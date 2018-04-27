华为云三问广告全新上线 诠释品牌口号:华为云 有技术 有未来 值得信赖

4月27日，华为云全新品牌广告在北京、上海、广州、深圳等16所城市机场同时上线。全新的华为云品牌广告一组三张，承接了今年3月全新品牌口号“华为云 有技术，有未来，值得信赖”，并对其展开进一步延展和深入解读。

4月27日，华为云全新品牌广告在北京、上海、广州、深圳等16所城市机场同时上线。全新的华为云品牌广告一组三张，承接了今年3月全新品牌口号“华为云 有技术，有未来，值得信赖”，并对其展开进一步延展和深入解读。

在新型互联网业务的推动下，以计算、存储、网络等资源型服务为主的互联网业务云基础设施1.0时代已经过去，我们正在迎来挑战与机遇共存的互联网业务云基础设施进入2.0时代，在这里，云计算服务商开始广泛提供容器、AI、大数据、DevOps等能力型服务，并从从资源服务向能力服务转型。与此同时，越来越多的行业企业开始把其传统业务、核心业务以云来承载，传统企业上云正在成为新的增长点。

而在这一转型过程中，企业面临着成本、服务、安全等一系列问题。企业客户在普遍关心的问题包括 “如何保持企业竞争力？”“如何让企业高效运转？” “如何保护数据安全？”“如何实现可持续发展？”等等。

对此，华为云给出了自己的答案。

如何基于各行业客户痛点，运用领先的云计算技术赋能发展、使能行业，是华为云从2015年业务开展以来一直在思考和实践的终极议题及原动力。在此次出街的品牌广告中，华为云以简单明了、发人深省的“三问”为切入点——“什么云，真正读懂你的焦虑？”、“什么云，真正敬畏你的数据？”、“什么云，真正关心你的未来？”充分展现了华为云助力企业数字化转型，携手客户及合作伙伴共赢未来的愿景。

什么云，真正读懂你的焦虑—— 华为云 厚积薄发 源于三十年技术创新

2017年，华为的研发投入达897亿元，位居欧盟委员会《2017年全球企业研发投入排行榜》第六，连续16年蝉联中国软件企业百强第一。拥有30年技术创新及研发积累的华为，已在芯片、算法、网络、存储、数据库等各个领域皆有深厚技术积累，并在软硬件协同一体化等方面具备优势。不仅如此，共上线14大类100+多种公有云服务、60多种解决方案，在用户数、资源使用量方面实现了300%的增长，合作伙伴超过3000家。面对企业的发展“焦虑”，华为云有能力、有信心可为客户提供全堆栈、极致体验、基于业务发展需求的云服务，以满足客户业务升级创新的需求，助力客户突破瓶颈，实现更大的商业价值。华为云，真正读懂你的焦虑。

什么云，真正敬畏你的数据—— 华为云 坚守边界 绝不交易客户数据

Cloud 2.0时代，数据不仅仅是企业的核心资产，也涉及数据主权和用户隐私等问题，企业必须首先在保证数据安全的基础上进行业务创新。基于此，华为进入云领域后始终坚持“三不”，即“上不做应用、下不碰数据、不做股权投资”，并在保证数据安全的同时，保持数据中立，并在开放架构，开放能力、开放生态的基础上，打造值得信赖的公有云。不碰数据不等于不懂数据。华为云，发挥华为多年数据治理实践经验，最懂企业数据治理，为客户提供强大的数据治理平台。

华为云，真正敬畏你的数据。

什么云，真正关心你的未来——华为云 开放共赢 做智能世界的黑土地

在刚刚结束的华为分析师大会上，华为云BU总裁郑叶来表示，Cloud 2.0时代需要创新的互联网业务云基础设施。从通用硬件到专用硬件，从资源服务到能力服务，从人口红利到数据红利，从依赖平台流量到自主整合渠道，华为云致力于成为互联网业务云基础设施2.0的创新者、大中型企业数字化转型的领导者。根据IDC的分析报告，华为云在中国私有云新增市场份额排名第一，政务云、大数据在中国整体市场的表现排名第一。同时，在Forrester的公有云报告中，华为云被评为强劲表现者，进入了领导者象限。毋庸置疑，致力于解决客户痛点的华为云，正处在高速的业务增长阶段。而华为云始终致力于与客户及合作伙伴风雨同舟，携手共赢未来。华为云，真正关心你的未来。