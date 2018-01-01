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中国通信业物联网大会是由人民邮电出版社联合中国电信、中国移动、中国联通、信息通信大数据产业联盟、《物联网学报》、通信世界全媒体平台、信通传媒、信通创展科技共同举办的国内首个全面系统关注运营商物联网产业发展与应用创新的高规格论坛。 汇聚了围绕运营商物联网生态圈的业界专家和领军代表，展示物联网最新应用和实践成果，呈现物联网与大数据、人工智能、区块链等前沿技术融合发展的生态图景，探索物联网生态合作与发展趋势，引领物联网行业创新发展风向标。 首届中国通信业物联网大会自2017年开始举办，吸引了500多位行业嘉宾出席。
|时间
|日程安排
|09:00-09:10
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主办方致辞
刘华鲁 人民邮电出版社副社长
|09:10-09:30
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物联网安全与掌握核心技术
倪光南 中国工程院院士
|09:30-09:50
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万物互联 开启美好生活
赵建军 中国电信股份有限公司物联网分公司总经理
|09:50-10:10
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物联网平台助推数字化转型
陈晓天 中国联通集团物联网业务部总经理 中国联通物联网研究院院长
|10:10-10:30
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凝聚共识，推动物联网产业加速发展
陈占林 华为技术有限公司中国区IoT业务部副部长
|10:30-10:50
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芯网云使能智能化转型
马金 中兴通讯股份有限公司物联网平台产品线总经理
|10:50-11:10
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智联万物，云领未来
王恩玺 深圳日海物联技术有限公司副总裁
|11:10-11:30
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主题演讲
于鸿洲 新华三物联网解决方案总监
|11:30-11:50
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飞速发展的物联网与汹涌的风险
陈振学 北京顶象技术有限公司副总裁
|11:50-12:10
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智慧物联定义新生活
岳应宁 东软集团通企事业部大数据视觉感知技术与应用中心主任兼设计总监
|12:10-12:20
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2018年度中国通信业物联网”金联奖”评选—发布
|12:20-13:30
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午餐、参观展区、自由交流