IDC：融合通信成为数字化转型的加速器

2018年，企业的数字化转型将会大规模兴起，"数字化经济"时代即将来临。如何利用数字化技术来支持业务的转型、增长与创新已成为所有企业的诉求，下一代的融合通信技术在其中将发挥越来越重要的作用。

2018年，企业的数字化转型将会大规模兴起，"数字化经济"时代即将来临。如何利用数字化技术来支持业务的转型、增长与创新已成为所有企业的诉求，下一代的融合通信技术在其中将发挥越来越重要的作用。日前，"因聚而生·以行致盛--Σco-XA，华为中国生态伙伴大会2018"在青岛国际会展中心隆重举办，会议期间，IDC咨询研究经理崔凯接受了CTI论坛记者的采访，分享了数字化转型时代下企业通信的发展趋势。

CTI论坛记者：请您谈谈对企业通信领域当前状况、未来发展趋势的看法。

崔凯：企业通信可分为四个层面：第一层面解决的是最基本的沟通问题，例如邮件、短信等。第二层面是在通讯能力上进行优化，提升客户体验，如视频会议、即时消息、高清IP语音。第三层面是融合通信。这是我们目前需要重点解决的问题之一。企业需要打通原来传统的孤立的通讯系统，将通信能力与业务应用进行融合，优化业务流程，帮助企业实现业务的高速发展。而第四个层面，也是未来企业通信的发展方向，将是通过通信能力的开放，实现企业业务的创新，打造出更多新的行业解决方案和业务场景，如远程教育、远程医疗、新零售等。未来，随着5G技术的发展，通讯会在更多应用场景里为企业带来新的业务创新。

CTI论坛记者：2018年，企业的数字化转型将会大规模兴起，利用数字化技术能创造出哪些新的业务价值？

崔凯：要想做到数字化转型要做到四点：1、重构产品和服务2、重构商业流程3、重构用户体验4、重构商业模式。转型的核心是技术+业务，根据IDC定义，数字化转型的本质是将新的技术叠加到业务上，通过技术推动业务向前发展。

以滴滴为例，从人的定位、车的定位到车辆的调度以及行程的规划，再到移动支付这些都是数字化技术，当数字化技术与出租车业务叠加到一起的时候就是一种数字化转型。这些和通讯有何关系? 在滴滴中当客户和司机联系以后，客户可以给司机发即时消息、电话通讯，即便是电话通讯也包括很多通讯功能，例如号码隐藏，IP电话等等，这些都是通讯使能数字化转型中的业务。

通讯最主要解决的是连接的问题，而且是远程连接的问题，任何一种新的业务场景尤其是基于网络的应用场景大部分都是非面对面的，通讯在其中将起到了更大的作用。例如好大夫、春雨医生，他们的资源是线下的医生资源、医院资源，以及通过互联网推广获取用户和消费者，而通信能力和连接能力是他们所不具备，或者说是无需具备的。对于这样的行业企业只需第三方开发的通讯能力叠加到其核心价值上来就可以创造出新的业务模式和新的业务场景。

Uber是全球最大的出租车公司，但是它没有一辆自己的出租车；Airbnb是全球最大的房屋租赁公司，但是它没有一套自己的房子；阿里巴巴是全球最大的零售平台，但他没有任何一个阿里巴巴品牌的产品，阿里巴巴平台销售额在2016年时已经超过沃尔玛零售额。这都是我们所谓的数字化转型。企业通讯能力在此发挥着重大的作用。

CTI论坛记者：您认为现阶段企业数字化转型的关键点有哪些？

崔凯：企业数字化转型的关键点包括：1、领导力的转型2、用户体验的转型3、信息的转型4、运营模式的转型5、工作资源的转型。

在企业数字化转型中最主要的是领导力的转型，如何把新的技术与业务整合到一起，这是一个自上而下的过程。当企业创始人、产品及服务设计人员用数字化设计的思维，用技术迭代产品的时候，这才是数字化转型的开端。只有当企业的管理者、组织结构、人力资源能够匹配到数字化转型商业模式中的时候，才有可能带动数字化转型。

CTI论坛记者：融合是当今信息通信发展最鲜明的特征，融合通信在哪些层面上加速企业数字化转型？

崔凯：融合通信在以下四个层面上加速企业数字化转型：融合、云、智能、能力开放。

l 融合 融合主要讲的是产品融合，打破传统烟囱式管理，首先做到内部的整合，其次是与外部产品和功能进行连接。

l 云 通过云的弹性部署，灵活资费环境与灵活业务应用的场景，可看出云模式正在超越入驻式，成为未来的市场增长的主要驱动力

l 智能 人脸识别、语音识别、语言翻译、等AI技术，以及AR/VR、全息影像等新兴技术与通信技术的融合，将是一个显要的发展特征

l 能力开放 提升"被集成"能力，打造开放性和易用性的企业通信平台，帮助客户拓展新的业务，找到新的业务增长点。

CTI论坛记者：企业通信市场具有很大发展空间，融合的企业协作具有极大的发展潜力，请您从业务的角度给华为的合作伙伴提一些建议

崔凯：我给华为合作伙伴提三个建议：

第一：合作伙伴需要尽快走出单一的业务领域。未来，企业通信市场在中国每年有将近10%的增长空间，整个市场格局和产品格局也在发生变化：视频仍会占主导地位， IP电话、呼叫中心虽然会保持平稳增长但是占比会下降，企业协作、企业融合（包括即时消息、基于云的网络会议、以业务流程为主线的企业协作APP）增长速度较快。因此，合作伙伴除了要做传统硬件服务商及解决方案商，更多是要走出单一的商业模式，向更多业务领域拓展，与更多地企业业务进行深度的融合。

第二、用户对于企业通信的需求正在从单一的降低沟通成本，向优化业务，帮助企业实现数字化转型转变，因此，合作伙伴需要更加贴近客户的业务，更加理解客户的需求，通过融合的企业通信服务，实现商业价值。

第三向云转化。云的价值有两方面：首先，是灵活与弹性。以视频会议为例，如果单纯用开会的角度来看云，现有的系统不论是可靠性还是功能都可以满足要求。然而教育、医疗、会议直播等面向公共用户的服务，对于弹性的要求则非常大，基于云的灵活部署优势就非常明显，可以给客户更快的带来经济效益。

随着业务的逐渐开放，企业在慢慢的接受云，将一些非核心的业务优先迁移到云上。如政务云，为何政府也在驱动业务上云呢？政务云的应用可推动信息的共享，帮助政府提高运行效率，提升政府执政能力，同时也节约了大量资金投入。

其次，云的价值不单纯是降低成本，更是帮助企业找到新的业务与场景。这些场景是传统的封闭的企业网络是解决不了的。云是未来一个发展趋势， IDC2017年调研显示：当前在部署企业通讯时，40%企业选择本地部署（入驻式）。而约49%的企业计划在未来2-3年选择云的部署方式。因此，合作伙伴一定要有向云迁移的意识。高端的服务商可帮助客户做、开发、迁移、运维。对开发能力没有那么强的企业可以帮助客户做基于云的整合。

华为致力于打造新一代企业通信解决方案，聚焦“融合、云服务、智能、开放”四个方面持续引领，加速企业数字化转型。在2018华为中国生态伙伴大会上，华为展示了智能协作会议、智能联络中心等解决方案。智能协作会议将业界先进的智能控制技术与华为核心音视能力进行深度融合，可实现智能签到、语音控制、无线投屏、白板协作等一系列功能。会议通过向智能助手"小We"发起语音指令进行控制，真正实现解放人们的双手，全身心投入到会议中。同时在华为云展区还展示了华为通信云服务能力，在会议+录播服务体验中，用户用手机体验到了云视频会议服务的高清、快捷、高效。此外，本次大会华为还发布了CloudLink全新移动会议云服务，聚焦“移动高清、简单、融合”3个关键特性。在“融合通信，驱动政企业务敏捷”分论坛上，华为云核心网IPCC总经理钱森水在“智能客服，联络中心价值转型的新锚点”主题发言中详细阐述了华为智能联络中心解决方案“三大业务场景，六大能力”。同时表示华为企业云通信将秉持开放合作的态度，聚合更多的行业生态和能力伙伴，在智能化和行业化的道路上持续创新，实现优势互补。目前华为已经发展了400多家合作企业，在教育、医疗、金融、平安城市等领域形成了有差异化竞争力的行业化解决方案。