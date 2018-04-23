2018华为云技术私享会启航 数据库服务首站亮相

在4月21日的华为云技术私享会西安站活动上，来自 IoT 物联网、移动应用、电商、游戏、金融、互联网网站、企业办公等各行各业的数据库管理员（DBA）、交付/运维工程师、开发者，共同探讨了云时代下的数据库技术。

在4月21日的华为云技术私享会西安站活动上，来自 IoT 物联网、移动应用、电商、游戏、金融、互联网网站、企业办公等各行各业的数据库管理员（DBA）、交付/运维工程师、开发者，共同探讨了云时代下的数据库技术。或许我们可以管中窥豹，从这次交流会了解华为云新技术成果和动向。

华为云技术私享会于 2017 年 11 月启动，是华为云面向中小企业、创业公司 CIO、技术骨干、开发者，分享技术热点话题、华为云产品与技术的线下活动。活动启动至今，已在北京、上海、深圳、重庆等城市成功举办 10 余场，2018 年，预计将在全国各区域复制推广上百场，包括北京、上海、广州、杭州、福州、成都、济南、南京、西安、武汉、重庆、石家庄等城市站。

本次西安站华为云技术私享会上，多名专家分享了业界最新的云数据库技术，深入剖析华为云数据库产品服务和框架技术，并现场指导与会人员动手实践，使用华为云 RDS、ECS、VPC、EIP 等服务轻松快速搭建网站，快速掌握业界领先的云数据库技术要领。

以行践言，初识华为云数据库

华为本身就是一个巨大的互联网应用公司，三十年积累和探索的价值，都在华为云中得到充分的发挥。华为云数据库不但支撑着华为的数字化转型，而且在不同行业客户应用中也取到了成功。

以知名企业服务提供商用友公司和上海甄实科技为例。

用友的新一代 ERP 产品，基于其原有历史产品后台数据库服务的本地化设计为基础，需要保证能够在云数据库上兼容用户线下历史产品，使其能一键迁移上云；又需要满足客户对于数据库的高级权限要求。经过多方考量后，用友选择与华为云合作，通过华为云数据库 SQL Server，既保证了 RDS SQL SERVER 的运维功能不受影响，也大力简化了用户的操作流程。

甄实科技则针对筑造行业工地分散、人员出差频繁、客户体验差的难题，借力华为云数据库 PostgreSQL 推出“1m筑造行业云解决方案”，改善企业内部管理效率和外部协同效应，提升客户满意度，强化公司整体竞争力。

华为云数据库部署使用场景

华为云数据库是基于华为积累多年的数据库研发、搭建和维护经验，结合数据库云化改造技术，是面向云场景设计的，更高可用、更高可靠、更高安全、更高性能、即开即用、便捷运维、弹性伸缩的数据库服务。

华为云数据库的产品架构，更像冰山模型，用户所见的，并不是全部。看得见的，是数据库实例生命周期管理、备份与恢复、内网/公网访问、监控与日志管理等显性功能。看不见的，是云数据库服务替用户完成计算、存储、网络、安全等能力和资源的集成工作，以及数据库高可用和容灾的具体实现，数据库引擎安全加固和性能调优等。

当前，华为云数据库产品覆盖了关系型数据库、NoSQL数据库、数据库生态等领域，已支持的 DB-Engines 排名 Top5 数据库引擎包括：MySQL、PostgreSQL、MongoDB 、SQL Server 等。提供支持平滑迁移且高度自由的上云迁移解决方案，稳定可靠、访问加速的数据缓存解决方案，以及灵活弹性、性能强劲的读写分离、分库分表解决方案。

华为云数据库服务当前产品全景图

不忘初心，技术与人才并行

华为云数据库的初心，是要为客户提供业界最稳定、最可靠、最安全、最高性价比的数据库服务，让用户聚焦核心业务。正因为如此，华为云数据库秉承技术与人才并行，持续演进、不断探索和推出新的产品技术方案，加强数据库技术在企业环境中的运用，以技术为伍，企业共同前行，做企业数字化转型的技术合伙人和使能者。

以华为最近新推出的云数据库、针对云场景的 MySQL 增强版 HWSQL 为例，为什么它可以做到比原生 MySQL 性能提升 3 倍以上？ 这首先与其阵容强大的技术团队不无关系。

技术上，HWSQL 提供了四层质量保障，从 AT 到 ST，再从集成测试验收到现网拨测（灰度验证），加上业界领先的测试用例集：MTR 用例、Percona 测试套，集自研一致性测试框架、DFX 测试用例增强于一体，从而先于开源发现修复 Bug、在问题当日可发布补丁修复，最终实现企业级质量保障。

本次活动上，来自华为云数据库服务团队的分享嘉宾们也相当亮眼。他们不但有多年数据库领域从业经验，而且亲自参与了华为自研数据库设计开发。他们中有对事务、MVCC、Replication 等数据库核心模块有深入研究的；有精通 ETL、多维分析、数据展现、数据挖掘的；也有对查询优化，数据存储、MVCC，Replication 等数据库核心模块有较深理解的。

共创未来，专业的人做专业的事

当前，全球企业应用上云比例在 50%左右，而两年后，将提升到 60%。企业应用的加速上云，推动数据库加速云化，传统数据库管理系统 DBMS 快速向云迁移，转化成为数据库云服务 DBaaS 的形式，继续支持企业应用，而 DBaaS 收入的年复合增长率 YoY 达 DBMS 的十倍左右。

未来，技术创新是公司增长的关键驱动力。作为“数字化世界”使能者，华为云发展之快令人匪夷所思。华为云数据库服务从无到有，从0到 11 个服务，只用了不到 3 年时间，这个过程友商往往需要 5 年以上。可见，华为云当前可能不是最好的云，但一定是发展进步最快的云。

让专业的人做专业的事。在数据库技术生态领域，华为云数据库服务团队将与广大技术合作伙伴一起，发挥各自优势与特点，联手构建有更多差异化优势的云数据库解决方案。