的一轮接龙，共包含 58 个成语





个成语 平均一个接龙包含 12.1 个成语





个成语 最火 TOP10 成语

1.难兄难弟 2.弟男子侄 3.空空如也 4.海阔天空5.人山人海 6.意气风发 7.强人所难 8.月黑风高 9.香消玉殒 10.殒身不恤





成语 1.难兄难弟 2.弟男子侄 3.空空如也 4.海阔天空5.人山人海 6.意气风发 7.强人所难 8.月黑风高 9.香消玉殒 10.殒身不恤 总提交206768次，成功次18060次





最激烈的成语：59个人同时提交了“川流不息”并被成功写入一个成语块

朋友，屏幕前的你是不是已经摩拳擦掌、跃跃欲试、两眼放光、怦然心动了？那还等什么，心动不如行动，让我们二话不说、投袂而起、断而敢行，拿起手机扫描下方二维码就，立即参与吧！点击了解华为云区块链服务：ttps://www.huaweicloud.com/product/bcs.html