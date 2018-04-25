华为与IDC联合发布银行数字化转型白皮书 银行将转型全联接平台

4月25日，在北京举行的华为全球金融峰会上，华为与全球权威的咨询与服务机构IDC联合首发《数字化引领银行业》白皮书，白皮书指出，下一波银行业的变革将从“全联接”的银行开始，银行在技术和业务模式上将更加开放。

至顶网网络频道 04月25日 综合消息：4月25日，在北京举行的华为全球金融峰会上，华为与全球权威的咨询与服务机构IDC联合首发《数字化引领银行业》白皮书，白皮书指出，下一波银行业的变革将从“全联接”的银行开始，银行在技术和业务模式上将更加开放，传统银行和Fintech将演变成为有机的生态系统，转型后的核心系统将为银行业新的增长奠定基础。

金融行业数字化转型趋势：变革将从“全联接”的银行开始

白皮书报告纵向观察了银行业数字化的最新进程，包括业务演进方向、技术运用趋势，横向比较了全球四大区域银行业数字化转型的程度。白皮书通过对市场特征、数字化模式、领先者实践比较，向银行业提供数字化能力培养的路线图，为处于转型中的银行业企业提供方向指引和行动建议。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示：“全面联接、开放平台、泛在智能、增强安全、共赢生态将支持数字化金融新转型，金融机构应该拥抱设计、思想和功能的开放性，通过数据深入挖掘本地市场特征和用户需求，重新评估核心系统需求并注入新技术，实现全方位数字化转型，支持数字经济的发展。”

根据IDC对全球各个区域金融行业的调研显示，如今，数字银行转型，已经从主要以渠道为基础数字银行服务，重点转向了银行本身。银行在技术和商业模式上都将更加开放，转型和增强后的核心业务系统将为新的增长奠定基础，下一代客户服务则需要客户洞察和理解的新水平。

IDC发布全球数字化银行完备度指数中国脱颖而出

IDC此次发布了全球数字化银行完备度指数(GDBRI)，指数从IT支出、消费者在线技术、Fintech市场现状、监管市场形势等内容，评估北美、西欧、中国和东盟等区域，作为区域市场如何应对数字银行转型的准备。

该指数评估中，中国脱颖而出，是全球在金融服务行业数字化转型准备度最突出的国家，特别是在消费者线上技术等方面。中国在金融服务在线用户数量，以及应用区域规模等各方面处于明显的领先地位。

通过此次全球范围内的数字化程度对比，白皮书发现，金融科技和数字金融服务已经渗透到人们的生活方式中，成为日常生活中不可缺少的一部分，包括支付，投资，储蓄，贷款等。

区分数字化转型最重要是第三平台和创新驱动

白皮书指出，银行真正的数字化转型需具备五大要素（全渠道体验，支付，公司银行创新，隐私安全，效率），而区分真正的数字化转型最重要是第三平台和创新驱动银行云、区块链，人工智能等内容。

在支付要素，IDC指出，下一代支付包括银行使用统一支付结构，移动支付和新的支付渠道。为了造福占比达85%的孟加拉无银行账户人群，在华为一站式移动银行平台的后端驱动下，孟加拉最广泛的移动银行平台bKash采取灵活开放平台，帮助客户与银行、电信等商家。

华为数字银行解决方案在300多家金融机构商用，包括全球Top10银行中的6家。华为的一站式移动银行平台解决方案已服务全球19个发展中地区、超过1.5亿人口，每天交易量超过3500万笔。

华为企业BG金融系统部总裁刘利民指出：“在金融领域，华为不仅基于云、大数据等技术帮助客户构建新一代技术和业务平台，而且结合物联网、人工智能等技术帮助客户实现业务创新并连接万物构建金融生态，助力金融机构数字化转型。”

华为全球金融峰会是由华为主办、聚焦金融行业的全球性ICT盛会，始创于2013年，与会嘉宾均是金融行业机构的业界精英。欲了解更多华为全球金融峰会详细信息，请登录：http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html