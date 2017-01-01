华为云领先定义Cloud2.0应用上云新时代

4月17日，2018年华为全球分析师大会在中国深圳召开，华为云对现阶段企业上云的核心需求趋势做了阐释:随着容器与微服务技术的不断成熟，企业的上云理念和方式也悄然发生着改变，已从基本的云端部署，向更高阶的云上高效运行演进。

4月17日，2018年华为全球分析师大会在中国深圳召开，华为云对现阶段企业上云的核心需求趋势做了阐释:随着容器与微服务技术的不断成熟，企业的上云理念和方式也悄然发生着改变，已从基本的云端部署，向更高阶的云上高效运行演进。同时，华为云基于自身多年实践，可以提供完整、领先的产品与服务，助力企业应用上云更高效。

应用上云时代已来

一直以来提到企业上云，毋庸置疑的共识便是将应用从自有机房迁至云端虚机，此时应用虽已运行在云端，但在架构、开发及运维等方面并没有实质性的改变。围绕在云上应用的服务百家争鸣但都难称最优，直自2015年，在微服务理念下，以Kubernetes+Docker的技术浮出水面，帮助应用通过容器快速封装部署在虚机上，以云原生的分布式架构更加高效的运行在云端，从而达到灵活弹性，简化运维，提升资源利用率的革命性进步，最大化释放云计算的价值。

容器技术自诞生以来，便得到业界广泛的关注与实践，据Dockercon在2017年Q3公开的数据，Docker镜像的下载量从2015年的1亿已发展到2017年的240亿，如此爆发性的增长可见容器技术已得到市场的充分验证及认可，随着近两年间容器技术不断地实践和完善，早期阻碍容器发展的如隔离性欠缺等不足均已一一被攻克，企业的使用顾虑被不断打消。同样是2017年，容器编排管理平台Kubernetes在开源实践两年多后，市场主导地位被正式确定，并向外界正式宣布了其首批认证服务商，这意味着围绕着容器的应用部署编排服务已经成熟，开始自信的走向在商业场景为企业创造价值，企业应用快速上云时代已来。

Cloud2.0时代 华为云以Kubernetes为引擎弯道发力

在2018华为分析师大会上，华为云BU PaaS服务产品部部长廖振钦指出：“在Cloud2.0时代，企业更加关注应用上云，期待应用的高效迁移部署和快速迭代开发。基于华为长期以来在容器与微服务领域的技术与实践积累，以及一直以来在基础资源设施的领先优势，华为云向用户提供容器和微服务等以应用为中心的云上应用服务，使能企业应用上云更加简单、运行更高效。”

华为云BU PaaS服务产品部部长廖振钦

Cloud2.0的核心是以Kubernetes+Docker的云原生技术，华为其实在Kubernetes领域早有布局，并可谓是最早的践行者及实践者。早在Kubernetes社区建立之初，华为便以初创成员及白金会员参与其中，在利用Kubernetes解决自身庞杂IT业务的同时，不断的回馈社区。截止目前，华为在Kubernetes社区贡献度全球排名第五，国内第一，并在2017年中国唯一获得了首届Kubernetes指导委员会席位，同时华为云还首批全球通过了Kubernetes认证的服务商之一。

基于在Kubernetes领域的领先实践优势，截至目前，华为云已经发布了多款领先业界的容器服务与微服务产品，并创造了多个业界第一。其中，国内首发专注性能的裸金属容器，国内首发支持Windows Server的Windows容器，全球首发基于Kubernetes的无服务器容器服务，在微服务方面，国内首发企业级的微服务框架CSE，并领先支持了Service Mesh特性……目前，以Kubernetes为核心，华为云整体的应用服务全景已经初现，共包括云容器引擎、微服务引擎、函数服务、APM、API网关、中间件系列产品等共16款云上应用服务，已涵盖企业应用上云前后的全生命周期环节。

聚焦云原生三大技术焦点 助力用户应用快速上云

Kubernetes+Docker、微服务以及Serverless是云原生技术发展的三大焦点，华为云在三个领域都有相应领先的产品与服务，帮助企业用户满足现实业务诉求。

在云容器服务上，华为云云容器引擎CCE凭借其业内领先的竞争力，上线后便迅速受到用户青睐，服务于游戏、生物科技、电商、ERP、互联网等众多行业，帮助客户针对其自身场景完成云上的敏捷化创新。以咪咕互娱游戏为例，在采用华为云容器服务后，其资源利用率提升100%，系统升级时间从2小时提升至5分钟，基于裸金属容器的部署助其性能提升三倍。最新的Windows容器服务刚刚发布，便应用于管家婆软件帮助其快速完成基于.net应用的全部容器化改造。

微服务引擎CSE，是华为云推出的业界首款商用的企业级微服务框架，其历经华为消费者云的亿级消费者场景考验，成功应用在华为手机终端的负一屏智能助手中，帮助企业遗留应用零修改平滑上云，CSE基于时下新一代的微服务理念Service Mesh推出了CSE-mesher特性，解决传统分布式系统云化架构中的复杂通讯难题，使系统不再以单一语言绑定，支持零侵入式的方式对遗留应用进行快速分布式云化改造，同比开源的Istio性能大幅优化，并在易用性和可靠性得到有效的保证。现已结合华为云微服务应用平台ServiceStage在多家智慧城市、互联网、电商领域实现解决方案落地。

Serverless的应用在公有云领域已渐行渐宽，基于Serverless的华为云函数工作流服务FunctionGraph，全球首家推出编排和执行多个函数构建应用，同时支持工作流跟踪和调试等特性，可以满足多条件复杂场景下的Serverless化，帮助企业大幅降低运维成本，提升云上运行效率。基于Kubernetes的无服务容器CCI同样是容器领域的一次领先创新，通过CCI可以进一步简化容器的部署过程，实现用户无需关注基础资源，省略不必要的技术投入，以按次按秒的按需使用方式进一步降低云上的资源及运维成本。

“三+七”云化解决方案 服务Cloud2.0应用上云时代

谈到华为云为企业带来的价值，廖振钦表示：“华为云将企业上云共划分为三个大场景，即企业应用云化、应用SaaS化、轻资产敏捷创新，针对每一个场景华为为其定制了共七套解决方案，在企业应用云化中，针对传统企业、新型互联网企业可帮助其快速实现应用的微服务化、容器化改造，提供完备的中间件套件，并支持企业应用零修改上云。在应用SaaS化的场景里，帮助企业从从卖License向卖服务转型，并帮助其进行API的管理及开放。在轻资产敏捷创新场景里，发挥华为云Serverless上的领先优势，帮助企业尽量少的基础设施运维工作高资源利用率，真正按需付费”

在应用上云的过程中，用户可以针对自身业务情况来选择适用的云服务组合，但无论采取何种方式必然会遵循“容器+微服务”这条主线来进行，Kubernetes发展至今已近三年时间，如今正向着云上标准环境的趋势发展，正是在这样的背景下，未来必将有更多生态空间有待扩展和补齐，这也是华为云基于Kubernetes的不断创新的领先优势所在，在应用上云时代，华为云将持续以敏捷、开放、企业级的应用服务，助力企业应用上云更简单，运行更高效。

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