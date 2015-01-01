CITE2018：打造物联网及智慧城市主题展 助推产业发展

物联网已成为全球新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。“十二五”期间，我国在物联网发展政策环境、技术研发、标准研制、产业培育和行业应用方面取得了显着成绩，物联网应用推广进入实质阶段，已成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。

IDC全球半年度物联网支出指南预测，2018年全球物联网支出预计将达到7725亿美元，比2017年的6740亿美元增长14.6%，2017年到2021年预测期内的复合年增长率将达到14.4%。

麦肯锡预测，到2020年物联网的使用将带来1.9万亿美元的生产力提升和1770亿美元的生产成本降低，对全球经济影响近6%。

Gartner认为，物联网正在改变制造业格局。

从一系列的权威分析报告可以看出，在全球，物联网正迎来快速的发展期，并呈现着巨大的爆发力。

在国内，物联网的发展和应用同样如火如荼。根据工信部副部长罗文在2017年的世界物联网博览会上透露出的数据，我国已部署的机器到机器（M2M）终端数量突破1亿，物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元，年复合增长率超过25%。

物联网除了在智能制造、智慧农业、智能交通、智慧医疗等得到大规模应用外，实际上在我们身边同样能够感受到物联网应用带来的生活变化，例如大街小巷的共享单车、越来越多进入到家庭的智能家居等等。

推动物联网规模应用

毫无疑问，物联网已成为全球新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。“十二五”期间，我国在物联网发展政策环境、技术研发、标准研制、产业培育和行业应用方面取得了显着成绩，物联网应用推广进入实质阶段，已成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。

鉴于此，工信部专门制定了对物联网产业的“十三五”规划目标，到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。

其中，作为物联网的重要应用场景，过去一年低功耗物联网在政策指导以及产业推动下，取得了巨大的进展。在政策层面，工信部多次发文推动NB-IoT发展；在网络方面，中国电信全网支持，中国移动全网采购，中国联通紧随其后，运营商NB-IoT基站数量增长迅速；在芯片方面，华为、高通、中兴、联发科等陆续进入市场；在模组方面，中小企业为主体，价格也大幅下降；在平台方面，华为、三大运营商等着力打造NB-IoT平台，聚集产业链。

工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知就指出，到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。加强物联网平台能力建设，支持海量终端接入，提升大数据运营能力。

并且，物联网作为智慧城市构架中的基本要素和模块单元，已成为实现智慧城市“自动感知、快速反应、科学决策”的关键基础设施和重要支撑。所以，大力推广物联网在智慧城市领域的应用同样是重中之重。国家“十三五”规划纲要也明确提出“加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”。

CITE2018助推物联网产业发展

为把握时代发展脉搏，推动物联网产业发展，2018年4月9日-11日，由国家工信部和深圳市政府主办的第六届中国电子信息博览会（CITE2018）在深圳会展中心6号馆重点打造了物联网及智慧城市主题展区，尤其是低功耗广域网方面。

据CITE2018物联网及智慧城市项目负责人介绍，组委会特在第六届中国电子信息博览会期间举办“物联网(NB-IoT)及智慧城市”主题展，旨在搭建物联网产业供需平台和沟通桥梁，推动低功耗物联网技术在智慧生活、智慧社区、智慧城市等领域的创新应用与融合发展。

CITE2018物联网及智慧城市项目负责人介绍了本次主题活动值得关注的亮点：

1.高度聚焦：打造完整的物联网产业生态，从芯片、模组、运营商、终端应用全产业链；

2.重在融合应用，推动产业升级：中国电子信息博览会本身囊括智能制造、智慧家庭、高端芯片、云计算大数据、机器人、人工智能、锂电系能源、车联网、基础元器件等主题，分布在1-9号场馆，物联网应用场景一展拥有；

3.重在实效：集结全国专业观众，力邀31省市经信委及智慧城市办参观，实现需求对接。

据透露，截止目前参与此次主题活动的物联网参展企业有：CETC（海康威视、太极、32所）、千寻位置、利尔达、厦门骐俊、有人物联网、通富微电子、移远通信等，它们将提供一场关于物联网的饕餮盛宴。

同时，包括本次主题活动还将在4月10日在水仙厅举办“2018中国物联网（NB-IoT）技术创新与应用论坛暨创新产品及方案颁奖典礼”，届时行业大咖将着重探讨行业发展的几大热点问题：

1.产业政策解析（NB-IoT、LoRa、Sigfox、e-MTC）；

2.芯片模组产品功耗性能、安全、价格；

3. 2017被誉为商用元年，2018年以及未来几年市场如何，规模怎么样？

4. NB-IoT整个产业存在哪些商业机会和投资机会？