华为云通过SAP认证 构建业界唯一全栈方案 加速企业关键应用上云

近日，华为云通过SAP HANA与SAP NetWeaver认证。这一认证说明SAP用户可以在华为云上部署SAP HANA数据库，以及SAP S/4 HANA等关键SAP应用软件系统，并能在使用过程中，获得华为云和SAP的技术支持和保障。

近日，华为云通过SAP HANA与SAP NetWeaver认证。这一认证说明SAP用户可以在华为云上部署SAP HANA数据库，以及SAP S/4 HANA等关键SAP应用软件系统，并能在使用过程中，获得华为云和SAP的技术支持和保障。

数据处理方面，本次SAP认证完整覆盖OLTP和OLAP两大场景， OLAP场景支持内存数据库、大数据处理引擎以及数据挖掘（如BWoH）等产品；OLTP场景支持基于NetWeaver平台的SAP Business Suite相关产品。

至此，华为云构建完成了业界唯一的全堆栈SAP认证解决方案，通过华为领先的ICT基础设施，采用 SAP认证的 服务器、HANA一体机、企业存储和虚拟化平台架设起了高性能、高可靠的公有云平台，为SAP客户提供了更好的云平台支撑。

自2012年华为与SAP建立全球技术合作伙伴关系以来，双方一直紧密地聚合技术和市场能力，整合各自优势产品，并在多个领域开展前瞻性研究，共同致力于为全球客户提供顶级服务。华为云SAP解决方案，是双方在云化发展战略中的契合点，助力企业客户实现关键SAP业务云化，加速实现数字化转型。

华为云SAP解决方案匹配企业业务， 提供3类SAP系统上云方案，全面满足现行SAP主流关键业务上云用户需求：

全SAP系统上云，可将企业整体SAP系统在华为云上的迁移和布署，包括：S/4 HANA，BW/4 HANA，SAP Business Suite，SAP Business One等应用软件系统。

SAP开发测试系统上云，是指将SAP的开发测试系统部署在云端，并在生产系统上线后，释放开发测试占用的资源。

SAP灾备系统上云，是指将企业SAP的灾备系统部署在云端，通过SAP HANA的系统复制功能，实现数据同步，提升系统的可靠性。

除此之外，华为云还针对大型企业的SAP关键应用，推出SAP专属云服务，即在华为云的数据中心采用隔离的专属计算和存储资源池，同时配合高度可靠的隔离网络，为客户提供了更高安全性的方案选择。

在安全方面，华为云SAP解决方案具备的能力已经处于世界领先水平。日前，国际权威认证机构英国标准协会（BSI）宣布华为云成为中国唯一全平台、全节点、全服务通过PCI-DSS认证的云服务商，说明华为云SAP解决方案在安全能力上已经获得了国际权威的认可，安全合规性处于世界领先水平。

华为云与SAP的合作仍在继续和深化，双方将会充分利用各自优势，联合推出创新的解决方案，为企业数字化转型提供更多选择。

华为云获得SAP认证公示平台：

https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/iaas.html#categories=Huawei%20Technologies%20Co.%20Ltd

点击了解华为云SAP解决方案: https://www.huaweicloud.com/solution/sap/