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2018第二届中国通信行业物联网大会

2018年04月12日 北京海淀区新世纪日航酒店

至顶网现场报道

图文报道
[直播员]董培欣 04-12 13:06
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:49
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:48
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:47
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:47
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:47
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:47
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:46
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:46
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:46
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:45
2018年中国通信也物联网“金联奖”评选发布。
[直播员]董培欣 04-12 12:34
东软集团通企事业部大数据视觉感知技术与应用中心主任兼设计总监-岳应宁，带来主题演讲《智慧物联定义新生活》。
[直播员]董培欣 04-12 12:13
北京顶象技术有限公司副总裁-陈振学，带来主题演讲《飞速发展的物联网与汹涌的风险》
[直播员]董培欣 04-12 11:52
新华三物联网解决方案总监 于鸿洲为我们带来了 物联网的平凡之路的演讲 物联网代言人的GE 正在面临物联网的失败 现在物联网的数据预估是否过高？于鸿洲在演讲中为我们详细进行了分析
[直播员]董培欣 04-12 11:30
深圳日海物联技术有限公司副总裁-王恩玺，带来主题演讲《智联万物，云领未来》。
[直播员]董培欣 04-12 11:11
中兴通讯股份有限公司物联网平台产品线为大家带来了主题演讲《芯网云使能智能化转型》。 目前中国 欧美日韩都十分重视物联网的发展 随着物联网的发展 物联网平台也开始由封闭走向开放 以平台为核心共建物联网生态圈
[直播员]董培欣 04-12 11:11
中兴通讯股份有限公司物联网平台产品线为大家带来了主题演讲《芯网云使能智能化转型》。 目前中国 欧美日韩都十分重视物联网的发展 随着物联网的发展 物联网平台也开始由封闭走向开放 以平台为核心共建物联网生态圈
[直播员]董培欣 04-12 11:10
中兴通讯股份有限公司物联网平台产品线为大家带来了主题演讲《芯网云使能智能化转型》。 目前中国 欧美日韩都十分重视物联网的发展 随着物联网的发展 物联网平台也开始由封闭走向开放 以平台为核心共建物联网生态圈
[直播员]董培欣 04-12 10:41
华为技术有限公司中国区Iot业务部副部长-陈占林，带来主题演讲《凝聚共识，推动物联网产业加速发展》。 NB IoT在水电气 共享单车 智慧家庭 智慧行业中都已经有了广泛的应用 未来 更将呈现指数性的爆发增长
[直播员]董培欣 04-12 10:40
华为技术有限公司中国区Iot业务部副部长-陈占林，带来主题演讲《凝聚共识，推动物联网产业加速发展》。 NB IoT在水电气 共享单车 智慧家庭 智慧行业中都已经有了广泛的应用 未来 更将呈现指数性的爆发增长
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大会简介

中国通信业物联网大会是由人民邮电出版社联合中国电信、中国移动、中国联通、信息通信大数据产业联盟、《物联网学报》、通信世界全媒体平台、信通传媒、信通创展科技共同举办的国内首个全面系统关注运营商物联网产业发展与应用创新的高规格论坛。 汇聚了围绕运营商物联网生态圈的业界专家和领军代表，展示物联网最新应用和实践成果，呈现物联网与大数据、人工智能、区块链等前沿技术融合发展的生态图景，探索物联网生态合作与发展趋势，引领物联网行业创新发展风向标。 首届中国通信业物联网大会自2017年开始举办，吸引了500多位行业嘉宾出席。

大会日程
时间 日程安排
09:00-09:10

主办方致辞

刘华鲁 人民邮电出版社副社长
09:10-09:30

物联网安全与掌握核心技术

倪光南 中国工程院院士

09:30-09:50

万物互联 开启美好生活

赵建军 中国电信股份有限公司物联网分公司总经理

09:50-10:10

物联网平台助推数字化转型

陈晓天 中国联通集团物联网业务部总经理 中国联通物联网研究院院长

10:10-10:30

凝聚共识，推动物联网产业加速发展

陈占林 华为技术有限公司中国区IoT业务部副部长

10:30-10:50

芯网云使能智能化转型

马金 中兴通讯股份有限公司物联网平台产品线总经理

10:50-11:10

智联万物，云领未来

王恩玺 深圳日海物联技术有限公司副总裁

11:10-11:30

主题演讲

于鸿洲 新华三物联网解决方案总监

11:30-11:50

飞速发展的物联网与汹涌的风险

陈振学 北京顶象技术有限公司副总裁

11:50-12:10

智慧物联定义新生活

岳应宁 东软集团通企事业部大数据视觉感知技术与应用中心主任兼设计总监

12:10-12:20

2018年度中国通信业物联网”金联奖”评选—发布
12:20-13:30

午餐、参观展区、自由交流
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