 ICT厂商进军云计算下半场 紫光120亿砸向公有云

进入云计算下半场，眼看互联网厂商越来越多地吞噬企业级市场，ICT厂商蠢蠢欲动，开始发力公有云。在3月30日举行的“H3C NAVIGATE 2018领航者峰会”上，紫光集团宣布投资120亿元，正式进军公有云市场。

毫无疑问，云是互联网及ICT厂商争相夺取的市场。云计算的上半场，属于互联网厂商的公有云和ICT厂商的私有云阶段。进入下半场，眼看互联网厂商越来越多地吞噬企业级市场，ICT厂商蠢蠢欲动，开始发力公有云，从华为去年宣布进军公有云可以明显看出这一趋势。

终于，紫光集团也耐不住寂寞，在3月30日举行的“H3C NAVIGATE 2018领航者峰会”上，紫光集团宣布投资120亿元，正式进军公有云市场。紫光集团董事长赵伟国强调，云产业是紫光“芯云战略“的重要组成部分。所以不难理解，进入公有云是紫光必然迈出的一步。

当然，这其中得益于紫光集团旗下新华三的技术支撑和市场资源的积累，无论是新华三的虚拟化平台还是H3C Cloud OS都具备较强的技术实力，据介绍，紫光公有云平台正是由H3C Cloud搭建。在市场上，目前新华三已在政府、金融、媒体、电力、教育等行业拥有超过6000个用户实践，其中包括10多个国家级云平台、19个省级政务云、300多个地市区县级政务云、超过200个高校云平台等。

此外，紫光集团总裁张亚东还指出，包括紫光集团旗下紫光云数、紫光股份、紫光软件、紫光数码、紫光西数等云网板块企业都承担了紫光云战略的部分使命，所以有了多年的积累和沉淀。

当然，这里面除了技术和市场的积累外，还有外部环境的因素，站在新华三的角度看，如紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO于英涛所说，现有公有云厂商野心勃勃，不断抢占企业市场空间，这对于ICT厂商面临不小的压力。

所以，综合外部环境与内部产品战略驱动力，紫光集团经过了一年多时间的讨论与评估，提出了紫光云战略的顶层设计，并成立紫光云公司。

十几天前，紫光集团正式宣布了紫光云公司的高层任命，原紫光集团旗下新华三云计算产品线总裁、紫光云数总裁吴健任紫光云公司总裁，原中国联通云公司总裁焦刚任紫光云公司联席总裁。

吴健公布了紫光云今年的发展路标：3月，启动紫光云战略；4月，公有云1.0模型上线，启动内测；6月30日，公有云正式开通华北和华南两个Region；10月，公有云能力具备建设4个Region。据了解，紫光集团将在重庆建立紫光云（南方）总部。

总之看来，由新华三提供的私有云加上紫光公有云将是一个完美搭档，紫光也强调会给广大的政企用户提供从技术设备到私有云、混合云、公有云以及云生态的全栈式方案交付能力和最优的用户体验。