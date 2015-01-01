助力企业创新 华为云发布端云联合计划

在4月2日于北京国家会议中心举行的第七届全球游戏大会暨全球移动游戏大奖盛典(简称:GMGC北京2018)上，华为云消费互联网解决方案总经理聂颂做了题为“游戏创新，现在与未来”的主题演讲，分享了华为云在游戏创新方面的进展。

在4月2日于北京国家会议中心举行的第七届全球游戏大会暨全球移动游戏大奖盛典(简称:GMGC北京2018)上，华为云消费互联网解决方案总经理聂颂做了题为“游戏创新，现在与未来”的主题演讲，分享了华为云在游戏创新方面的进展，并发布了消费者云和华为云的端云合作计划，助力广大开发者和游戏企业使用“快应用”框架进行云上游戏开发，降低开发难度，提升开发效率。

华为云消费互联网解决方案总经理聂颂

创新不易，培土艰辛

华为云游戏解决方案，不生产游戏，做游戏的生产力，在游戏创新方面取得了不小的进展。从基础服务来看，云主机虚拟机是过去几年游戏行业使用最多的产品，华为云主机的性能优异，裸金属服务被第三方机构评为年度影响力产品。同时华为云的容器服务，可以将游戏在云计算上的消耗成本降低50%以上，弹性的速度提高10倍以上，业务上线速度从小时级降到分钟级。而且华为云的安全服务，可以提供T级的防护，棋牌类游戏也安全无虞。

在终端领域，华为云可以进行人脸识别；在云计算平台，华为云可以进行大数据分析、视频分析、视觉认知；在架构底层，华为云使用了GPUFPGAAtlas等硬件为AI定制的算力，在性能、延迟等方面均可满足游戏公司的苛刻需要。

目前，华为是通过AI技术自动遍历游戏关卡的极少数公司之一，这项技术可以极大地提高效率，降低成本。华为云经过多年的努力，从底层到上层持续创新，开发出云游戏的运行平台，用户可以获得免安装玩游戏的便捷和良好体验。

与此同时，华为云也率先推出了区块链服务，助力游戏行业创新。目前华为云的平台可以支持10分钟内部署区块链系统，每秒运算可达2000TPS。

强强联手，端云协同，游戏未来

截至今日，华为的手机注册用户超过3亿，2017年销量1.53亿台，开发者平台汇聚了全球超过37万开发者。在本次大会上，华为云发布了与消费者云的端云联合计划，已注册认证的消费者云开发者可以获得端云协同大礼包，后续针对开发者创新等，华为云也会陆续推出更大更好的扶持计划。

创新为本，方得始终

华为云以产品和创新为本，坚持“三不”，恪守边界，做智能世界的“黑土地”。在游戏解决方案上，华为云不做游戏产品，不与游戏企业争利，坚持做游戏企业的发动机和生产力。华为云游戏解决方案目前已经构建了游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全、游戏运营、游戏创新等全产业链条的能力。

回顾2017年，华为云被评为2017年公有云市场成长最快品牌,目前已经有14大类超过100个云服务，已经成为行业内产品最丰富的云平台之一。展望2018，华为云将不忘初心，以解决客户问题，服务好客户为目标，做好底座，踏踏实实将产品和服务做到极致。

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