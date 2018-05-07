彰显中国力量 华为云亮相顶级容器盛会KubeCon2018

近日，全球顶级容器峰会2018KubeCon + CloudNativeCon于丹麦哥本哈根正式落幕，云计算业界领先企业和顶尖技术专家齐聚童话之都，论道容器技术的现在与未来。

近日，全球顶级容器峰会2018KubeCon + CloudNativeCon于丹麦哥本哈根正式落幕，云计算业界领先企业和顶尖技术专家齐聚童话之都，论道容器技术的现在与未来。拥有Kubernetes指导委员会及CNCF的技术监督委员会双重席位的华为云，是中国最早投入云计算研究的厂家之一，本次大会受邀与AWS、Azure、Google、IBM、Red Hat、VMWare等国际IT巨头前来分享关于Kubernetes、微服务、容器网络、容器存储、DevOps、Logging、Serverless、GPU加速等领域的技术发现，成为云原生领域最受关注的中国力量！

华为云顶级大咖现场布道 参与定义云原生发展新趋势

作为容器领域的顶级峰会，本次大会吸引到了全球开源领域的从业者与爱好者的参与与关注，在5月2日-4日的Keynotes上，开源大咖们分别就云原生领域的现行技术痛点与未来趋势做了解析。其中有两个方面的议题，引起关注。第一，Kubeflow、Machine Learning、Deep Learning等特性，如何帮助企业更快地部署业务上云；第二，K8S深入行业的项目实践成吸睛焦点，如booking使用Kubeflow做业务优化，进而提升效率。

KubeCon2018主会场

在连续三天的六、七个重点议题的研讨中，华为都深度参与其中，成为参与议题讨论最多的亚洲企业。

在Storage WG的议题讨论中，专家们认为，未来如接口定义卷、KV卷、分布式数据库等存储技术是工作组下一步的重点。作为开源领袖，刚刚入选CNCF技术监督委员会席位的华为云技术VP Quinton Hoole表示，对于不同的存储技术，需要详细分析其优劣势，找到其底线，才能更好的做出未来的技术抉择。而解决存储难题的新项目“Persistent Memory”在现场引人注目，基于K8S的Storage Class与CSI的Parameters可实现不同存储的不同性能，而不会把复杂的工作带到K8S与CSI的核心。

Storage WG session讨论现场

在K8S Policy WG的议题讨论中，来自华为、IBM、RedHat的开发者分享了Policy WG的发展历史和背景，重点介绍了在合规、多租户和集群上的最新进展，并透露正在准备创建CNCF Policy WG的计划。而从接下来的Deep Dive多个特性的分享中，可以清晰的看出CNCF由云原生策略驱动架构的演进趋势。在多租户WG的Deep Dive中，来自华为的工程师现场分享了，华为云在多租平台的经验及在设计中需要注意的关键问题。

Storage WG Deep Dive讨论现场

开源社区投入受肯定 获得亚洲国家最多技术议题

作为CNCF及Kubernetes的初创成员及白金会员，华为在Kubernetes社区的贡献度一直稳居前列，早在2016年华为的贡献度便已达全球排名第五、中国第一，自2017年华为云BU正式成后持续加大投入，目前在贡献度已升至全球第三，中国区继续名列榜首。不久前，华为更是获得了CNCF技术监督委员会席位，这也是中国公司首次入围CNCF的最高管理委员会，将参与决定整个云原生领域的技术决策。

华为是CNCF及Kubernetes的初创成员及白金会员

本界“KubeCon + CloudNativeCon”议题数量接近300，比去年规模最大的北美峰会多出近一倍，华为云在亚洲玩家中获得最多的议题分享环节，在K8S重要的存储、管理策略、应用扩缩容、以及联邦集群领域进行基于自身贡献与实践的干货分享，与来自全球的领先从业者一同零距离的交流在各自的最新理念及心得。

源于开源高于开源 商业创新助力“自主可控”

纵观三天大会，K8S在各行业的实践运用已不断成熟，虽然在安全、网络、存储上仍有改善的空间，但这并不影响企业客户已在成熟使用的基本事实，业界专家都认为，未来K8S仍会在敏态开发、优化资源利用率、加强可移植性的优势上持续发展。除了技术分享，本次大会也非常重视客户案例，包括Spotify、维基百科、Booking.com、Youtube等企业客户纷纷分享了他们在生产环境中的容器与周边技术实践，华为云在大会现场同样展示了最近K8S丰富领先的创新技术应用，本着“源于开源，高于开源”的准则，助力开源实践的快速落地与企业用户系统部署的自主可控。

开源是一种开放的技术架构体系，是由各种公益基金会和组织，以及社区所推动的；开源更是一种思想、一种文化、一种态度。是开源让中国企业和国际巨头在技术、创新和产品上站在了同一水平线上,也正因为符合国家大力倡导的开源、开放、自主、可控的政策背景，开源社区与基于开源技术开发的开源商业产品才在中国有了如此快速的发展。开源技术、开源社区不受商业争端和政治行为的影响，而且避免被封闭架构锁定，让企业用户在系统架构部署过程中，更加安全、自主、可控。

华为一直积极拥抱开源，并将自身实践通过云服务的形式，向用户输出，使能企业用户的数字化转型。在互联网云基础设施2.0时代，用户更加关注应用上云的效率提升，华为云基于领先的开源技术与多年的实践积累，在未来云市场的PK中，有绝对优势。

目前在应用服务领域，华为云已经在微服务、容器、区块链等技术产品方面均处于领先地位。华为云应用服务产品均围绕着“容器”为中心构建，致力于帮助客户容器化的应用在云上高效地开发、交付与运维，并保障应用运行时的高性能、高可靠、高弹性。目前，华为云应用服务产品以基于K8S的华为云容器引擎（CCE）为核心，协同补齐了完整的应用开发、交付与运维流程，为客户提供完整的一站式云上应用生命周期管理方案。共包括云容器引擎、微服务引擎、函数服务、APM、API网关、中间件系列产品等共16款云上应用服务，已涵盖企业应用上云前后的全生命周期环节，其中自研的微服务引擎CSE已与去年正式开源，其开源版本ServiceComb已进入Apache的顶级孵化项目，在国内外开发者群体中得到广泛关注及认可。

以华为云CCE为例，去年华为云在中国首家发布赋能AI、大数据、游戏场景的裸金属容器，成功应用与中国移动咪咕互娱及多家中国游戏厂商的商业场景中，今年随Kubernetes新版本发布的Windows容器，一经上线便成功帮助中国领先的企业ERP管理软件管家婆完成应用容器化改造。另外，华为云全球首家推出的基于K8S的服务器容器CCI，充分展示了华为云在K8S领域的全球领先优势，在本次KubeCon现场赚足人气。与此同时，来自欧洲的伙伴公有云Open Telekom Cloud也一起展示了CCE和Kubernetes最佳实践。OTC提供了开放的架构、标准的API和本地化支持，为欧洲企业和开发者提供更好的云容器服务以及其它公有云服务。

华为云现场展台人头攒动

作为K8S的资深玩家，华为始终坚持社区投入并有幸见证着K8S的不断壮大，与社区成员一同推动K8S的每一步发展，以不断加码的投入和创新回馈社区，并坚持自己对客户和合作伙伴的承诺，提供与社区领先可靠、标准一致可移植、自主可控的云服务，这也是华为开源云技术的愿景之一。华为云有信心也有实力构建敏捷、开放、企业级的云上应用服务，全面使能客户和合作伙伴的共同成长。

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