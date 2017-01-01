华为中国ICT生态之行2018展车线首站活动在锦州拉开序幕

华为中国ICT生态之行2018-锦州站活动于4月10日拉开序幕。“ICT生态之行2018”的主题是“因聚而生·以行致盛”，吸引了来自政府、教育、医疗、电力、交通、广电、媒资、金融、大企业以及电信运营商等150余位客户、合作伙伴以及行业专家。

华为中国ICT生态之行2018-锦州站活动于4月10日拉开序幕。“ICT生态之行2018”的主题是“因聚而生·以行致盛”，吸引了来自政府、教育、医疗、电力、交通、广电、媒资、金融、大企业以及电信运营商等150余位客户、合作伙伴以及行业专家。作为“ICT生态之行2018”展车线的首站之一，锦州站活动围绕华为云、智慧城市、平安城市、敏捷网络等热门话题展开，就ICT核心技术的创新变革、辽宁各行业的数字化转型与产业升级等内容进行了深入探讨，并通过展车中的精彩内容，展现了多元生态的价值与成果。

华为辽宁企业交付与服务业务部部长高国芳首先进行了“生态纪，以行动共创指数级繁荣”的主题演讲。他表示，在辽宁区域，华为将继续践行“平台+生态”战略，致力于打造生态使能平台，包括云、管、端高效协同的新ICT技术平台、为合作伙伴开放各种能力的资源平台，以及支撑广大客户商业成功的服务平台。同时华为还将与销售型伙伴、解决方案型伙伴、云伙伴等一道，聚合产学研人才资源，为整个生态提供长期完善的人才体系。

华为辽宁企业交付与服务业务部部长高国芳

随后，针对智慧城市建设这一热点话题，华为辽宁企业业务IT解决方案高级产品经理张伟表示，华为的战略是打造城市神经系统，实现万物感知，万物互联，万物智能。智慧城市的神经系统，不仅包含城市大脑智慧城市神经系统，还需要从大脑到末梢的神经网络。从前端感知、信息传送、大脑分析决策，再到反馈指令、完成行动，需要一个完整的神经网络来实现闭环。依托丰富的智慧城市建设实践和服务能力，以开放的平台聚合合作伙伴，华为将与伙伴共同为用户提供创新的智慧城市整体解决方案。

华为辽宁企业业务IT解决方案高级产品经理张伟

今年的“ICT生态之行”展车同时颇具看点，其在外观设计上采用静谧深蓝作为底色，并沿用了生态伙伴大会的主视觉设计，预示着生态在全国绽放。同时车头选则紫色设计，让展车整体更醒目、更具科技感；而在内部的展示呈现上，更加聚焦生态孵化、生态引擎合生态应用，并从智慧城市，智能制造，教育医疗等多个行业纬度呈现了业界领先的57件产品（包括首次展示的智能光伏产品）及相关解决方案，真正将生态使能平台（包括云、管、端高效协同的新ICT技术平台、为合作伙伴开放各种能力的资源平台，以及支撑广大客户商业成功的服务平台）带到了客户与伙伴的家门口。

“ICT生态之行”展车

为期5个月的“ICT生态之行2018”系列活动将覆盖全国250多个城市，华为希望以此展现多元生态所带来的生机与活力，传递华为在“生态纪”的最新理念；并希望携手当地的生态伙伴们更进一步，激发多元潜能，共同行动，共同见证华为智能化“黑土地”上万物生长的繁荣之势，共创生态价值的指数级增长。

华为中国 ICT 生态之行2018，诚邀您一路同行，因聚而生，以行致盛！