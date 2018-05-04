银行4.0时代 科技技术的应用与未来

近日，在以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题的华为全球金融峰会上。《Bank3.0》作者、Moven银行创始人布莱特 . 金（Brett King）为我们描绘了一幅从传统银行到智慧银行、数字银行，以及未来银行4.0时代的演进蓝图。

随着云计算和5G技术、大数据、人工智能、区块链等技术的进步，刷脸支付、无人银行支点，跨境结算等正在逐渐成为触手可碰的现实，未来金融机构将如何演进？

《Bank3.0》作者、Moven银行创始人布莱特 . 金（Brett King）

近日，在以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题的华为全球金融峰会上。《Bank3.0》作者、Moven银行创始人布莱特 . 金（Brett King）结合新书《Bank3.0》的发布，为我们描绘了一幅从传统银行到智慧银行、数字银行，以及未来银行4.0时代的演进蓝图。



银行1.0、2.0、3.0分别是什么？



布莱特·金表示，银行1.0是我们历史上最传统的银行模型，可以追溯到意大利的一家世界上最古老的银行，这一阶段一直从1472年延续到1980年。我们今天仍然可以看到这些银行的古老建筑和标志，甚至还是某家银行的一个网点。这表明在几百年的历史中银行的模型并没有发生特别重大的改变。



20世纪80年代，出现了自助银行，有了ATM机，到90年代又出现了网上银行，这是我们第一次不用到银行网点就可以享受到银行的服务，这就是所谓的银行2.0时代。



那么，银行3.0是什么？显然银行3.0的主要标志是智能手机，这是我们第一次可以在移动中（车上、路上）享受到银行的服务，不需要到银行的物理网点。



但是我们也面临思维方面的问题，从银行1.0的角度来看，网点可以说是银行的中心，所有银行产品或者涉及银行的体验都是针对银行网点的分销服务。新的技术，像互联网、智能手机、移动网络把现有的网点移到了新的渠道上。当互联网银行第一次来到时，其实作为银行本身是不希望在网上销售自己的银行产品，因为这样会影响到物理网点的销售。



有一个典型的例子，英国银行在平衡网上业务和物理网点的销售业绩时做了什么呢？他们首先要区分哪些银行业务可以放到网上，比如把银行的账单放到网上，起初我们只能在网上看到账单和具体的交易日志，之后有了智慧银行，可以把账单放到更小的屏幕上让大家搜索，这就是传统的数据思维模式。



银行4.0时代到来



随着互联网的进一步发展，目前银行的移动网络业务可以称为多渠道和全渠道业务。但是银行的中心仍然是基于网点的设计，而在银行4.0时代我们看到了更多的变化。比如说微信、腾讯、支付宝、阿里巴巴这些互联网企业都在或多或少的影响金融以及支付行业，尤其是在中国市场，余额宝可以说是世界上最大的储蓄产品。在移动技术出现之前，很多银行必须要去网点进行储蓄，但现在来看，最成功储蓄产品并不是来自于银行的传统网点。



所以银行4.0并不是让银行来适应技术，而是更好的了解银行业如何通过技术来提供服务，因为银行业务都需要技术来帮助交付。无论是语音控制、AI还是VR、智能眼镜、手机等等，都是技术手段。



银行面临的最大挑战



布莱特·金认为，现在银行业面临的最大挑战是仍然想通过传统银行设计网点的思维来应对未来的发展。而科技公司和银行业的竞争思维方式是完全不一样的，他们想的是如何通过技术提供金融能力或者是金融效益，并不十分在意金融产品本身。



所以从历史角度来分析，首先我们看到的是价值存储。历史上的银行账户是一个物理实体，是从银行网点获得的。但它并不是非常智能，不能够给你建议，不会告诉你能不能买的起一栋房子，也不能告诉你周末花多少钱。而在银行适应移动时代的时候，我们会提到银行实体，比如网点，然后把技术加进去，就会比以前更智能一些，但这仍然还不是智慧银行。



金融科技革命开始之后，我们看到很多公司崛起，他们了解金融银行，比如理解储蓄并不是一种产品，储蓄的未来和储蓄有关，还有很多创业公司发掘出了一种能力来获取顾客的行为，这不是基于储蓄项目，而是了解客户是如何存钱的。



比如对我们自己的银行来说，在过去三个月40%的客户使用了储蓄功能，但是没有一个用户在储蓄账务上获得营销的推送广告。还比如星期四是要求某人存钱的最好时机，而早上六点钟又是发送这个信息的最佳时间，我们并不是想把储蓄产品卖给用户，而是想鼓励用户存钱，鼓励这种行为，这就是智慧的银行账户和非智慧银行账户之间的最大区别。



因此，智慧银行账户不再是一个产品，也不再是从网点获得的产品，而是一种技术，帮助用户理财，这是两者的一大区别，这也是目前银行在设计之初就应该思考的方向。



银行要实现怎样的转型



在布莱特·金看来，今天的银行业必须要转向，从传统的网点提供产品转向提供体验。因为现在银行业和技术体验相关性越来越大，比如亚马逊的声控技术和增强现实眼镜等等。接下来将会把借记卡放到这些新技术上面，我们将会思考银行核心的功效。将会出现三种产品，价值的储存、支付能力和获得信贷的能力。这将是未来银行所拥有的三种核心产品。



其次，当基于这三种产品提供不同的客户体验时，就不再需要信用卡，也不需要个人贷款了，而是基于情境来提供信贷，在客户所需要的时候提供这样的服务。



在讲到银行的数字化转型时，布莱特·金表示，银行是把现有的产品和应用放到一个数字化的时代里面，再把它们数字化，以前网点的办事效率已经不能满足今天的业务需要了，互联网给我们提供了新的数字渠道，但是每一家数字化的银行都知道必须要实时提供体验才可以获得收入。所以在英国60家新兴银行中，比如金融科技类银行当中没有一家银行是有物理网点的，在线上可以实现所有的业务。



布莱特·金还举了一些例子：现在，英国的传统银行希望用同样的方式做数字银行业务，所以必须要允许客户在线上办理各种业务。其中最显而易见的转变就是开户不需要签字了，而要用其他的验证方式。那么其他的银行产品要怎么实现数字化呢？比如微信在设计支付的时候，不是基于申请表来设计，而是把支付功能融入手机，这就是第一原理设计，而银行需要做这样一种变革，需要重新设计业务。



比如，Uber在美国面临招聘司机的问题，他们去摩根大通等等的银行，告诉银行他们30%的出租车司机没有银行账户，如何解决这个问题呢？这些银行告知他们没有问题，让他们来银行网点，我们给他们办理一张卡片，他们就可以注册Uber了。可是Uber说这样不行，速度太慢了，我们必须要快速实时的给他们提供一张银行卡，而传统银行就做不到，这就是基于网点的银行思维，最终Uber和一家金融科技银行进行了合作，在线上Uber的司机就可以获得信用卡。其实像Uber、滴滴出行这样的互联网企业本身不希望成为银行，但是他们希望通过银行帮助他们的业务得到扩展。



5G、人工智能、量子计算机、区块链将是未来方向



最后，展望银行业的未来，莱特·金总结到：“未来的5G技术将促使银行变得更加实时，到2025年，将有更多的人每天用电脑、智能手机、语音和AR（增强现实）来处理他们的钱，而不是到分支机构网点。而与5G同时到来的还有刷脸支付、生物识别，区块链技术等强身份验证方式。而量子计算机也将会给银行业带来强大的业务实现能力。”



涉及到区块链网络，莱特·金还表示，“区块链将把全球人口融入到一个金融的生态圈。截止到2025年，大部分的银行都会使用数据银行来开展业务，数字银行的交易量将大大超过物理网点的交易量，所以未来的交易都是通过数据化来实现的。同时，更多的用户会接受来自AI的建议，而不是来自人的建议，其中20%的交易都会通过语音识别技术去实现。”