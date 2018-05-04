华为云CSE无”微”不至助力文思海辉玩转微服务

楼宇设施的千里眼与微服务架构的智多星会碰撞出怎样的火花？传统企业IT系统架构微服务化有啥好招？PHP语言如何玩转微服务？华为云微服务引擎，无“微”不至，帮助楼宇设备设施管理系统实现微服务应用的快速开发和高可用运维。

楼宇设施的千里眼与微服务架构的智多星会碰撞出怎样的火花？传统企业IT系统架构微服务化有啥好招？PHP语言如何玩转微服务？华为云微服务引擎，无“微”不至，帮助楼宇设备设施管理系统实现微服务应用的快速开发和高可用运维。

你是楼宇设施的千里眼，我是微服务架构的智多星

在现代城市生活当中，大部分人的工作与生活是在建筑之内，包括办公场所、生产厂房、居住住宅、商场mall圈等，为了给建筑用户提供一个安全、高效、舒适的建筑环境，楼宇建筑设备越来越多，常见的楼宇设备包括中央空调、电梯、桌椅、照明、消防、无障碍设施等，常见的楼宇监控指标包括PM2.5、烟雾、温度、人员密度等，这些设备和指标与我们在建筑中的体验息息相关，楼宇设备管理是智慧建筑当中最重要的组成部分之一。

文思海辉推出SaaS化的“行政行家”楼宇设备设施管理平台，通过“行政行家”能够了解本机构在全国乃至全球的楼宇设施运行状况，同时也可对某一处楼宇设施进行详细分析以及全生命周期的监控。这个楼宇设施管理的“千里眼”、“放大镜”、“时光机”，背后有着一个可靠的IT系统来支撑。

为了能够快速交付灵活、稳定的楼宇系统，文思海辉通过华为云微服务引擎CSE（Cloud Service Engine）提供的零侵入微服务方案Mesher实现了IT系统重构，CSE从两个维度上帮助“行政行家”更好的应对客户商业版图的扩张：1）CSE给“行政行家”带来了更易扩展的功能边界，在功能不断扩张的情况下，能够快速上线新的特性；2）CSE给“行政行家”带来了更强壮的稳定性来应对用户流量的扩张，在用户流量不断扩张的情况下，系统依然能够稳定运行。CSE在完成以上两把神助攻之外，让文思海辉最大限度利用了“行政行家”开发团队现有的技术资产。

零侵入微服务化，再多功能都不怕

CSE(Cloud Service Engine)是一款华为云推出的微服务引擎，基于华为公司大型系统微服务化积累的最佳实践构件，提供高性能微服务框架和一站式服务注册、服务治理、动态配置和分布式事务管理控制台。CSE Mesher是Service Mesh模式的一种实现，将微服务治理能力抽象成一层透明网络代理。正因为其作为独立运行透明代理的特点，CSE Mesher可以使得多种编程语言的应用，如PHP, .NET, NodeJS都能够以零侵入方式转向微服务或者云原生应用。

“行政行家”是由PHP语言开发的数十个功能模块组成的平台，业务模块耦合性高。作为面向企业用户的SaaS解决方案，需要对接大量企业已有的业务系统，扩展大量的新功能，这使得系统变得越发臃肿。为了减小耦合性，“行政行家”启用了前后端分离的模式，更为轻巧快速的PHP框架，但这并未从根本上解决所有问题。而从长远来看，“行政行家”必将扩展更多功能模块，对接更多的个性化业务系统，这对系统架构提出严峻挑战。

如何通过华为云微服务引擎解决上述难题？微服务技术带来的好处不言而喻，微服务带来了良好的技术异构性、弹性、扩展性，它的简化部署为持续交付提供了巨大推动力。虽然市面上常见微服务框架以Java和Go语言居多，基于CSE Mesher依然能够轻松搞定PHP语言应用的微服务化。“行政行家”开发团队将原本耦合的工作流拆分出来，对相关功能模块进行重组，梳理好的模块（工作流、故障处理、资产管理、物料管理、统计报表）通过Mesher接入到微服务管理与治理中心，同时将之前的高耦合的模块联动方式修改为各个微服务之间的RESTful服务调用方式。经过零侵入的梳理与改造后，原始应用分解为多个PHP微服务，微服务之间边界清晰，大大提高了可维护性和开发效率，降低了应用复杂度，新的特性开发变得更轻松，新的系统对接变得更加顺畅。

（图1：基于Mesher将“行政行家”的PHP应用接入到微服务治理中心）

高可用微服务治理，再多流量也不怕

除了功能扩张之外，“行政行家”平台面临着例如零售客户门店倍数扩张的情况，在流量快速上涨的过程当中，系统架构能否依然正常运行，无需做过多架构的改造；即使出现故障，是否能把问题控制在故障模块当中，核心业务依然能够持续运转；在进行业务升级时，能否做到业务不中断。面对上述问题我们是否有更轻松的玩法，而不是通过人海战术来进行运维？

运用华为云微服务引擎治理能力可以实现系统的弹性和高可用。微服务治理能力确保系统能够在大话务量峰值场景下也能为企业用户提供更加优质的服务，包括：限流，熔断降级，容错，负载均衡策略，通过系统配置和智能算法，确保系统运行时的高可用。

（图2： CSE微服务应用高可用运维）

基于CSE高可用运维能力“行政行家”平台可以进行快速的部署和迭代：“更新就停机”变成了“随时更新维护”；具备了良好的稳定性：系统故障被隔离在单个服务中，大大提高了系统的容错性和稳定性；拥有了灵活的扩展能力：服务的弹性伸缩使之前的性能瓶颈迎刃而解，提升了系统整体性能，且成本可控。

无“微”不至，架构改造不再难

在“行政行家”智慧楼宇解决方案当中，华为云CSE帮助“行政行家”具备更灵活、可靠的系统架构。楼宇管理系统的数据与业务流进行了清晰地梳理与划分，让现代楼宇系统具备环境监测、能耗监控、设备智能监控等能力，辅助优化设备运行与管理，促进楼宇的可持续管理。

文思海辉技术有限公司顾问总监田海波表示：“华为给我们提供微服务架构与技术的咨询，而这些咨询对我们应用来说不需要做过多调整，这是非常给力的。我们以前在架构上花了很多功夫，但经过这次合作以后新的应用的扩展我们不需要考虑过多架构的问题，更多地专注于业务角度。”

除了楼宇管理系统还有很多传统企业应用系统遇到类似架构改造困难的境况，一面是数字化转型的压力，一面是技术成本的压力，面对微服务只能是摸着石头过河。华为微服务CSE已在华为流程IT（10万+用户）、华为消费者云（亿级请求）、外部客户等众多项目上成功商用。通过华为云微服务引擎化繁为简，助力系统应用交付周期大大缩短、同时实现复杂运维场景的自动化管理，从而为用户提供更加优质的应用系统体验。

华为云微服务引擎 ，限时免费体验 https://www.huaweicloud.com/product/cse.html