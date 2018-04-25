华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

华为今日以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题，在北京召开了2018华为全球金融峰会。峰会吸引了包括中国工商银行、新加坡星展银行、中国人寿、民生银行、中国农业银行、中国招商银行、中国太平洋保险等800多位海内外金融客户及行业专家出席。

至顶网网络频道 04月25日 综合消息：华为今日以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题，在北京香格里拉饭店召开了华为全球金融峰会。今年吸引了包括中国工商银行、新加坡星展银行、中国人寿、民生银行、中国农业银行、中国招商银行、中国太平洋保险等800多位海内外金融客户及行业专家出席。

金融机构将成为联接一切的平台驱动金融创新

全球权威的咨询与服务机构IDC在最新发布的白皮书《数字化引领银行业》中指出，全球的数字银行正在从主要以渠道为基础数字银行服务，重点转向了银行本身。下一波银行业的变革将从“全联接”的银行开始，银行在技术和业务模式上更加开放，传统银行和Fintech将演变成为有机的生态系统，转型后的核心系统将为银行业新的增长奠定基础。

华为企业BG 副总裁、全球销售部总裁马悦表示，“从海内外的金融行业数字化转型趋势来看，金融机构需要不断地深化自己的数字化战略和变革举措，完成向平台化战略的转身。银行即联接一切的平台，是提供全联接时代数字化金融服务的新平台。华为坚持‘平台＋生态’战略，助力全球金融客户实现产品服务场景化、客户管理智能化。”

华为企业BG 副总裁、全球销售部总裁马悦在华为全球金融峰会演讲

中国工商银行信息科技部副总经理孔兵表示：“在信息化银行建设快速发展的背景下，工商银行启动了智慧银行信息系统建设工程，将围绕全行经营转型工作要求，进一步加强金融与科技的深度融合，不断夯实科技创新基础，为智慧银行转型发展助力。”

中国工商银行信息科技部副总经理孔兵

聚焦金融价值整合华为提供面向万物的全联接

随着云计算和5G技术、大数据、人工智能、区块链等技术的进步，刷脸支付、无人银行支点，跨境结算等正在逐渐成为触手可碰的现实，未来金融机构而会发展为综合型的金融信息承载与交易的新平台，联接一切“人”与“物”。华为聚焦金融价值整合，提供面向万物的全联接，携手行业伙伴加速数字化转型。

展望银行业的未来，《Bank3.0》作者布莱特 . 金（Brett King）指出：“未来的5G技术将促使银行变得更加实时，到2025年，将有更多的人每天用电脑、智能手机、语音和AR（增强现实）来处理他们的钱，而不是到分支机构网点。”

《Bank3.0》作者布莱特 . 金（Brett King）

在下午举行的“金融·新平台”和“金融·全联接”两场分论坛中，来自国内外的银行客户和系统集成商做了精彩演讲和互动讨论。民生银行与华为联合创新实验室举行发布仪式；华为还在中国首发了新一代分布式数据仓库FusionInsight LibrA，旨在提供统一的、可扩展的、高性能的数据分析平台，加强金融机构实时数据处理能力。

全栈式ICT金融解决方案激发数字化金融新转型

峰会期间，华为通过近600平米的体验式展厅，分为“金融云”，“金融大数据”，“高性能开放平台”和“智慧网点”四大子展区，以场景化业务体验的形式，向业界展现华为在金融行业的16大主力解决方案。

--“金融云”展区：金融上云已成业界趋、势，金融智能运维平台、金融私有云、SDN网络、云灾备解决方案等丰富的云基础设施解决方案吸引眼球。其中，华为公有云与中科软联合开发的银保SaaS云解决方案首次亮相，可助力中小商业银行快速开展银保业务。

--“金融大数据”展区：基于x86平台与分布式技术的下一代融合数仓解决方案，具有业界领先的性能水平及支持在线快速扩容等特点，该方案已在工商银行等多个大型商业银行应用。

“金融大数据”展区

--“高性能开放平台”展区：基于x86的超融合架构设备FusionCube，支持快速构建统一管理、标准化的资源池，可帮助银行快速实现分支机构的资源云化整合；软件公司Gridgain基于华为超融合架构的内存计算平台，可帮助银行提升客户实时体验，已经在俄罗斯最大商业银行Sberbank规模应用。

--“智慧网点”展区：移动办公桌面云、网点一体化机房等多个方案以真实业务体验展示。Mobile Money解决方案已服务全球19个欠发展中地区、超过1.5亿人口，每天交易量超过3500万笔。

华为数字银行解决方案在300多家金融机构商用，包括全球Top10银行中的6家。在欧洲、亚太、俄罗斯等区域进入当地主流金融客户系统中，助力法国BPCE等F500强金融机构；在中国市场，已成为国有四大银行、国开行、交通银行等主流IT设备供应商。

华为全球金融峰会是由华为主办、聚焦金融行业的全球性ICT盛会，始创于2013年，与会嘉宾均是金融行业机构的业界精英。欲了解更多华为全球金融峰会详细信息，请登录：http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html