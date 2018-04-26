汇桔网大数据怪兽级超高性能产品 汇桔云正式发布

4月26日世界知识产权日，汇桔网大数据怪兽级超高性能产品——汇桔云正式亮相2018全球移动互联网大会。作为企业知识产权人工智能与大数据应用平台，汇桔云坐拥汇桔网多年知识产权与企业服务资源优势与专业优势。

至顶网网络频道 04月26日 综合消息：4月26日世界知识产权日，汇桔网大数据怪兽级超高性能产品——汇桔云正式亮相2018全球移动互联网大会。汇桔网致力于提供企业生命全周期的知识产权与企业服务，帮助企业围绕知识产权打造核心竞争力，此次发布汇桔云，旨在帮助企业围绕知识产权精准定位发展方向，推动企业实现IP连接与变现。

中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任、工业和信息化部中小企业发展促进中心主任苗长兴、北京市海淀区副区长李长萍、胡润百富董事长兼首席调研员胡润、汇桔网董事长兼CEO谢旭辉共同发布汇桔云产品，这标志着中国知识产权与企业服务进入新纪元。

知识产权呼唤企业服务提供超高性能产品

在创新驱动发展的大背景下，我国知识产权事业迎来蓬勃发展。近五年，我国发明专利申请量保持年均10%以上的增长速度，连续6年位居世界首位，成功跻身知识产权大国行列。

不可忽视的是，缺乏专业管理与运营的行业现状导致我国知识产权仍然处于“大而不强、多而不优”的阶段。同时，行业非标准化、专业化、相对小众、低频的特点决定了企业知识产权管理的需求越来越强烈，也注定了知识产权服务行业发展的任重道远。

知识产权作为创新驱动核心抓手的重要地位，为知识产权服务提供重大发展机遇。国家、社会、企业呼唤一款既能够解决企业知识产权服务与企业发展问题，又拥有高性能体验与专业化、国际化保障的产品或服务，因此汇桔云孕育而生！

汇桔云打造知识产权与企业服务新模式

作为企业知识产权人工智能与大数据应用平台，汇桔云坐拥汇桔网多年知识产权与企业服务资源优势与专业优势，打造IP服务与企业服务的入口与必经通道，助力企业迈入连接变现、改变升级的知联网时代。

面对国内知识产权闲置、管理不善等弊端，汇桔云通过企业智能体检、高新科技项目查询、雷达监控、知产托管、知产风险预警等核心功能盘活企业知识资源价值，并分别针对企业360度监测知识产权风险、企业知识产权转移、不同发展阶段企业提供相应的大数据云方案、发展云方案、服务云方案等定制服务，提升知识产权实力，开创企业发展新高度。

作为知识产权与企业服务资源共享平台，汇桔网首创“知识产权(IP)×互联网平台×智能物联网”的“知联网”方式，取得了瞩目的成就。截至2018年3月31日，汇桔网ALEXA中国排名78，会员总数超过400万，稳居全球同类型网站排名第一。

在经济全球化背景下，知识产权成为企业、国家创新发展的核心要素与澎湃动力。此次发布汇桔云，正是汇桔网进一步深耕服务，激活企业知识产权与企业服务潜力，推动企业迈入连接变现、改变升级新时代的重要途径。未来，汇桔网将通过汇桔云等系列云服务产品，为企业提供知识产权管理、运营、变现等专业服务，帮助更多企业走上知识产权强企之路，迎接知识产权强国新纪元。