华为中国ICT生态之行2018: 见证多元生态的生机与活力

作为今年“华为中国生态伙伴大会”的延续，“华为中国ICT生态之行2018”系列活动肩负着深耕地市、繁荣整个生态的重要使命，活动持续5个月时间，旨在将华为开放、领先的ICT平台和最新的“生态纪”理念带给全国的生态伙伴，进而激发生态的潜能...

随着“华为中国生态伙伴大会2018”在青岛闭幕，半个月后，华为就紧锣密鼓地开启了覆盖全国250多个城市的“华为中国ICT生态之行2018”系列活动。

2011年，华为进入企业业务，从最初的“炫动ICT中国行”到如今的“ICT生态之行”，作为华为EBG中国区每年一次的大规模“ICT巡展”，这一活动已经连续举办七年，每年都走过中国数百个城市，这一活动也成为了传递业界领先的ICT产品、解决方案、建设理念，推动行业数字化转型的重要力量和平台。

作为今年“华为中国生态伙伴大会”的延续，“华为中国ICT生态之行2018”系列活动肩负着深耕地市、繁荣整个生态的重要使命，活动持续5个月时间，旨在将华为开放、领先的ICT平台和最新的“生态纪”理念带给全国的生态伙伴，进而激发生态的潜能，呼唤共同行动，用“+生态”的方式为当地客户创造更多商业价值，加速实现生态的指数级繁荣。

4月10日，“ICT生态之行2018”系列活动的2条展车路线和1条简易展台路线率先启程，4月11日至13日，4条标准展台路线也相继启程。如今，已走过了北京、天津、杭州、苏州、昆明、武汉、石家庄等全国近50个城市，华为希望通过这七大线路，串联起全国250多个城市，以最具行动力的方式，持续推动生态繁荣。

持续加大“平台+生态”战略投入

在“ICT生态之行”系列活动中，华为再次强调将强化执行“平台+生态”战略，以更好地顺应客户和伙伴的发展诉求，打造聚合力高、黏合度强、交互性好的生态使能平台，做好平台的平台；并构建开放、共享、进化、阳光的生态环境，做好生态的土壤。

在天津站活动上，华为天津企业业务部部长章明强指出，“技术+需求”正驱动着ICT生态加速融合，需要更加多元化的角色和复合化的能力。华为呼吁生态伙伴们共同行动起来，以“+生态”的模式为客户提供多种复合型能力，帮助客户更好地应对不确定的市场，赢得跨界竞争，实现商业价值的持续增长。

在北京站活动上，华为北京企业MKT与解决方案销售部部长阁刚同样强调，华为将加大激励力度，持续演进生态支撑体系，北京将继续增加生态支持人员，和合作伙伴共同繁荣生态。

华为中国ICT生态之行2018（北京站）

在武汉站活动上，华为武汉企业业务部部长丁盛爽强调，华为将继续坚持‘平台+生态’战略，面向行业，从业务顶层架构设计入手，打造生态使能平台，加强构建行业联合解决方案生态和产学研人才生态，做行业数字化转型的引领者和最佳战略合作伙伴。

在“ICT生态之行2018”系列活动中，每一位华为人都吐露出了同样的心声：基于华为肥力充足的“平台”，与各位生态伙伴一道，把产业蛋糕做大，在这个过程中，华为也会恪守业务边界，有所为，有所不为，仅做生态的“土壤”和使能者。

生态展车开进166个地市市场

为更好地承接“因聚而生·以行致盛”的活动主题，“ICT生态之行2018”的展台、展车设计再度焕然一新。

华为中国ICT生态之行2018（展车）

尤其是展车，除了外观设计令人眼前一亮，在内容呈现方面，同样令人惊艳。从生态孵化、生态引擎到生态应用，生态伙伴大会上的精彩内容可以在展车内一览无余。包括前沿技术和领先的ICT基础平台，和合作伙伴进行联合方案孵化的华为OpenLab，以及各行业数字化转型的创新应用。

今年，“ICT生态之行”的展车将分为沿海线与内陆线，从4月到9月完成横跨全国160多个城市的巡回展出。

随着数字化转型的进一步深入，地市市场各行业的转型诉求与日俱增，华为也将联合伙伴深耕细作这一市场，通过主题峰会和“ICT生态之行”展车等将华为领先、开放的ICT硬件和软件基础架构平台带到客户与伙伴家门口，推动地市客户和伙伴了解华为、走入华为，进而共同迈出生态行动的第一步。

展现领先、开放的ICT解决方案

在“华为中国ICT生态之行2018”系列活动中，华为还对一系列领先、开放的ICT解决方案进行了展示和讲解。例如：

华为意图驱动的智简网络，在全面云化网络的基础上，引入大数据和AI技术，以用户的商业逻辑和业务策略意图为驱动，构建以用户体验为中心的企业数字化网络。

华为基于IT基础设施的“一云一湖一平台”架构，旨在帮助各行各业客户加速信息系统整合与共享。一云指融合云资源池，通过集约化建设，实现基础设施统一交付、统一管理、统一服务；一湖指数据湖，通过汇聚各方数据，提供“采-存-算-管-用”全生命周期处理能力，帮助客户将数据资源转变为数据资产；一平台指应用使能平台，通过实现基础数据服务、通用中间件、行业中间件等的集成，让客户和行业ISV基于多类型中间件快速实现新业务创新。

华为云满足Cloud2.0时代的用户需求，广泛提供容器、AI、大数据、DevOps等能力型服务，从资源服务向能力服务转型，成为互联网云基础设施2.0时代的创新者。

此外，华为还发布了多款新品，例如华为新一代智能闪存存储、华为新一代智能摄像机等。

总之，今年的“ICT生态之行2018”打造了一个华为与区域客户、伙伴共同展示多元生态生机和活力的舞台，每一位与会嘉宾都能近距离感受到生态的魅力和共同行动带来的价值潜力。4月的“ICT生态之行”系列活动已经结束，接下来还有200多个城市的活动等待着更多的伙伴与客户，华为期待与您一同见证生态的指数级繁荣。