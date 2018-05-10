用友来了!华为云严选商城又多一枚靠谱小伙伴

近日，华为云推出严选商城，并发布了相关的严选政策，希望为各个伙伴提供一块信息化、自动化、智能化的‘黑土地’，让伙伴的内容、应用、云在上面生长，携手生态伙伴，助力云上经济发展，以行动共创生态的指数级繁荣。

近日，华为云推出严选商城，并发布了相关的严选政策，希望为各个伙伴提供一块信息化、自动化、智能化的‘黑土地’，让伙伴的内容、应用、云在上面生长，携手生态伙伴，助力云上经济发展，以行动共创生态的指数级繁荣。

华为云严选是根据产品、质量等，制定统一规则，优中选优，精中取精，通过构筑严选的模式，汇聚业界精英，从源头把关品质，做云时代的保障，让客户安心选购，无忧购买。对于严选商品，华为云将开放线下直销加渠道经销商代销模式，打包销售入驻企业的解决方案，最终实现所有参与方的合作共赢，促进云上生态圈进一步发展。同时，华为云还建立了丰富的激励机制，鼓励伙伴加入华为云严选。加入严选的伙伴将享受华为的专家支持、渠道共享等，助力品牌提升、商业提升。同时，华为云还推出专项激励，将根据云市场伙伴的流水和订单量，给予年度TOP10大礼包激励。

2018华为中国生态伙伴大会，华为与用友等合作伙伴启动严选点亮仪式

正是由于华为云“有技术、懂边界、守规矩”，上不碰数据、下不碰应用，不做股权投资、不与伙伴争利，才成为了众多伙伴合作的首选。作为华为云的优质伙伴——用友网络科技股份有限公司，其副总裁孙永军博士表示：正是由于被华为云严选政策吸引，公司将结合在ERP领域深耕多年的技术、研发等多方面经验，加入华为云严选，坚持致力于将用友新一代云ERP U8 cloud产品做好，让客户省心。

用友新一代云ERP U8 cloud，聚焦成长型、创新型企业，提供企业级云ERP整体解决方案，全面支持多组织业务协同、营销创新、智能财务、人力服务，融合用友云服务实现企业互联网资源连接、共享、协同，赋能中国成长型企业精细管控、融合创新，全面支持企业和用户的云部署。

目前，在华为云市场，用友网络科技股份有限公司发布了用友新一代云ERP U8 cloud产品，不仅丰富了华为云市场产品分类，同时，用友积累独特的企业互联网服务能力更是得到客户青睐，其把公司 “敏经营、轻管理、易金融、简IT”的核心理念植入产品研发，不仅缩减了上云成本，还提升了用户上云的体验。

未来，华为云将利用自身平台优势，结合华为云的品牌影响力及和全行业资源，进一步促进合作伙伴实现业务增长，助力交易提升，携手共建云端生态。同时，华为云严选坚持秉承“优中选优，精中选精”的理念，为客户挑选极致的云上应用，让客户尊享极致体验，感受实实在在的云上购买便利。

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