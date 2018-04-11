华为云发布区块链白皮书 加速区块链技术行业落地

昨日，在2018华为分析师大会（HAS2018）期间，华为云BU总裁郑叶来在云专场发布《华为区块链白皮书》。该白皮书系统的介绍了区块链的兴起、核心技术及原理机制、国内外产业发展现状和典型应用场景，总结了华为历年来在区块链上的研究成果。

昨日，在2018华为分析师大会（HAS2018）期间，华为云BU总裁郑叶来在云专场发布《华为区块链白皮书》。该白皮书系统的介绍了区块链的兴起、核心技术及原理机制、国内外产业发展现状和典型应用场景，总结了华为历年来在区块链上的研究成果，对华为云区块链服务BCS进行了详细介绍。《华为区块链白皮书》的发布，对加快区块链技术的快速落地，推动行业数字化转型，有着积极的助力作用。

华为云BU总裁郑叶来

提早布局“超级账本” 积极贡献技术推广落地

其实，华为在区块链领域早有布局，早在2016年，华为就开始积极参与Linux基金会下的Hyperledger（又称“超级账本”）项目，该项目是区块链技术领域最具影响力的开源项目，并在两个热度最高的子项目Fabric和STL中持续做出技术和代码贡献，同时被社区授予Maintainer职位，也是两个项目中唯一来自亚洲的Maintainer。

在Hyperledger的Fabric项目中，华为对Chaincode升级等多项功能特性进行了开发和修改，获得社区一致认可并予以采纳。Hyperledger成立中国区技术工作组，华为获得工作组主席职位，并帮助促进全球Hyperledger社区与中国本地技术团队之间的合作，为区块链开源社区在中国的发展和技术推广做出积极贡献。

专注行业数字化转型，推动构建产业生态

区块链具有技术去中心化、不可篡改和可追溯的特点，让参与者与主体之间建立更强的信任。这种特点与企业应用、行业场景相结合才能真正产生价值，是一种技术生态。白皮书指出，华为云区块链服务可用于数据应用、IoT、金融等领域，具体场景如：数据交易、身份认证、房产/学历等信息证明、远程医疗、食品溯源、车联网、IoT设备管理、精准扶贫、供应链金融等，可以很好的跟行业场景相结合，助力构建技术生态与行业数字化转型。

目前，华为云区块链服务主要专注4大类9小类应用场景，包括数据资产、IoT、运营商和金融领域等，如：身份认证、数据存证/交易，新能源、公益捐赠、普惠金融等。

华为云BCS助力企业5分钟完成区块链部署

目前，行业企业都在对区块链技术进行积极探索。然而，企业在云环境下部署区块链并非易事，需要开发者对于区块链技术有深度认知，并且部署费工耗时。

华为云已上线的区块链服务BCS（Blockchain Service），是基于开源区块链技术和华为在分布式并行计算、数据管理、安全加密等核心技术领域的多年积累基础上，推出的企业级区块链云服务产品，是一种开放易用、灵活高效的通用型基础服务。BCS聚焦于区块链云技术平台建设，帮助行业企业在华为云上快速、高效的搭建企业级区块链行业方案和应用，帮助企业快人一步推出新型解决方案，推动区块链应用场景快速落地。

华为云BCS基于华为云领先的云原生技术（如容器等）搭建，可最快5分钟完成区块链部署，同时提供多种安全、高效共识算法，性能高达2000TPS- 10KTPS。基于华为云全栈安全能力，BCS服务通过分层加密、国密支持、同态加密和零知识证明等安全技术，全面保护区块链系统的账户、节点、账本和数据，确保用户和交易信息安全。

聚焦典型应用 构建“三位一体”区块链架构

华为聚焦典型应用领域，以华为云区块链服务BCS为核心，联合网络和终端（含芯片），打造“云服务+网络+芯片/终端”，三位一体的区块链框架，实现软件+硬件结合提供更快、更安全的区块链端到端的解决方案，为构建端到端的可信社会体系而服务。

华为云专注做链圈的使能者，致力于通过区块链技术，帮助企业解决数据流转过程中的可信性难题，携手企业共建可信社会。白皮书同时指出，华为云不会参与任何虚拟货币的相关服务。

华为云区块链白皮书下载链接: https://static.huaweicloud.com/upload/files/pdf/20180411/20180411144924_27164.pdf

华为云区块链服务BCS现在免费开放公测中，欢迎体验：https://www.huaweicloud.com/product/bcs.html