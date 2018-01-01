中国通信业物联网大会是由人民邮电出版社联合中国电信、中国移动、中国联通、信息通信大数据产业联盟、《物联网学报》、通信世界全媒体平台、信通传媒、信通创展科技共同举办的国内首个全面系统关注运营商物联网产业发展与应用创新的高规格论坛。 汇聚了围绕运营商物联网生态圈的业界专家和领军代表，展示物联网最新应用和实践成果，呈现物联网与大数据、人工智能、区块链等前沿技术融合发展的生态图景，探索物联网生态合作与发展趋势，引领物联网行业创新发展风向标。 首届中国通信业物联网大会自2017年开始举办，吸引了500多位行业嘉宾出席。