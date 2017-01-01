更智能、更互联的一汽就要来了！中国一汽携手华为全面深化合作

中国第一汽车集团有限公司董事长徐留平与华为公司轮值董事长徐直军出席签约仪式，中国第一汽车集团有限公司总经理助理董海洋与华为公司中国区总裁鲁勇分别代表双方签署合作协议。

2018年4月10日，中国一汽与华为技术有限公司在长春一汽总部举行签约仪式。

中国第一汽车集团有限公司董事长徐留平与华为公司轮值董事长徐直军出席签约仪式，中国第一汽车集团有限公司总经理助理董海洋与华为公司中国区总裁鲁勇分别代表双方签署合作协议。本次双方就车联网、工业互联网、联合创新实验室建设等多领域继续深化合作，标志着中国一汽与华为公司的合作发展进入崭新的阶段。

中国一汽及红旗品牌经过六十多年的发展，在产品研发、技术积累、自主创新、生产制造与销售等方面积累了雄厚的经验，本次与华为的深化合作，也体现了中国一汽红旗品牌对互联创新领域的关注。而华为公司作为中国一汽的重要合作伙伴，是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，为全球170多个国家提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务。此次双方全面深化合作，将更加有利于实现优势互补、资源共享，更加有利于提高企业核心竞争力。

当前，在“中国制造2025”国家战略的引领下，中国汽车工业正处在转型升级的关键时期，中国一汽及红旗品牌结合新时代、新一汽、新红旗的发展需要，利用华为公司在全球云服务、车联网、高性能计算（HPC）、企业智能（EI）能力、数据中心、企业通信等ICT基础设施方面的能力，进一步加速数字化转型，可谓战略意义重大。

随着车联网大数据时代的到来，科技创新与消费升级正在促进产生新的产品形态，新的消费习惯也在陆续形成。在智能网联汽车产品开发领域，中国一汽及红旗品牌充分发挥在自动驾驶L3及L4、车联生态方面的产品布局，与华为公司在ICT端管云全领域开展深度合作，同时双方也将共建联合创新实验室。

基于双方的深度合作，红旗及其他子品牌将在智能互联方面将有更加深度的发展。在为红旗不断赋能的同时，中国一汽将整个产业链不断延伸，将红旗的整个汽车产业与当下社会经济环境相融合，与华为一同构建智能出行的智慧城市，为中国广大消费者带来更优秀的技术与更优质的服务，满足消费者对新时代“美好生活、美妙出行”的追求。