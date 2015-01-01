融合平台 无界生态——新华三发布全新生态战略

新华三认为，在数字化时代，客户、合作伙伴、和厂商之间要互为伙伴，彼此赋能，传统的生态需要重新定义，聚焦价值的“无界生态”才是未来。

数字化时代，生态概念已发生巨变，行业之间的跨界越来越大，“无界生态”成为未来发展之道。随着生态边界与合作边界的消失，身处其中的企业将如何应对？3月31日，紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）在“2018 NAVIGATE领航者峰会”主题大会上，围绕产业生态的演进，与政府领导、业界领袖、行业精英等嘉宾展开深入探讨，并重磅发布了“融合平台、无界生态”生态战略，彰显新华三致力于通过“技术”和“生态”来助力百行百业实现数字化转型升级的目标。

新华三认为，在数字化时代，客户、合作伙伴、和厂商之间要互为伙伴，彼此赋能，传统的生态需要重新定义，聚焦价值的“无界生态”才是未来。新华三深刻洞察生态的发展趋势，提出全新生态战略，并将以“组织保障、聚焦方案、联合运营、创新孵化“为行动纲领，让生态建设跨越传统边界，从而推动“无界生态”的共建，为“数字中国”建设提供最具创新活力的生态支持。

行业跨界加速“无界生态”到来

新华三集团联席总裁兼中国区总裁王景颇

发表主题演讲

新华三集团联席总裁兼中国区总裁王景颇在峰会上发表主题演讲，全面阐释新华三对生态演进的判断与理解。他表示，在数字化时代，跨界正在加速，而边界限制了我们的思维与想象力，“无界生态”必将取代传统生态。作为数字化征程的同道中人，企业、客户群体、合作伙伴群体组成了“命运共同体”，相互赋能、相互影响、相互融合，并由此激发、创造出全新的产品、服务与商业模式。

王景颇进一步指出，“无界生态”相对于“厂商+合作伙伴”的传统生态，其主要特征是聚焦价值、淡化阵营；互动形式是互为伙伴、彼此赋能；而创新商业模式、诞生全新物种则是“无界生态”的全新价值所在。



五大融合技术平台 应对五大边界挑战



新华三认为，虽然“无界生态”正在到来，但仍然存在五大边界挑战。技术层面，技术多样性导致协同困难；人才层面，传统的“术业有专攻”型培养模式致使跨界人才缺乏；交付层面，复杂度与难度增大；组织层面，协作壁垒阻碍合作进度；能力层面，创新型企业往往缺乏资金与市场能力。



针对五大边界挑战，新华三宣布将通过五大融合平台的整合与建设，推动生态跨越传统边界。其中，融合技术平台为“无界生态”提供技术可能；融合营销平台、融合运营平台和融合服务平台，为“无界生态”多方主体赋予市场、运营与服务能力；而融合人才平台则将为“无界生态”持续输送跨界人才。



十六字行动纲领 全方位支持“无界生态”落地



为更好地推进“无界生态”的构建，新华三发布了“组织保障、聚焦方案、联合运营、创新孵化”的生态行动纲领，并宣布成立由新华三集团总裁兼首席执行官于英涛挂帅的新华三生态委员会，从组织体系上为“无界生态”建设提供强力支持。



同时，新华三还将通过“种子计划”、“新华三数字创新实验室”等行动机制，聚合300多个业界领先的应用方案提供商，联合生态伙伴打造600多个数字化解决方案，专注合作价值的“靶心”；通过合资模式与运营分成模式等联合运营方式，向合作伙伴输出新华三的资金、产品、人才、技术、服务和营销能力；在创新孵化上，新华三将拨出10亿人民币孵化资金，为优秀的解决方案与团队提供所需的资金和服务，投入资源共同开拓市场；而在人才培养上，则将通过新华三大学与“星火计划”等机构与人才培养方案，为行业与生态建设培养专业人才。



未来，新华三将更好地承担起行业领导者的社会责任，实现生态的汇聚，推动数字化创新，助力各大行业从数字探索、重构阶段进入应用阶段，并最终全面融入数字时代。