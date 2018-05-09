二五一十孙文亮：一个普通80后技术男的创业启示录

我今天要讲的是一个普通80后创业的故事。在创业大潮中的逐梦者千千万，但很多人在热望一场后，终以梦醒结束。而他是怎么在开局不利的情况下，一点点赢回来的呢？

“不把命运委与他人之手”，是动漫大师宫崎骏在人生低谷时自我激励的一句话。你想要达成的事、所追求的梦想，往往需要你付出努力、痛苦、甚至血泪才能实现，在《阿甘正传》里，阿甘成功的秘诀就是坚持不懈的努力，但在现实中的赢家却很少会告诉你，他们的成功奥义在于勤于思考和勇敢尝试。

我今天要讲的是一个普通80后创业的故事。在创业大潮中的逐梦者千千万，但很多人在热望一场后，终以梦醒结束。而他是怎么在开局不利的情况下，一点点赢回来的呢？

2009年软件工程专业毕业的孙文亮，在接下来的五六年时间里，和其他技术人的成长轨迹是类似的：辗转于一个或几个科技公司，从软件工程师做到高级软件工程师再到管理岗位....但和很多人不一样的是，在“技术男”的标签之外，他还有另外一个身份标签：职业房东，也就是我们平常说的“二房东”。

孙文亮

或许在听到“二房东”这个词的时候，大家或多或少都会联想到一些不愉快的经历。孙文亮聊起他做“二房东”的动机，其实也和自己的亲身体经历相关。他在2009年毕业之后，一边工作一边租房子，租房子的时候，他发现这个市场上存在着叫做”二房东“的一类人，也就是二手房的转租业务，把别人房子包下来，再凭自己的本身把它租出去，赚中间的差价。孙文亮前四次租房，就遇到了三次“二房东”，有时候要受房东的气，比如空调是坏的、屋里钉子不让钉.子......后来，他发誓一定要住上自己的房子，体验一把当房东的傲娇感。于是，就开始一边上班，一边拿一些房子进行托管。

但是，当上二房东之后，又和之前的预期有所差距，当他拿下几套房子，自己租下来经过改造之后再出租，就发现当房东的傲娇感被各种管理的问题冲淡了。因为一旦有了房子后就需要装修、需要发布、别人要看房、还要进行签约，然后租客的维修保洁、解约收费….一系列问题随之而来，当上二房东之后快跑断了腿，赚来的那点租金差价也都是辛苦钱。

如果是你我一样的普通人，可能这个故事就会沿着“一个二房东的辛苦血泪史”的剧情线发展，主人公中途放弃或者永远疲于奔命。然而，孙文亮是一个技术男，他就开始思考着，上面的这些问题如何通过自己的经验和知识的沉淀、用技术的手段去解决。

所以，他一边上班一边做二房东，一边开始着手设计公寓系统，据他回忆，真正开始设计公寓系统是在2012年。很多人在解答“为什么要创业”时，无外乎两方面：为摆脱无力感和获得控制感。当租客的“无力感”让他萌生当“二房东”年头，而当他意识到系统逐渐成型，而市场也存在巨大缺口的时候，就像有一个“控制感”的强大力量在吸引着他，孙文亮一门心思就想怎么去实现它。于是，在2015年初，他做了人生中的一个重要的决定：辞职去成立自己的公司，组建一个团队来一起搞。

所谓知易而行难。

孙文亮所在的南京是一个很“拧巴”的城市，它是软件的天堂而又被称为是“互联网沙漠”。一方面，南京的软件行业在全国领先，高校资源比较多，软件外包行业发达；另一方面，这个城市纯粹的互联网公司比较少，欠缺一些互联网的基因和氛围。所以，当他开始着手组建团队的时候，因为南京的技术人才丰盈，组建一个纯技术团队相对容易，但整个团队的组建是非常麻烦的一个过程。他开始陆续跟身边的朋友和同学聊自己的想法，甚至在吃饭的时候、平常聊天的时候，苦口婆心地跟别人描述他脑中的“拼图”。然而，组建团队要比他预想的时间漫长，经过了一两年的时间，前前后后大概有十几位，有些人一开始加入后来又退出了，到现在为止，这个团队在他看来还不是非常完善。目前整个团队以技术人员为主，市场这块还有比较大的缺口。他也曾经拿着商业计划书去找合伙人，甚至找过在南京做房产比较大的互联网公司。对于这个过程，孙文亮并没有做过于详细的描述，我觉得，这其中必定是有很多辛酸的故事，所幸结果是好的：“认识了不少的朋友，团队也是慢慢搭建起来了。”

聊起给公司起名字的事，还有个很有意思的“花絮”。他说，2015年的时候，给公司起名字还没有现在那么宽松，比如说，南京有一个烽火网络科技有限公司，你可以起一个叫烽火信息技术有限公司，现在是可以，但是以前是不行的。所以，他前后想了大概20个两个字的公司名字，都不行，就开始想三个、四个字的，但他又不想写起来太麻烦，想让笔划尽可能简单，他觉得租房子就跟做生意一样要讲诚信，所以想把公司名字注册为“一五一十”，但还是没通过，后来就有了现在的这个名字－－－二五一十网络科技。

团队就位以后，第一个产品的首个版本也在不久后问世了：租客街公寓系统。这个系统的“使命”是为房东与租客建立连接，解决大规模资产管理过程中的客户维护、转化、看房、收费的提醒、维修保洁等一系列的出租管理问题，帮助公寓及职业房东提高管理效率。系统还可以连接第三方的智能硬件，对接第三方的支付系统等，实现在线的缴费等功能。

与此同时，第二个问题来了。或者说，孙文亮的团队遇到了初创型公司都会遇到的问题，在开始启动一个项目的时候，问题还不会很明显，当项目越来越多的时候，会发现管理的复杂度越来越高，所以，他们先后尝试了很多个项目协同办公工具，但每一个工具总有缺陷和无法满足的需求，以致项目低效成为了常态，经常严重超时，成本耗费极高。以往的文档管理，代码管理使用的是不同的工具，彼此之间是分割开的，因此在研发过程中衔接会有跳跃感，团队之间总是会有合作不协调的状况，内部沟通也因此经常出现摩擦。此外，一群技术人习惯站在技术的思维上做产品，导致的市场反馈是：功能都有了，但总觉得不好用。

当系统上线了一年多时间内，二五一十的团队经历了一些必然的挫败感。转机出现在2017年，一个偶然的机会，他作为孵化器中的成员接触了华为云的团队。“大家都是做技术的，比较聊得来。华为云做了介绍之后，我们就知道它是什么东西。”

从一开始的聊得来，到后来把项目管理和开发部署都切换到到华为云DevCloud上，有两点是让他感受特别深刻的：首先，跟其他的A云厂商的服务基本上在线上相比，华为云比较侧重于线下的服务，面对面沟通的好处在于，有一些对于软件开发提出的想法和建议，以及对于华为云DevCloud的问题的解答，让孙文亮的团队在沟通的过程中也学了很多东西，这种放低身段的做法本身也让人心生暖意。其次，对于二五一十的补贴和价值的成本是很有优势的，极大的节省了早期的服务器成本。

华为云DevCloud成为了二五一十研发团队的“福星”一般的存在：不仅把以前比较零散的管理方式串联起来，还能实时跟进开发的进度。“以前可能只有在公司里面，或者开会的时候，通过研发人员口述才能知道进度，现在，在手机上或者电脑上只要打开华为云DevCloud都能随时看到。”此外，它和华为云服务是对接的，这样以来，以前手动做的代码的测试，现在可以通过自动化来解决。（点击了解华为云DevCloud：https://www.huaweicloud.com/devcloud/）

在此之后，无论是团队、流程和产品研发都顺畅了很多，孙文亮也开始有更多精力去思考、去梦想更大的“舞台”。同样是租赁市场，他想从住宅市场切入到全新的商业市场。“住宅市场真正需要资产化管理的可能只有不到20%，虽然它的体量大于商业市场。但是只要商业楼一旦建好了，天生是需要资产化运营的，有80%到90%的都要出租，这样以来，商业的规模可能要比住宅的规模还要大。”于是，把租客街进行深度的改进和优化，今年年初推出了第二个产品－－－一起办不动产资产管理系统。

在整个采访过程中，我感受不到他的语气中太大的情绪起伏，可能这些经历对他来说都是顺理成章的。而他人生中另一场华丽的冒险已经开始在更大的世界里闯，一路向前。

愿我们每个人都不负昭华，青春无悔。