顶级容器大会KubeCon2018今日启幕 华为云如何秀肌肉？

今日,2018年容器领域最大的峰会之一KubeCon + CloudNativeCon于丹麦哥本哈根召开。云计算业界领先公司和技术大牛将齐聚童话王国一同交流和分享容器技术。作为本次大会的白金赞助商,华为云作为容器技术的领导者之一,将如何展现自身能力?让小编先带你一睹为快。

KubeCon2018玩家众多,议题丰富

“KubeCon + CloudNativeCon”由CNCF基金会发起,一年举办三次。

本界“KubeCon + CloudNativeCon”议题数量接近300,比去年规模最大的北美峰会多出近一倍,吸引了来自华为、AWS、Azure、Google、IBM、Red Hat、VMWare等IT巨头前来分享关于Kubernetes、微服务、容器网络、容器存储、DevOps、Logging、Serverless、GPU加速等领域的技术发现。

除了技术分享,本次大会也非常重视客户案例,包括Spotify、维基百科、Booking.com、Youtube、NVIDIA、阿迪达斯、金融时报、eBay、挪威税务管理中心等企业客户将前来分享他们在生产环境中如何使用容器及其周边技术。

华为云如何参与本次峰会?

技术session直击热点:

自去年KubeCon以来,存储一直是大会的热点。各个玩家都希望在K8S中更容易更高效地使用各种存储系统。因此,华为将和等玩家带来两场存储方面深入的技术讨论。

Storage WG Intro – Ben Hindman, Clint Kitson, , & Quinton Hoole, HuaweiTechnologies, Inc., 1110-1145 on 2 May;

Storage WG Deep Dive – Ben Hindman, Clint Kitson, , & Quinton Hoole, HuaweiTechnologies, Inc., 1550-1625 on 3 May;

Kubernetes中对于身份管理、网络、存储、权限管理等策略的支持较为初级,为了加强社区各个模块对更加灵活策略的支持,华为发起了Policy WG,并会带来两场关于策略的技术研讨。

Kubernetes Policy WG Intro – Zhipeng Huang, Huawei Technologies, Inc., 1400-1435 on 2 May;

Kubernetes Policy WG Deep Dive - Zhipeng Huang, Huawei Technologies, Inc., 1635-1710 on 3 May;

容器技术还处于高速发展阶段,相信CIO/CTO们都有过为使用容器技术而犹豫和头疼的经历,比如在生产环境中使用技术变化如此之快的技术、容器技术距离生产环境还有多久、有什么样子的最佳实践?带着这些问题,华为和Red Hat、IBM、德国电信一同为您带来关于容器技术在企业环境应用的精彩讨论。

Panel Discussion: Containers in Enterprise Cloud Strategy: Pitfalls, Best Practices, and Predictions - Moderated by Anni Lai, Huawei Technologies, Inc., 1625-1700 on 2 May;

云计算中流量暴发是非常普遍的一个场景,应用可能在一个月的某几天或者一天中的某些时候带来极高的流量。华为云PaaS服务产品部技术副总裁Quinton Hoole与高级软件架构师Irfan Ur Rehman将介绍如何利用Kubernetes 1.9来根据CPU负荷以及应用负载进行自动扩缩容,以及利用集群联邦帮助客户统一管理界面

Cloudbursting with Kubernetes - Irfan Ur Rehman & Quinton Hoole, Huawei Technologies, Inc., 1400-1435 on 4 May;

多个亮点集体呈现:

华为将在P-E07展台揭示围绕云原生平台Kubernetes的实践与创新。

如果您是游戏公司的工程师,当使用传统的部署方式时,是否遇到过开服频繁、部署效率低等问题?

如果您是移动互联网的运维人员,是否感觉随着业务的快速发展,运维变成了一个非常巨大的难题?

如果您是传统生物基因的高科技专家,又是否曾在测序时,为了自建Batch集群而承担的高昂成本而头痛?

……

华为云CCE服务(云容器引擎服务),帮助企业客户在以上种种困难的场景中解决问题。

另外,您还可以在我们的展位上体验CCE服务的实操环境,以及感受图灵生物的Demo演示。

与此同时,合营云伙伴Open Telekom Cloud提供了开放的架构、标准的API和本地化支持,为欧洲企业和开发者提供更友好的容器服务以及其它云服务。

华为不忘初心 持续贡献

作为本次大会的白金赞助商,同时也是大会获得演讲数量最多的亚洲公司,华为将在大会期间展示容器领域的创新发展和成功应用。

华为自社区创立以来便持续对社区进行技术贡献,在CNCF社区获得技术监督委员会(Technical Oversight Committee)席位,在Kubernetes社区获得指导委员会(Steering Committee)席位,参与整个社区的技术方向把控。

作为CNCF及OCI的初创和白金会员,一直以来,华为都在积极推动容器产业与生态发展,深入挖掘最新的Kubernetes应用、实践案例及全栈技术。

目前,约有60名工程师投入CNCF基金会项目,向社区持续贡献Patch 3000+,2017贡献排名在全球147家会员中占据TOP3,并在CNCF社区中参与调度、多集群联邦、架构、安全等SIG的贡献。目前有集群联邦、容器高级调度策略、服务路由管理、Container Policy Interface等特性被社区接受。

华为云CCE:源于开源 高于开源

作为全球最大的电信设备制造商之一,也作为CNCF的初创会员及白金会员,华为在加入Kubenetes社区初期,内部IT运维着遍布全球的八个数据中心,在100K + VM中运行800多个应用程序,使用虚拟机封装应用程序,但每次启动虚拟机都花费了大量的时间,这给管理及部署基于虚机应用程序的高成本和低效率带来了严峻的挑战。因此华为决定利用Kubenetes技术对自身IT系统进行容器化改造。

与此同时,华为通过参与和贡献 Kubernetes项目,为自身带来了在规划、网络、多集群联合、应用支持、安全、可扩展性和政策执行等方面的良好设计、代码和文档管理,以及在服务治理方面的收益。通过自身的容器化改造实践,在受益的同时又将自身遇到的实际问题不断的贡献给社区,与社区成员一同推动Kubernetes的发展。

基于之前自身实践与社区的贡献积累,华为云自上线之初,就持续利用云原生技术为用户提供标准化、可移植的领先云原生服务。目前,华为云云原生全栈技术已覆盖CNCF技术全景图中的七大类别,共16款产品,涵盖应用上云、以及云上开发与运维的全生命周期服务。作为 Kubernetes最早的采用者及全球首批Kubernetes认证服务提供商,华为云积极将Kubernetes实践能力与深度积累应用于多个业务场景,并在公有云上推出云容器引擎CCE。

CCE为开发者和合作伙伴提供一站式的开发、部署、托管的容器应用平台,帮助用户快速、低成本地实现业务创新,缩短应用上市周期。去年至今发布了裸金属容器、Windows容器等业界领先特性,并全球首批通过了CNCF的Kubernetes软件一致性认证,CCE深度整合华为云超强的计算、存储、网络能力,为用户提供高性能、高可靠公有云容器全栈解决方案,现已服务于游戏、生物科技、电商、ERP、互联网等众多行业,未来将持续为用户提供领先创新的云容器服务。

遵循“源于开源、高于开源”的理念,华为云将持续贡献社区,回馈社区,将自身实践与开源技术相结合,推出更多云原生技术产品,帮助企业实现云端创新。对于本次峰会,华为云将参与多个核心议题的讨论,并在展区展示多项领先的核心技术和产品,并及时发布最新资讯,报告会议热点,与国内关注者共享峰会盛况。

点击了解华为云CCE: https://www.huaweicloud.com/product/cce.html