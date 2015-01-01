因聚而生，以行致盛丨华为中国ICT生态之行2018走进石家庄

4月12日，以“因聚而生·以行致盛”为主题的华为中国ICT生态之行2018石家庄站活动隆重举行，来自各行业的600余位重量级嘉宾和伙伴精英齐聚一堂，与华为共话数字化转型的机遇与挑战。

4月12日，以“因聚而生·以行致盛”为主题的华为中国ICT生态之行2018石家庄站活动隆重举行，来自各行业的600余位重量级嘉宾和伙伴精英齐聚一堂，与华为共话数字化转型的机遇与挑战；同时借此活动，华为还希望将开放、领先的生态使能平台和最新的“生态纪”理念带给河北各个区域，激发生态的潜能，呼唤区域伙伴共同行动，用“+生态”的方式为区域客户创造更多商业价值，共创生态的指数级繁荣。

华为石家庄代表处企业业务总经理邓英尧首先在致辞中谈到，华为公司持续坚持战略聚焦，2017年整体销售收入6036亿元人民币，同比增长15.7%；其中华为的企业业务基于“平台+生态”战略，正呈现出喷薄欲出的活力和潜能——通过不断强化云计算、大数据、企业园区、数据中心、物联网等领域的创新，推动在各行业广泛应用；同时通过领先的“端、管、云”全栈式ICT解决方案，帮助客户进行ICT基础架构的顶层设计，并与伙伴共同打造企业数字化转型所需的生态链。

目前，全球财富500强中有197家、前100强中有45家，都选择华为作为其数字化转型的合作伙伴。企业业务正持续中高速增长，未来5年内将成为华为的业务顶梁柱；其中在云业务领域，2017年新成立CloudBU，已发布14大类100+款云服务，60+行业与通用解决方案，同时发布EI（EnterpriseIntelligence）企业智能，发展云伙伴超过2000家。而在中国区收入过亿的60多家合作伙伴中，有2家来自我们河北。

生态纪以行动共创指数级繁荣

华为EBG中国区智慧城市战略总监邓浩在主题演讲中提到，在数字化转型的大趋势下，前沿技术集中爆发，数字生产力唤醒增长新动力，给更多行业企业带来了发展的历史性机遇。“技术+需求”正驱动着ICT生态加速融合，需要更加多元化的角色和复合化的能力，ICT生态开始迈向新的纪元，华为将其定义为“生态纪”。华为呼吁生态伙伴们共同行动起来，以“+生态”的模式为客户提供多种复合型能力，帮助客户更好地应对不确定的市场，赢得跨界竞争，实现商业价值的持续增长，最终形成生态的指数级繁荣，共赢“生态纪”。

打造智慧城市神经系统助力城市数字化转型

华为企业业务中国区智慧城市业务部解决方案总监郭维在主题演讲中提到，未来二三十年人类社会将演变成一个智能社会，智能社会有三个特征，万物感知、万物互联、万物智能，华为理解智慧城市建设需要实现这三个目标。在这其中，终端是万物感知的触角，网络连接万物，而云则是万物智能的源泉。因此华为一直致力于打造智能社会的“端”、“管”、“云”技术架构，“端”、“管”、“云”也正是华为重点投入的战略方向。

华为作为业内具有影响力的企业之一，也具备了自身独特价值。第一，“平台+生态”的战略，提供智慧城市建设需要的技术平台，目前聚合了1000+各领域Top级生态伙伴；第二，具备关键技术能力，“云大移物智”全球领先的技术能力，保障万物互联、数据融合、业务联动；第三，不会把数据做业务变现，保证客户数据安全，保证合作伙伴利益的承诺；第四，作为智慧城市的实干家，华为已经参与全球40+国家，120+城市智慧城市建设，仅2017年达到了48个。

鹿泉区智慧城市建设分享

鹿泉智慧城市指挥部主任张辉在主题演讲中提到，近年来，鹿泉区经济发展保持高速增长的同时，也面临发展的挑战，如城市经济发展面临瓶颈，资源环境约束日益趋紧等问题。为此，鹿泉区需要通过智慧城市的建设，转变经济社会发展模式，提升鹿泉区的政府管理水平。

与此同时，鹿泉携手华为创新提出了综合感知采集、融合基础设施、聚合管理服务，适合各类应用，联合智慧运营的鹿泉智慧城市五合建设理念，提出了“121N”的智慧鹿泉总体技术架构，制定了三步走的发展战略，提出了2018年为示范年，2019年为发展年，2020年为成效年的建设步骤。同时通过PPP模式引入了社会资本，优化了项目风险分配，降低了全生命周期成本。鹿泉区新型智慧城市的建设，充分发挥鹿泉区的区位、路网和生态优势，全面提高鹿泉区城市资源利用效率、城镇管理水平和百姓生活质量，将鹿泉区打造成为全国领先的智慧城市样板。

华为云，联接企业现在与未来

华为云解决方案架构师刘宇超在主题演讲中提到，智能世界，Cloud2.0正在引领行业数字化转型。作为2017年进步最快的云，华为云有技术，有未来，值得信赖，目前已拥有100+款云服务，4500+新增特性，3倍用户增长率。翻开云2.0时代新篇章，华为云致力于做智能世界的“黑土地”。同时，华为云将持续加大对伙伴的激励投入，与伙伴一起共建繁荣云生态。

今年，华为云推出了“严选市场”计划，华为云严选市场商城根据产品的质量、服务，制定统一规则，把关严选商品质量，让用户安心选购，省心购买。对于严选商品，华为云将开放线下直销加渠道经销商代销模式，打包销售入驻企业的解决方案。通过构建严选模式，最终实现所有参与方的合作共赢，促进云上生态圈进一步发展。

智简网络云领未来

华为企业网络解决方案架构师王明潭在主题演讲中提到，华为的意图驱动的网络，我们称之为智简网络。我们希望网络更智能，能够分析、预测、判断，大幅降低管理运维的时间成本和人力成本，我们也希望网络的基础设施拥有更强的联接，更为简单的架构，我们同时认为网络唯有能够将数据的价值开放，才能真正的被业务所驱动，以及让网络发挥出更多的商业价值。华为智简网络覆盖了企业园区、数据中心网络、企业互联、软件定义安全、广域网等各个场景，在物理网络与商业策略之间，构筑一个数字网络，以更加智慧、极简、超宽、开放和安全的理念，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

新品发布：

OceanStorV5全闪存系列存储

在本站活动上，华为还发布了新一代智能闪存存储，包含全闪存存储OceanStorFV5系列与混合闪存存储OceanStorV5系列，并向合作伙伴与客户重点推荐关键业务智能全闪存阵列OceanStor18000FV5，旨在通过速度与稳定性并进的领先闪存架构，结合面向未来的云和智能化能力，帮助客户跨入数据业务新纪元。华为河北企业业务部IT产品主管薛凡表示，华为新一代智能闪存存储具有全面闪存化、全面云化和全面智能化等特征，让客户可以轻松的享受闪存技术革新带来的业务处理能力，为数据中心释放闪存潜能，加速企业数字化转型。

本次活动还基于河北地区客户和伙伴的诉求，专门设计了“智慧城市”、“华为云”、“技术创新”三大分论坛，不仅详细介绍了华为和生态伙伴基于前沿技术打造的创新解决方案和应用成果，还就一些渠道政策进行了详细的解读，旨在通过深入交流，碰撞更多的数字化转型智慧火花。

新型展厅，呈现智慧方案

作为本次活动的一大亮点，展厅围绕“生态引擎、生态孵化和生态应用”三大主题，联合伙伴分别展示了华为领先的ICT基础设施和前沿技术、基于华为OpenLab与合作伙伴共同联合孵化解决方案的创新模式，以及满足政府、教育、医疗、大企业、广电、电力、交通等各行业数字化转型需求的创新应用，让每一位与会嘉宾近距离感受到了生态的魅力和共同行动带来的价值潜力。

“华为中国ICT生态之行2018”系列活动还将在河北省各地市展开活动，诚邀您一路同行，共创生态的指数级繁荣。2018，让我们“因聚而生，以行致盛”！