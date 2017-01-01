因聚而生 以行致盛丨华为中国ICT生态之行2018走进武汉

4月11日，以“因聚而生，以行致盛”为主题的“华为中国ICT生态之行2018”在武汉召开，来自政府、教育、医疗、金融、电力、交通、广电等各行业的1000余位生态精英齐聚一堂，与华为共话数字化转型的机遇与挑战，共同碰撞数字化转型的智慧火花。

4月11日，以“因聚而生，以行致盛”为主题的“华为中国ICT生态之行2018”在武汉召开，来自政府、教育、医疗、金融、电力、交通、广电等各行业的1000余位生态精英齐聚一堂，与华为共话数字化转型的机遇与挑战，共同碰撞数字化转型的智慧火花；同时华为希望在即将到来的ICT“生态纪”，与湖北地区的生态伙伴一道，从业务顶层设计入手，共同行动，坚持“平台+生态”战略，引领新ICT技术创新，面向行业构建“+生态”联合解决方案能力，帮助客户实现商业价值的持续增长，做客户数字化转型的最佳战略伙伴。

湖北省信息化产业政策解读

湖北省经济和信息化委员会信息化推进处董爱军处长首先带来了《从‘两化融合’到工业互联网》的主题分享，针对湖北省信息化产业政策进行了解读。董处长在分享中提到：“党的十七大正式提出两化融合，十九大报告首次从国家战略高度提出推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合发展，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合。湖北作为工业大省、老工业基地、科教大省、中部枢纽，正在大力推进制造强省、网络强省、智慧湖北的建设，实施‘万企上云’工程，组织工业企业进行云化改造和云端迁移，使成千上万的企业走上云端，将企业的设计、产品和服务的订制销售、资源管理、供应链管理都在网上实现，从而推进企业的数字化转型。目前湖北省和华为已展开深入合作，包括在智慧湖北整体的框架内推动智慧工业的发展等。我们非常欢迎像华为这样的公司进入到湖北来，在湖北落地生根，汇聚当地的资源和服务，促进当地的行业数字化发展。”

引领新ICT，

做客户数字化转型战略伙伴

数字化转型的浪潮已经到来，任何行业和企业都不能置身于外。如何在这个浪潮中实现新ICT技术与业务的深度融合，以数字化驱动业务的进一步高效增长，是每一个行业都面临的问题。在数字化转型的浪潮中，积极参与生态构建、发挥生态力量已成为公认准则。

华为武汉企业业务部部长丁盛爽在“引领新ICT，做客户数字化转型战略伙伴”主题演讲中谈到：“华为过去三十年始终坚持ICT技术创新，引领ICT技术的发展，在5G、物联网、云计算、大数据、人工智能领域均有着深厚的技术积累，具备从基础技术、芯片到云管端的全栈式ICT技术产品与解决方案，在多个领域引领全球标准建立与产业发展。2017年，华为销售额突破6000亿元，研发投入达到897亿元，在收入规模和增速、基础技术创新等领域均居于全球ICT产业前列。2018年，华为将继续加强基础技术研究投入，夯实新ICT技术竞争力，继续坚持‘平台+生态’战略，面向行业，从业务顶层架构设计入手，打造生态使能平台，加强构建行业联合解决方案生态和产学研人才生态，做行业数字化转型的引领者和最佳战略合作伙伴。”

人工智能，企业未来之道

人工智能作为现在的前沿技术之一，也是华为的重点投入方向。那么，人工智能如何从理论研究走向商业化，并演进为企业智能呢？

华为IT产品线大数据产品部首席营销官张卓在演讲中提到：“继机械化、电气化和自动化之后，我们迎来了以智能化为代表的第四次工业革命，智能被嵌入到所有的互联单元和一切业务流程中，新的ICT技术，比如说大数据、云计算、人工智能、互联网成为整个智能化工业的基础。而企业智能化走在人工智能的最前端，引领着整个全球数字经济的发展。

当前，企业在智能化转型过程中面临诸多挑战，比如如何将创新型技术和产业实践相结合？如何保护企业的数据主权甚至业务的安全？企业的智能应用场景非常复杂，企业需要的不仅仅是一个技术平台，它需要的是从中心到边缘、从生产系统到终端系统的端到端的解决方案。尤其是万物互联的时代，在进行AI设计时，必须从系统的全栈式设计，这个全栈式设计从硬件到软件都需要满足潜在泛在的智能需求。华为在去年发布了企业智能平台（EI平台），目标就是让AI更加实用化。华为的EI平台就是一站式人工智能平台，为企业提供海量人工智能算法来解决实际业务问题。”

随后，九州通运营与IT管理总部副总监万有钢分享了人工智能在九州通智慧物流中的实际应用，他举例道，“通过AI优化捡货路径，将仓库捡货员的每天的行走步数从3万步减少到2万步；通过华为云的文字识别技术（OpticalCharacterRecognition）处理采购订单和用户订单，节省了70%以上的人工工作；通过AI优化装车排车和路线，实验数据可以将配送效率提升5倍；更多的企业智能应用如销量预测和药品图片识别将于近期部署上线。”

夯实平台，成就伙伴，共赢生态纪

今天，“数字化转型”给整个产业带来了巨大的变化，客户的需求从信息化、流程化的IT解决方案，演变为数字化、智能化的业务系统的解决方案。华为的生态发展也要适应客户的需求升级。面对中国超过4000万家的企业客户，如何助力每一家客户的业务创新？又如何面对前所未有的复杂业务场景？华为的生态要吸纳更多类型的合作伙伴加盟，还要支撑更多能力型伙伴的成长，更要提供促进伙伴之间网状合作的商业模式。

华为武汉企业业务生态合作部部长黄伟带来了《夯实平台，成就伙伴，共赢生态纪》的精彩主题分享，他提到：“随着客户需求从单纯的‘盒子产品’到完整的、端到端的解决方案，从2015年开始，我们出台了ISV政策，在解决方案合作伙伴拓展上发力，联合合作伙伴提供各种细分行业的解决方案，满足最终客户的需求。我们把这种合作方式叫做“链式合作”。为了支撑这种“链式合作”，在过去的两年里，我们做了这样两件事。一件事是筛选和优化，打开行业客户的各种细分场景，精细化识别有价值的解决方案伙伴，优化布局；另外一件事是赋能，对解决方案合作链条上的伙伴进行赋能，加深对华为公司的了解，完善合作伙伴大学的赋能体系。”

黄伟还谈到：“近几年，我们的解决方案生态合作不断深化，联合政府、公共安全、金融等行业的Top解决方案合作伙伴，创新场景化应用，优化行业生态布局。2018年，我们将为解决方案伙伴提供“六位一体”的专项支持，重点推进联合解决方案商业落地。而去年我们邀请了湖北核心的伙伴做了华为湖北生态联盟宣言，今天我们将与湖北区域最优秀的解决方案厂商一起共同成立华为湖北ISV解决方案生态联盟（第一批），希望通过联盟来繁荣整个湖北的ICT的生态圈。”

随后，13位合作伙伴代表共同见证了湖北ISV解决方案生态联盟（第一批）的成立。

六大论坛，深度行业解析

下午，同时开启了智慧城市、智能制造、智慧教育、万企上云、ISV高峰论坛和大服务六个行业和技术分论坛。不仅为相关行业客户与伙伴带来了华为最新的ICT产品、技术及解决方案介绍，同时还邀请了众多业内专家分享行业趋势，并携手生态伙伴分享了优秀案例和实践经验。

其中在“万企上云”分论坛上，湖北华中电力科技开发有限责任公司特别发布了基于华为云的智慧售电云平台，该平台适用于各种售电公司，可以为市场化售电业务提供全方位信息化支撑，满足客户服务、运营管理、辅助决策、运营分析、增值服务等多方面的业务需求。

同时九州通医药集团的代表也介绍了基于华为云开发的云药房，该产品面向连锁/单体药店和社区诊所，打通网络医院和医院处方，为客户提供一站式的进、销、存管理、人员培训、大数据分析等服务。据悉，云药房将于今年6月份正式发布。

展台换新颜携手展成果

作为“ICT生态之行2018”系列活动的重要组成，今年武汉站的展厅设计颇具看点，围绕“生态引擎、生态孵化和生态应用”三大主题进行了全面创新——将前沿技术和领先的ICT基础平台化为生态引擎，推动合作伙伴基于华为OpenLab等进行联合孵化，进而打造出可满足各行业数字化转型需求的创新应用，让每一位与会嘉宾感受到生态的魅力和共同行动带来的价值潜力。

因聚而生、以行致盛，在未来的3个月，“华为中国ICT生态之行2018”还将在湖北省十余地市展开活动，诚邀您共同参与，共创生态的指数级繁荣！