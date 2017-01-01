F5与新华三签署SDN解决方案合作协议

近日，IP网络领域领先厂商新华三与应用交付领域领先厂商F5公司于宁波签署解决方案合作协议，旨在结合两家公司优势技术，共同推出完整的SDN（软件定义网络）数据中心解决方案。

近日，IP网络领域领先厂商新华三与应用交付领域领先厂商F5公司于宁波签署解决方案合作协议，旨在结合两家公司优势技术，共同推出完整的SDN（软件定义网络）数据中心解决方案，为用户提供更加灵捷与多样化的数据中心建设模板，满足企业日益增长的数据中心运维需求。

F5与新华三签约仪式

随着IT技术的不断发展以及用户使用需求、应用场景的不断复杂，常规化的数据中心部署已经难以满足最终用户的使用体验。尤其在物联网、AI以及大数据等新兴技术的冲击下，如何构架一个具备高可扩展性、高灵活性以及具备智能运维能力的新型数据中心就成为了企业用户亟待满足的需求。F5公司于新华三的解决方案合作，正是在此需求下应运而生。

F5公司亚太区区域副总裁、中国区总经理张毅强表示：F5与新华三已有很长时间的合作历史，曾经携手推出过多个符合本土企业使用特性的数据中心解决方案。两家公司的长久合作，主要缘于在技术发展以及对用户的态度上，都具有很高的认同性，本次协议的签署，是希望在过去合作的基础上，结合两家的技术优势打造一个依托于SDN技术的生态系统，从而帮助企业用户构建更加灵捷、智能、安全的数据中心。F5认为，在新兴科技的冲击下，数据中心势必向软件定义、甚至应用定义转型。在这一前提下，以动态的方式感知应用，并以智能运维的方式对数据中心的资源进行快速调配就显得尤为重要。F5应用服务解决方案与新华三领先的数据中心技术相结合，能够为SDN架构奠定坚实的基础。

新华三集团副总裁，产品行销部总经理毕首文先生评价指出：新华三与F5的合作来自于客户需求的驱动。新华三作为新一代数据中心领域的领导者，在数据中心网络技术与应用方面均保持领先，产品与解决方案广泛应用于数十个国家级大型数据中心，涉及金融、能源、互联网、教育、运营商等行业,服务近百家用户。我们与F5的合作，是在完整的基础网络设施解决方案上，结合F5应用服务产品，为用户建设SDN架构提供强有力的支撑。通过这样的方案，用户可更灵活地搭建数据中心基础架构，实现智能化的网络探测和可控的网络对接，在保障分布式多中心顺畅运行的同时、以更加智能的的方式感知应用需求、从而进行动态业务调度，保障最终用户的使用体验。

两家公司代表均表示，为确保最终用户一致性、高可靠的使用效果，两家公司将会采用联合交付的方式为用户提供服务。F5与新华三将持续开展联合解决方案级的合作，而绝非普遍意义上的系统集成，这不仅能够使用户的使用没有后顾之忧，更能使双方未来的深入合作更加顺畅。未来，新华三与F5的将继续对SDN领域的不断探索，结合在互联网领域的深厚积累，不断完善整体架构，助力国内新型数据中心的建设和发展，为未来企业IT建设的推进和部署提供更先进、全面的技术与设备支持。