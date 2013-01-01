站在ICT生态纪的起点，预言者华为将会书写怎样的故事？

我也不记不清从什么时候开始，“生态”变得越来越老生常谈，以前这是一个偶尔在采访中出现的小众“高级”词汇，现在已经变成了每个企业谈战略时的关键词。

我也不记不清从什么时候开始，“生态”变得越来越老生常谈，以前这是一个偶尔在采访中出现的小众“高级”词汇，现在已经变成了每个企业谈战略时的关键词。毕竟，新一轮技术趋势的浪潮下，单打独斗再无机会，未来是一个生态圈与另一个生态圈之间的竞争，做好生态才能确保增长，才有足够的想象空间。

生态的影响力究竟会有多大？最近让我感受最直观的一次亲身体验是：3月22~23日，有1.5万多人参加了华为中国生态伙伴大会2018。这让青岛这个安静的海滨城市突然热闹了起来，试想一下，一个企业邀请它的“朋友们”开了个会，竟然会给一个城市的接待能力带来挑战，这已经从侧面证明了这家企业所建立的生态有多繁荣。

站在“ICT生态纪”的起点

“生态系统”在百科中定义是：“它是指在自然界的一定的空间内，生物与环境构成的统一整体，在这个统一整体中，生物与环境之间相互影响、相互制约，并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡的状态。”把“生态”放在企业或组织的语境中，意味着，也像自然的生态一样，衡量一个生态系统是否健康，也要需要创造出“空气”、“土壤”和“水分”的环境。对于一个生态的经营者或构成者而言，要想获得成功、成为赢家，就要确保生态的生产率，给用户带来持续的价值。

好吧，搞明白了生态系统的含义，在”华为中国生态伙伴大会2018“上，一个新的名词又被提了出来——生态纪。华为认为，在数字化转型的大趋势下，前沿技术集中爆发，数字生产力唤醒增长新动力，给更多行业企业带来了发展的历史性机遇。“技术+需求”正驱动着ICT生态加速融合，需要更加多元化的角色和复合化的能力，ICT生态开始迈向新的纪元，华为将它定义为“生态纪”。

在这个定义中有两个关键词：技术和需求。

先说技术。2017年的Gartner技术成熟度曲线显示，云计算、物联网、人工智能等多种新兴技术将在2-5年内集中成熟和爆发。以物联网为例，2017年我国物联网产业总产值达到9300亿，NB-IoT开始规模商用，基站规模达到50万。2017年视频云、金融云、城轨云等集中爆发，云已经成为各个行业数字化转型的基础平台。人工智能从理论研究走向了商业化，并演进为企业智能……谁能把握和应用这些前沿技术，就意味着谁能拿下通往下个时代的“船票”。

再说需求。前沿技术的普及，给了传统企业和新兴企业同场竞技的机会。“企业原有业务形态将极大改变，并逐渐巧妙变轨为新的业务形态，从而开始加速增长。这种增长的背后，是企业本身主动的战略调整，是对客户需求的场景化认知，也是客户价值进一步提升的体现。”华为EBG中国区总裁蔡英华在华为生态伙伴大会上表示。例如，传统的汽车制造商，纷纷向智能出行服务商转型，家电制造商也向智能家居解决方案提供商转型。传统的企业拥有庞大数据资源、专属核心能力，占据着极其重要的市场空间，他们的转型会对本行业乃至整个社会产生非常积极的影响。“业务创新将进一步提速，跨界将成为常态，开源比节流更具有紧迫性。”蔡英华说。而客户快速增长的业务创新需求，使得各个供应商之间合作紧密程度会大大提高，多角色供应商不断出现，伙伴间的多样化能力将由于客户需求而趋于融合，生态互补的优势开始体现。

技术和需求的双轮驱动下，

ICT生态纪来临。

这让笔者想起了前不久看的一个脑洞极大的科幻电影——《湮灭》。在这部电影中，一种光脉冲的作用下，产生了“闪光”。“闪光”是一个棱镜，可以把所有的东西折射了，不仅仅是光和无线电信号，以及所有动植物的DNA。人可以变成植物，鱼会变得透明.....新的物种不断诞生、进化。回到现实中，ICT生态纪倘若到来，原有物种也将会进化，新的物种必然诞生，我们有幸成为生态纪的见证者和参与者，是让人兴奋的。随后，蔡英华透露，华为所理解的ICT生态纪有三个特点：一、价值总量更高；二、运行效率更敏捷；三、形态模式更多元。

新纪元：

华为的角色、定位和雄心

新纪元意味着新机会，也意味着不确定性。技术和生态，不能偏重一方而失掉另一方。

“无论怎么变化，华为将继续践行‘平台+生态’战略，与所有伙伴一起面对新的挑战和机会。”蔡英华说。如果把这个概念更具体化一些，从技术层面上说，华为要做“平台的平台”和“生态的土壤”。这两个平台中，华为以服务器、存储、网络等硬件以及云服务等构成基础设施平台，另一个则是借助生态的力量与客户合作伙伴建立的行业化、场景化的平台。

我们先从历史的数据，来看一下华为“平台+生态”战略的执行效果。这一战略的提出可以追溯到2017年的华为中国生态伙伴大会，随后以实际行动证明，“平台＋生态”不仅是方法论，也是自身实践的准则。蔡英华在采访中透露，单纯从合作伙伴数量来看，从2014年底的5000家增长到2017年的10000多家。其中，中建材成为首家合作过百亿量级的总经销商伙伴，与北明、神州数码等增值经销商的合作则突破了10亿。从业务上来看，华为发布的2017年年报显示，在企业业务领域，销售收入达549亿元，同比增长35.1%。2017年新成立的CloudBU，已上线14大类100多个云服务及50多个解决方案，发展云服务伙伴超过2,000家。

在听到这些漂亮的数字之后，我们这些吃瓜群众刚要点赞、鼓掌。然而，蔡英华却说，“数字本身并不重要，更多的是看它的可持续性。”他表示，要充分去挖掘有能力有意愿的合作伙伴和华为一起，在平台上长出更多精准性的场景化解决方案。“去年已产生了超过530个，今年的目标是至少800个。我们并不刻意追求解决方案的数量，我们要与生态伙伴一起做出被客户所接受的解决方案。”所以，再回到文章最初探讨的健康良性的生态，最终的落脚点是是否满足了用户的需求，是否帮助用户实现了业务价值。

大生态下的小生态

大平台中的小平台

我们知道，不同的生态环境会造就生态参与者不同的生存策略，而不同的生存策略最终将使他们的发展形态大相径庭。在生态中，如果只是华为自己过得好，那么，所谓的生态只是空中楼阁，生态纪的指数级繁荣当然也无从谈起。

那么，在下面几个真实的故事中，作为华为生态中的不同角色参与者，他们的生存状态是怎样的呢？

故事一：新生态衍生体的诞生

两年前，太极和华为在北京开展了政务云的合作。政务云基于华为ICT的基础设施的大平台。在这个平台上，太极和华为联合打造了一个小平台——太极政务云超市，云超市聚集了几十家中间件、数据库、软件应用等合作伙伴，实现了多元化、可选择的SaaS。太极计算机股份公司副总裁许诗军在评价这个生态衍生体时表示，“它的意义在于，在华为的平台基础上打造了政务云运营多厂商的生态体系，从而实现了新生态和平台整合的过程。”

故事二：五年业绩翻两番的商业奇迹

北明软件：北明和华为的合作是在多个行业解决方案领域开展，最初的合作可追溯到2013年，在五年时间内实现了收入翻两番，2017年已突破14亿。去年双方的合作开始延伸到公有云领域，在华为的平台上开发云应用，将行业的解决方案进行云化，比如新型智慧城市方案，就是在华为大的平台上做的小平台。“我们可以借助华为生态进行更好、更大、更有力量的销售，这也是为什么这几年业务成长速度比较快的一个重要原因。”北明软件有限公司总裁应华江对笔者表示。

故事三：突破认知的极限挖掘新商业模式的可能性

作为华为的总经销商，中建材信息常务副总裁李大庆在回顾华为企业业务的生态发展表示：“在生态中的合作打破了原来单一的链条式合作，形成多维的立体合作，合作是交互式的，是多领域的合作。”他表示，目前中建材已经积累了60多家金融机构，希望未来能够起到桥梁的作用，把资源更好地通过业务来支持生态中各个企业的发展。所以在此前提下的一个设想是，做产品和应用最高效的结合，把对渠道的支持延展到用户场景中，形成新的商业模式。

写在最后

在生态系统中，很多大公司将自己定位于处于支配地位的捕食者，通过猎杀和驱逐竞争者达到自己商业的胜利。而华为则不同，它在它所定义的“生态纪”中只甘愿做土壤。在两天的华为中国生态伙伴大会中，我所听到的最多的词是“共同行动”、“共同成长”。未来还很长，数字溢出将带来大量不确定性，然而一场革命迫在眉睫，生态纪的起点就在我们脚下，等着华为和生态伙伴们来书写未来的无限可能性。