科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网网络频道路由交换华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

华为今日以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题，在北京召开了2018华为全球金融峰会。峰会吸引了包括中国工商银行、新加坡星展银行、中国人寿、民生银行、中国农业银行、中国招商银行、中国太平洋保险等800多位海内外金融客户及行业专家出席。

来源：至顶网网络频道2018-04-25 16:58:04

关键字： 生态 合作伙伴 金融 全球金融峰会 华为

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

至顶网网络频道 04月25日 综合消息：华为今日以“新ICT，激发数字化金融新转型”为主题，在北京香格里拉饭店召开了华为全球金融峰会。今年吸引了包括中国工商银行、新加坡星展银行、中国人寿、民生银行、中国农业银行、中国招商银行、中国太平洋保险等800多位海内外金融客户及行业专家出席。

金融机构将成为联接一切的平台驱动金融创新

全球权威的咨询与服务机构IDC在最新发布的白皮书《数字化引领银行业》中指出，全球的数字银行正在从主要以渠道为基础数字银行服务，重点转向了银行本身。下一波银行业的变革将从“全联接”的银行开始，银行在技术和业务模式上更加开放，传统银行和Fintech将演变成为有机的生态系统，转型后的核心系统将为银行业新的增长奠定基础。

华为企业BG 副总裁、全球销售部总裁马悦表示，“从海内外的金融行业数字化转型趋势来看，金融机构需要不断地深化自己的数字化战略和变革举措，完成向平台化战略的转身。银行即联接一切的平台，是提供全联接时代数字化金融服务的新平台。华为坚持‘平台＋生态’战略，助力全球金融客户实现产品服务场景化、客户管理智能化。”

华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

华为企业BG 副总裁、全球销售部总裁马悦在华为全球金融峰会演讲

中国工商银行信息科技部副总经理孔兵表示：“在信息化银行建设快速发展的背景下，工商银行启动了智慧银行信息系统建设工程，将围绕全行经营转型工作要求，进一步加强金融与科技的深度融合，不断夯实科技创新基础，为智慧银行转型发展助力。”

华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

中国工商银行信息科技部副总经理孔兵

聚焦金融价值整合华为提供面向万物的全联接

随着云计算和5G技术、大数据、人工智能、区块链等技术的进步，刷脸支付、无人银行支点，跨境结算等正在逐渐成为触手可碰的现实，未来金融机构而会发展为综合型的金融信息承载与交易的新平台，联接一切“人”与“物”。华为聚焦金融价值整合，提供面向万物的全联接，携手行业伙伴加速数字化转型。

展望银行业的未来，《Bank3.0》作者布莱特 . 金（Brett King）指出：“未来的5G技术将促使银行变得更加实时，到2025年，将有更多的人每天用电脑、智能手机、语音和AR（增强现实）来处理他们的钱，而不是到分支机构网点。”

华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

《Bank3.0》作者布莱特 . 金（Brett King）

在下午举行的“金融·新平台”和“金融·全联接”两场分论坛中，来自国内外的银行客户和系统集成商做了精彩演讲和互动讨论。民生银行与华为联合创新实验室举行发布仪式；华为还在中国首发了新一代分布式数据仓库FusionInsight LibrA，旨在提供统一的、可扩展的、高性能的数据分析平台，加强金融机构实时数据处理能力。

全栈式ICT金融解决方案激发数字化金融新转型

峰会期间，华为通过近600平米的体验式展厅，分为“金融云”，“金融大数据”，“高性能开放平台”和“智慧网点”四大子展区，以场景化业务体验的形式，向业界展现华为在金融行业的16大主力解决方案。

--“金融云”展区：金融上云已成业界趋、势，金融智能运维平台、金融私有云、SDN网络、云灾备解决方案等丰富的云基础设施解决方案吸引眼球。其中，华为公有云与中科软联合开发的银保SaaS云解决方案首次亮相，可助力中小商业银行快速开展银保业务。

--“金融大数据”展区：基于x86平台与分布式技术的下一代融合数仓解决方案，具有业界领先的性能水平及支持在线快速扩容等特点，该方案已在工商银行等多个大型商业银行应用。

华为携手全球伙伴在北京举办全球金融峰会

“金融大数据”展区

--“高性能开放平台”展区：基于x86的超融合架构设备FusionCube，支持快速构建统一管理、标准化的资源池，可帮助银行快速实现分支机构的资源云化整合；软件公司Gridgain基于华为超融合架构的内存计算平台，可帮助银行提升客户实时体验，已经在俄罗斯最大商业银行Sberbank规模应用。

--“智慧网点”展区：移动办公桌面云、网点一体化机房等多个方案以真实业务体验展示。Mobile Money解决方案已服务全球19个欠发展中地区、超过1.5亿人口，每天交易量超过3500万笔。

华为数字银行解决方案在300多家金融机构商用，包括全球Top10银行中的6家。在欧洲、亚太、俄罗斯等区域进入当地主流金融客户系统中，助力法国BPCE等F500强金融机构；在中国市场，已成为国有四大银行、国开行、交通银行等主流IT设备供应商。

华为全球金融峰会是由华为主办、聚焦金融行业的全球性ICT盛会，始创于2013年，与会嘉宾均是金融行业机构的业界精英。欲了解更多华为全球金融峰会详细信息，请登录：http://e.huawei.com/topic/finance2018-cn/index.html

4折票，仅售10天 | 报名智能合约与区块链培训讲座，获世界智能大会参会特权

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    相关文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号